Социальный вычет

Социальные вычеты с 2024 года: ответственность за недостоверные сведения

В рамках основных направлений налоговой политики России на 2023—2024 годы Президент Путин подписал большой закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с многочисленными дополнениями и изменениями в НК. Среди прочего он упростил порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. И одновременно установил с 2024 года по ст. 126.3 НК штраф за недостоверные сведения для социальных вычетов. Кому он может грозить, за что и в каком размере, узнаете из статьи.

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Социальные вычеты с 2024 года: ответственность за недостоверные сведения
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Почему ввели штраф

Теперь организации и ИП, предоставившие услугу, по которой положен социальный вычет, могут самостоятельно передавать в ФНС сведения, необходимые для получения гражданами вычета.

В свою очередь, налогоплательщикам-физлицам для получения такого вычета достаточно направить в налоговую инспекцию по месту жительства только заявление на вычет.

Речь идет о расходах на самые востребованные социальные вычеты:

  • лечение;

  • обучение;

  • добровольное медицинское страхование;

  • негосударственное пенсионное обеспечение;

  • добровольное пенсионное страхование и страхование жизни;

  • физкультурно-оздоровительные услуги.

Вся информация, необходимая для проверки права физлица на социальный вычет, поступает в налоговые органы с его согласия напрямую от организаций и ИП, оказывающих соответствующие услуги (при наличии у них технической возможности на такое взаимодействие с ФНС). Как видно, в основном это клиники, вузы, страховые компании, спортивные организации и т. д.

Такое получение сведений — напрямую от их поставщиков — позволяет предоставлять соцвычет проактивно. То есть полностью исключить трудозатраты человека на сбор подтверждающих документов, заполнение и сдачу налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Информацию о результатах проверки поступивших сведений размещают в личном кабинете налогоплательщика.

ФНС уточнила, что все эти нововведения распространяются на расходы, понесённые физлицами-плательщиками подоходного налога с 2024 года. То есть с вычетов за 2024 год и далее.

Таким образом, роль организаций и ИП, оказывающих услуги, подпадающие по НК под соцвычет, существенно возросла. Поэтому для них с 1 января 2024 года в новой ст. 126.3 НК ввели налоговую ответственность в виде штрафа.

Состав нарушения

Согласно ст. 126.3 НК, это представление организациями и индивидуальными предпринимателями налоговому органу недостоверных сведений для целей получения плательщиками социальных вычетов в упрощенном порядке в рамках процедуры, установленной ст. 221.1 НК.

Такие недостоверные сведения касаются фактических понесённых налогоплательщиком расходов за оказанные услуги, отражённые в документах. Как известно по практике, имеется в виду завышение в соответствующих справках сумм.

Сведения для соцвычетов компании и ИП направляют в налоговый орган по месту своего нахождения, в том числе месту нахождения обособленных подразделений, месту жительства предпринимателя в электронной форме в порядке и по форматам, которые утверждены ФНС.

На кого распространяется штраф

Это организации и ИП, указанные в абз. первом п. 3.1 ст. 221.1 НК. А именно:

  • организации и ИП, ведущие образовательную деятельность;

  • организации и ИП, ведущие медицинскую деятельность;

  • страховые компании;

  • негосударственные пенсионные фонды;

  • физкультурно-спортивные организации;

  • ИП, для которых физическая культура и спорт – основной вид деятельности.

Подтверждающие документы

Ст. 126.3 НК говорит о расходах за оказанные услуги, отражённых в документах, перечисленных в ряде норм Кодекса. И ссылается на них. В итоге это:

Вид вычета

Требования к документу

На обучение

  • Подтверждает фактические расходы налогоплательщика на обучение.

  • Выдан образовательной организацией или ИП, ведущим образовательную деятельность.

  • По форме и в порядке, утверждённым ФНС по согласованию с Минпросвещения (общее образование) и Минобрнауки (высшее образование).

На лечение

  • Подтверждает фактические расходы налогоплательщика на оказанные медицинские услуги.

  • Выдан медорганизацией или ИП, ведущим медицинскую деятельность.

  • По форме и в порядке, утверждённым ФНС по согласованию с Минздравом.

По расходам на уплату страховых взносов по договору добровольного страхования

  • Подтверждает фактические расходы налогоплательщика на уплату страховых взносов.

  • Выдан страховой компанией, ведущей соответствующие лицензируемые виды деятельности.

  • По форме и в порядке, утвержденным ФНС.

По уплаченным пенсионным взносам по договору негосударственного пенсионного обеспечения с НПФ

  • Подтверждает фактические расходы налогоплательщика по негосударственному пенсионному обеспечению и/или добровольному пенсионному страхованию и/или добровольному страхованию жизни.

  • Выдан негосударственным пенсионным фондом/страховой компанией, ведущим соответствующие лицензируемые виды деятельности.

  • По форме и в порядке, утверждённым федеральным ФНС.

Вычет на физкультурно-оздоровительные услуги

  • Подтверждает фактические расходы налогоплательщика.

  • Выдан физкультурно-спортивной организацией или ИП, ведущим деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Они есть в Перечне Минспорта.

  • По форме и в порядке, утверждённым ФНС по согласованию с Минспортом.

Размер штрафа

За недостоверные сведения для соцвычета он составляет 20% от суммы налога, неправомерно полученного налогоплательщиком в связи с предоставлением вычета в упрощенном порядке на основании представленных организациями и ИП недостоверных сведений.

Когда штрафа не будет

Однако согласно п. 2 ст. 126.3 НК, есть шанс избежать штрафа при соблюдении одновременно 2 условий. Так, от ответственности освободят, если организация/ИП:

  • сами выявили ошибки;

  • указанные уточненные документы представили в ИФНС до момента, когда они узнали об обнаружении налоговым органом недостоверности сведений.

То есть оштрафуют только за умышленную «ошибку» в документе с суммой оплаты за услуги.

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