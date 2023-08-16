Изменения в Жилищном кодексе: капремонт, общие собрания и ограничения для собственников квартир

1. Фонды капремонта смогут самостоятельно закупать необходимые материалы и оборудование для проведения капитального ремонта многоквартирных домов

Соответствующее правило вступит в силу с 1 сентября этого года.

Прежний порядок предусматривал, что всеми закупками занимаются исключительно подрядчики, нанятые Фондом, а это создавало риск злоупотреблений с их стороны.

Новый закон позволяет регоператорам проводить централизованные закупки товаров на условиях равной конкуренции среди поставщиков, контролировать качество поставленных материалов, заключать договор с условием, что гарантийный срок на товары будет составлять не менее 5 лет со дня подписания акта приемки.

Перед собственниками помещений дома Фонд капремонта будет нести ответственность за качество материалов и оборудования также в течение 5 лет со дня приемки (закон от 4 августа 2023 г. № 433-ФЗ).

2. Меняется порядок проведения общих собраний собственников помещений многоквартирного дома

С 15 августа для проведения общего собрания необходимо будет назначить администратора (ответственное лицо, которому предоставляется право использовать ГИС ЖКХ и другие информационные системы для организации заочного голосования собственников).

Администратором общего собрания может быть только инициатор собрания (кто-то из собственников помещений или управляющая организация).

Собственники помещений смогут принять участие в заочном голосовании на общем собрании в т.ч. через МФЦ, где им будет предоставляться доступ в соответствующую информационную систему.

Решения собственников, оформленные письменно, принятые по вопросам, поставленным на заочное голосование опросным путем, должны будут передаваться инициатору собрания (закон от 4 августа 2023 г. № 441-ФЗ).

3. Для собственников помещений многоквартирного дома вводятся ограничения в реализации их права на смену управляющей организации

С 15 августа в ЖК вводится новая норма: собственники могут расторгнуть договор управления со своей управляющей организацией (приняв соответствующее решение общим собранием), но при условии, что со дня заключения этого договора прошло не менее года.

Сменить управляющую организацию до истечения этого срока можно будет лишь в исключительных случаях — если общее собрание примет решение об изменении способа управления домом (например, организовать ТСЖ) или если будет подтверждено, что управляющая организация не выполняет условия заключенного с ней договора (закон от 4 августа 2023 г. № 434-ФЗ).