Узнайте, что изменили в НК по страховым взносам и как вести воинский учет. Большой пятничный дайджест разборов

Воинский учет: что сдавать, штрафы и новые правила с 5 августа 2023 года
Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
Что изменили в НК по страховым взносам
Ввели новые лимиты для дистанционщиков и работников с разъездным характером работы, прописали размер фиксированных взносов и изменили порядок уменьшения на них налога по УСН.
Как отвечать на требования налоговой по зарплате в 2023 году + Образец пояснений для ФНС
ФНС проверяет расчеты по страховым взносам и форму 6-НДФЛ не только на предмет правильного расчета взносов и налога, но и на предмет реальности размера заработной платы работников. При появлении подозрений в занижении налогооблагаемой базы налоговики потребуют объяснение.
Новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и уведомления
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем новый порядок списания НДФЛ с ЕНС и подачи уведомления.
Как ИП получить ЭЦП
Разберем, как индивидуальному предпринимателю получить электронную цифровую подпись.
Упрощенная ликвидация субъектов МСП
Узнайте, как ликвидировать организацию — субъект МСП в упрощенном порядке.
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