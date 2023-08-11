Обзоры для бухгалтера

Узнайте, что изменили в НК по страховым взносам и как вести воинский учет. Большой пятничный дайджест разборов

Редакция «Клерка» в течение этой недели подготовила разборы на разные темы: воинский учет, изменения по страховым взносам, новый порядок списание НДФЛ с ЕНС и т.д. Листайте ниже, читайте и смотрите самые интересные разборы недели.

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Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года

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Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.

Что изменили в НК по страховым взносам

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Ввели новые лимиты для дистанционщиков и работников с разъездным характером работы, прописали размер фиксированных взносов и изменили порядок уменьшения на них налога по УСН.

Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС

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ФНС проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы налоговики потребуют объяснение.

Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и уведомления

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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и подачи уведомления.

Как ИП получить ЭЦП

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Разберем, как индивидуальному предпринимателю получить электронную цифровую подпись.

Упрощенная ликвидация субъектов МСП

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Узнайте, как ликвидировать организацию — субъект МСП в упрощенном порядке.

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