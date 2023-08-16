Социальные вычеты с 2024 года: ответственность за недостоверные сведения

Почему ввели штраф
Теперь организации и ИП, предоставившие услугу, по которой положен социальный вычет, могут самостоятельно передавать в ФНС сведения, необходимые для получения гражданами вычета.
В свою очередь, налогоплательщикам-физлицам для получения такого вычета достаточно направить в налоговую инспекцию по месту жительства только заявление на вычет.
Речь идет о расходах на самые востребованные социальные вычеты:
лечение;
обучение;
добровольное медицинское страхование;
негосударственное пенсионное обеспечение;
добровольное пенсионное страхование и страхование жизни;
физкультурно-оздоровительные услуги.
Вся информация, необходимая для проверки права физлица на социальный вычет, поступает в налоговые органы с его согласия напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС). Как видно, в основном это клиники, вузы, страховые компании, спортивные организации и т. д.
Такое получение сведений — напрямую от их поставщиков — позволяет предоставлять соцвычет проактивно. То есть полностью исключить трудозатраты человека на сбор подтверждающих документов, заполнение и сдачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.
Информацию о результатах проверки поступивших сведений размещают в личном кабинете налогоплательщика.
ФНС уточнила, что все эти нововведения распространяются на расходы, понесённые физлицами-плательщиками подоходного налога с 2024 года. То есть с вычетов за 2024 год и далее.
Таким образом, роль организаций и ИП, оказывающих услуги, подпадающие по НК под соцвычет, существенно возросла. Поэтому для них с 1 января 2024 года в новой ст. 126.3 НК ввели налоговую ответственность в виде штрафа.
Состав нарушения
Согласно ст. 126.3 НК, это представление организациями и индивидуальными предпринимателями налоговому органу недостоверных сведений для целей получения плательщиками социальных вычетов в упрощенном порядке в рамках процедуры, установленной ст. 221.1 НК.
Такие недостоверные сведения касаются фактических понесённых налогоплательщиком расходов за оказанные услуги, отражённые в документах. Как известно по практике, имеется в виду завышение в соответствующих справках сумм.
Сведения для соцвычетов компании и ИП направляют в налоговый орган по месту своего нахождения, в том числе месту нахождения обособленных подразделений, месту жительства предпринимателя в электронной форме в порядке и по форматам, которые утверждены ФНС.
На кого распространяется штраф
Это организации и ИП, указанные в абз. первом п. 3.1 ст. 221.1 НК. А именно:
организации и ИП, ведущие образовательную деятельность;
организации и ИП, ведущие медицинскую деятельность;
страховые компании;
негосударственные пенсионные фонды;
физкультурно-спортивные организации;
ИП, для которых физическая культура и спорт – основной вид деятельности.
Подтверждающие документы
Ст. 126.3 НК говорит о расходах за оказанные услуги, отражённых в документах, перечисленных в ряде норм Кодекса. И ссылается на них. В итоге это:
Вид вычета
Требования к документу
На обучение
На лечение
По расходам на уплату страховых взносов по договору добровольного страхования
По уплаченным пенсионным взносам по договору негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ
Вычет на физкультурно-оздоровительные услуги
Размер штрафа
За недостоверные сведения для соцвычета он составляет 20% от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком в связи с предоставлением вычета в упрощенном порядке на основании представленных организациями и ИП недостоверных сведений.
Когда штрафа не будет
Однако согласно п. 2 ст. 126.3 НК, есть шанс избежать штрафа при соблюдении одновременно 2 условий. Так, от ответственности освободят, если организация/ИП:
сами выявили ошибки;
указанные уточненные документы представили в ИФНС до момента, когда они узнали об обнаружении налоговым органом недостоверности сведений.
То есть оштрафуют только за умышленную «ошибку» в документе с суммой оплаты за услуги.