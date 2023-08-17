Изменения госпошлин с 31 августа и 1 сентября 2023: что нужно знать

Снизили госпошлину
За аккредитацию филиалов и представительств компаний из государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 31.08.2023 размер государственной пошлины уменьшили в несколько раз — со 120 000 до 4000 рублей за каждое.
Это устраняет административные барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС: теперь госпошлина за аккредитацию филиалов и представительств из ЕАЭС приравнена к ее размеру за госрегистрацию российских компаний.
Что упрощает и дает равные права и возможности иностранным компаниям из государств ЕАЭС на вхождение в бизнес в России.
Госпошлина в новых регионах
Жителей новых регионов России, получивших российское гражданство, освободили от уплаты государственной пошлины за отдельные социально-значимые нотариальные действия.
Это нотариальные действия, предусмотренные подп. 1, 2, 9, 10, 13, 18, абз. вторым подп. 21 п. 1 ст. 333.24 НК.
Возврат госпошлины
С 31.08.2023 заявление о возврате излишне уплаченной или взысканной судебной госпошлины в ряде случаев можно подавать в течение 3 лет со дня вступления в силу судебного акта, который стал основанием для возврата (ранее — не позже 3 лет со дня уплаты).
Это ситуации, когда переплата возникла:
из-за снижения истцом размера требований по гражданскому или административному иску;
уменьшения суммы иска в арбитражном процессе;
прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения.
Восстановление гражданства
Отменили госпошлина за восстановление гражданства. Она составляла 3500 рублей (подп. 25 п. 1 ст. 333.28 НК).
Новые госпошлины
Закон 389-ФЗ ввёл в НК ряд совершенно новых платежей по госпошлине:
За оформление электронного паспорта самоходной машины и других видов техники и внесение изменений в него
2000 рублей
За выдачу удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна
1068 рублей
При госрегистрации доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество не только в многоквартирном доме, но и в ином здании, сооружении
200 рублей
За рассмотрение заявления о включении в Реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи
10 000 рублей
За рассмотрение заявления о внесении изменений в указанный реестр
5000 рублей
Также с 1 сентября 2023 года установили размеры госпошлин за лицензирование производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для её производства (новый подп. 146 п. 1 ст. 333.33 НК):
Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенных табачной продукции и сырья для её производства
9 500 000 рублей
Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенных никотинсодержащей продукции и никотинового сырья
9 500 000 рублей
Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенной табачной продукции
9 500 000 рублей
Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенной никотинсодержащей продукции
9 500 000 рублей
Предоставление лицензии на ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из России табачной и никотинсодержащей продукции
9 500 000 рублей
Предоставление лицензии на ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из России табачного и никотинового сырья
9 500 000 рублей
Предоставление лицензии на производство сигар, связанные с производством хранение и поставку произведенных сигар
65 000 рублей
Предоставление лицензии на закупку табачной и никотинсодержащей продукции для реализации её как товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли
45 000 рублей
Внесение изменений в госреестр выданных, приостановленных и аннулированных табачных лицензий при реорганизации юрлица
В размере, установленном для предоставления соответствующего вида лицензии (см. выше)
Внесение изменений в госреестр табачных лицензий в случае изменения:
3500 рублей
Отмена госпошлины
С 31.08.2023 утратил силуподп. 7 п. 3 ст. 333.35 НК, который предусматривал госпошлину за госрегистрацию соглашения об изменении содержания закладной, включая внесение соответствующих изменений в записи Единого госреестра недвижимости.
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