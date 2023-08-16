Налог на прибыль в 2023—2024 гг.: новые разрешенные расходы для учета

Масштабные поправки внесены в НКзаконом от 31 июля 2023 года №389-ФЗ.

В части расходов, которые можно учитывать с налоговой базе по прибыли, можно выделить одно новшество и три пролонгации:

При соблюдении определенных условий в базе по налогу на прибыль можно учесть взносы на добровольное страхование имущества.

Компаниям, которые с 2022 года не имеют возможности вернуть иностранные кредиты, разрешено ее списать и не включать кредиторскую задолженность в доходы при расчете налоговой базы по налогу на прибыль.

В налоговой базе по прибыли можно учесть расходы на доведение безвозмездно полученного имущества до пригодного к использованию состояния.

До 2026 года продлили право на списание убытков прошлых лет при расчете налога на прибыль. Ранее этот период ограничивался 2024 годом.

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Расходы на добровольное страхование имущества

Расходы на добровольное страхование имущества можно учесть при расчете налога на прибыль. Но не всегда. Только в том случае, если компания обязана оформлять страхование по действующем законодательству (пп. 10 п. 1 ст. 263 НК).

Обязательное добровольное имущественное страхование должно быть направлено:

на компенсацию расходов (убытков),

на компенсацию недополученных доходов, которые могут возникнуть при наступлении страхового случая.

Невозвращенные иностранные кредиты не увеличивают

Право не учитывать в составе доходов кредиторскую задолженность, образовавшуюся по причине невозврата кредита, ранее взятого у иностранной компании, введено в НК с 2022 года (пп. 21.5 п. 1 ст. 251, пп. 2.1 п. 1 ст. 268 НК).

Это касается просроченных долгов по кредитным договорам, возникших до 01.03.2022, в том числе при переуступке права требования новому кредитору до конца 2022 года и в случаях, когда речь о выплате иностранному участнику ООО действительной стоимости его доли.

Законом от 31.07.2023 №389-ФЗ срок, в течение которого списание кредиторской задолженности по невозвращенным или прощенным долгами перед иностранным кредитором не увеличивает доходы при расчете налоговой базы по прибыли продлен до конца 2023 года.

Есть и одно новшество. Если ранее не учитывалась только кредиторская задолженность перед иностранным партнерами по договорам кредита и займа, сейчас в нее добавили купли-продажи акций и долей российских организаций. Условия те же:

договор должен был быть заключен после 01.03.2022;

продавцом выступает иностранное лицо (организация или гражданин);

решение о прощении долга принято до 31.12.2023.

Расходы на доведение безвозмездного имущества до пригодного состояния

Безвозмездно полученное имущество может оказаться непригодным для использования и требующим доработок. Такие расходы можно учесть в налоговой базе по прибыли на основании новой редакции п. 6 ст. 252 НК.

Когда речь идет о НМА, расходы на их доработку увеличивают первоначальную стоимость (п. 2 ст. 257 НК). Например, с такой ситуаций часто сталкиваются компании, когда получают безвозмездно ПО. Как правило, ПО требует доработки под специфику компании.

Срок списания убытков прошлых лет продлили на 3 года

В 2021 году законом № 305-ФЗ в состав расходов внесли убытки прошлых лет. Согласно п. 2.1 ст. 283 НК на сумму убытка можно уменьшить налогооблагаемую прибыль следующих отчетных (налоговых) периодов, но не более чем на 50%.

Изначально на перенос убытков был установлен ограниченный срок, 2024 года. Теперь законом № 389-ФЗ от 31 июля 2023 года, эта льгота продлена до 2026 года.