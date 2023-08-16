Счет 82: бухгалтерский учет и проводки — основы

Бухгалтерский учет счета 82

Счет 82 «Резервный капитал» используется для учета информации о состоянии и движении резервного капитала организации.

Резервный фонд формируется юридическим лицом посредством объединения резервов согласно законодательству или учредительным документам.

В зависимости от организационно-правовой формы составляющими такого капитала могут быть:

резервный фонд;

специальный фонд акционирования сотрудников;

специальные фонды для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и другие.

На практике основную часть резервного капитала составляет резервный фонд, который может быть как обязательным, так и добровольным.

Обязательный порядок формирования устанавливается законом, который регулирует деятельность компании. Вместе с тем закон определяет и общий порядок создания и использования источника: минимальный размер капитала и отчислений, источники создания и цели расходования. В учредительных документах организация может устанавливать конкретные правила, если они не противоречат закону.

Создавать резервный фонд обязаны акционерные общества, причем только за счет чистой прибыли (п. 1 ст. 35 закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ).

В добровольном порядке фонд формируют общества с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 30 закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Источником пополнения резервного фонда обычно являются прибыль организации или взносы пайщиков.

Вносить средства в фонд нужно до момента, когда он полностью сформирован, то есть соответствует размеру, установленному в учредительных документах. После этого отчисления можно приостановить.

При расходовании средств капитала его размер станет меньше установленной величины. В этом случае пополнение нужно восстановить.

Если создание резервного капитала установлено законом, то его средства можно использовать только на строго определенные цели, а именно на покрытие убытков, выкуп акций АО, погашение облигаций, векселей и иных долговых ценных бумаг.

В случае добровольного создания резерва его средства можно направить на любые цели, прописанные в уставе. Например, капитал можно использовать при:

исполнении обязательств перед контрагентами;

возмещении ущерба;

инвестициях в выгодные проекты.

Размер резервного фонда может быть увеличен или уменьшен. Для этого на основании решения компетентного органа в учредительные документы вносят изменения.

При этом следует иметь в виду, что в случае формирования фонда законодательство устанавливает минимальный размер. Например, для акционерных обществ он составляет минимум 5% от размера уставного капитала.

В бухгалтерском учете информация о резервном капитале отражается в бухгалтерском балансе по строке 1360 и отчете об изменениях капитала.

Проводки счета 82

В бухгалтерском учете создание резервного капитала отражается по кредиту счета 82, который является пассивным. Корреспондирующий счет, а также состав документов зависят от источника формирования фонда.

Если резерв формируется за счет чистой прибыли организации, то отражается проводка дебет 84 кредит 82 — произведены отчисления в резервный капитал за счет нераспределенной прибыли.

Запись делается на основании бухгалтерской справки, в которой приводится расчет.

Поскольку обязанность и порядок создания фонда зафиксированы в учредительных документов, дополнительного решения собственников о направлении части прибыли в резерв не требуется.

Проводка формируется в том году, в котором была получена прибыль.

Создание и пополнение резервного капитала независимо от системы налогообложения не формирует расходов и не влияет на порядок исчисления налогов.

Резервный фонд обязаны создавать большинство некоммерческих организаций: кредитные, сельскохозяйственные, потребительские и жилищные кооперативы. Источниками формирования обычно являются взносы членов или пайщиков.

Изначально такие поступления признаются целевыми и фиксируются по кредиту счета 86 «Целевое финансирование». Для контроля задолженности пайщиков используют счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

В учет формируются следующие проводки:

дебет 76 кредит 86 — отражена задолженность пайщиков по внесению взносов в резервный фонд;

дебет 51 (50,55) кредит 76 — поступили взносы в резервный фонд;

дебет 86 кредит 82 — взносы пайщиков направлены в фонд.

К бухгалтерским записям прикладывают документы, подтверждающие задолженность членов или пайщиков по взносам и их оплату.

Поскольку такие суммы являются целевыми поступлениями на содержание НКО и ведение уставной деятельности, при расчете налога на прибыль или единого налога на УСН они не учитываются.

Использование капитала фиксируется по дебету 82 счета.

В АО сумма резервного фонда зачастую направляется на покрытие убытка отчетного периода. Такое решение принимается после завершения года и фиксируется в справке-расчете. В пояснительную записку нужно внести реквизиты решения и сумму, перечисляемую на погашение. В бухучете делается запись: дебет 82 кредит 84 — покрытие убытков отчетного года.

За счет резервного капитала могут погашаться облигации и иные долговые ценные бумаги, если отсутствуют другие источники. В учете отражается проводка: дебет 82 кредит 66 (67).

Однако важно помнить, что такая операция только увеличит долги по облигациям, поскольку резервный капитал является источником, а не имуществом.

Общества с ограниченной ответственностью вправе расходовать резервный капитал для покрытия непредвиденных расходов. В таком случае 82 счет корреспондирует со счетами учета затрат: дебет 82 кредит 20 (23, 25, 26, 60,76…) — средства резервного фонда направлены на покрытие убытков.

Поскольку некоторые АО указывают в уставе завышенную величину капитала, то он может превышать установленные законом лимиты. Поэтому при необходимости уменьшения источника в учете делается проводка: дебет 82 кредит 84.