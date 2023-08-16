Социальные вычеты с 2024 года: ответственность за недостоверные сведения

Почему ввели штраф

Теперь организации и ИП, предоставившие услугу, по которой положен социальный вычет, могут самостоятельно передавать в ФНС сведения, необходимые для получения гражданами вычета.

В свою очередь, налогоплательщикам-физлицам для получения такого вычета достаточно направить в налоговую инспекцию по месту жительства только заявление на вычет.

Речь идет о расходах на самые востребованные социальные вычеты:

лечение;

обучение;

добровольное медицинское страхование;

негосударственное пенсионное обеспечение;

добровольное пенсионное страхование и страхование жизни;

физкультурно-оздоровительные услуги.

Вся информация, необходимая для проверки права физлица на социальный вычет, поступает в налоговые органы с его согласия напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС). Как видно, в основном это клиники, вузы, страховые компании, спортивные организации и т. д.

Такое получение сведений — напрямую от их поставщиков — позволяет предоставлять соцвычет проактивно. То есть полностью исключить трудозатраты человека на сбор подтверждающих документов, заполнение и сдачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.