Наличная и безналичная валюта в России: 5 распространенных заблуждений

Купить наличные доллары и евро сейчас нельзя, а обменники торгуют неофициально

Валюта продается, и это разрешено.

Банки могут продавать наличную валюту с апреля 2022 года после короткого периода полного запрета. Но только те купюры, которые поступили в банк после 9.04.22.

Обменники все тоже относятся к банкам, какая бы вывеска там ни была.

Купить валюты можно сколько хочешь, ведь продажа свободная

Не совсем так.

Наше желание может быть ограничено предложением банка. В конкретном офисе или обменнике может быть мало купюр в наличии. Еще до 2022 года можно было прийти и обнаружить, что в какой-то конкретной точке есть только 300 евро, например, а вам надо 500.

Сейчас ситуация усугубилась из-за санкций и запрета централизованного ввоза евро и долларов.

На бирже можно дешево купить валюту через брокера, а потом вывести ее на банковский счет и снять

Можно, но только если вам удастся вывести в иностранный банк. А потом снять нал за границей.

Переводы в валюте сейчас мало банков проводят. И там после известных событий появились немаленькие комиссии.

А со счетов в российских банках нельзя снимать валюту, которая поступила туда после 9 марта 2022 года. Неважно, как именно вы ее туда зачислили.

В некоторые банкоматы до сих пор можно внести доллары и евро. Получается, и снять с карточки можно там же?

Нет, нельзя. То же самое — со счетов в российских банках нельзя снимать валюту, которая поступила туда после 9 марта 2022 года.

Таких банкоматов осталось мало, но да: внести туда можно, а снять даже тут же обратно — нельзя. Однако банки могут продавать полученный от населения иностранный нал, так что в обменнике банка или в офисе можно покупать валюту.

Выгоднее купить доллары и евро за границей и привезти в Россию

Не совсем так. Каждый случай надо просчитывать с учетом ваших условий: по какому курсу будете покупать и сколько будет звеньев в вашей цепочке.

Летом 2022 года в Турции я купила некоторое количество долларов и евро. Тогда можно было снимать с рублевой карты МИР турецкие лиры в банкомате по хорошему курсу. И потом покупать на них в обменнике $ и €.

В марте 2023 года я ездила в Турцию уже с картой Union Pay, там лиры снимались уже по курсу, который гораздо больше отличался от биржевого.

По моим прикидкам выходило, что снять лиры и купить доллары/евро выйдет примерно то на то, как в России. Двойная конвертация с не очень выгодным курсом.

Еще учитывайте, что некоторые банкоматы за границей берут комиссию за снятие нала — надо искать банк без такой комиссии.