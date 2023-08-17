Госпошлина

Изменения госпошлин с 31 августа и 1 сентября 2023: что нужно знать

В рамках основных направлений налоговой политики России на 2023—2024 годы Президент Путин подписал большой закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с многочисленными дополнениями и изменениями в НК. В частности, он изменил размеры некоторых государственных пошлин и ввёл ряд новых. Изменения по госпошлине с 31 августа и 1 сентября 2023 года приводим в этом обзоре.

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Изменения госпошлин с 31 августа и 1 сентября 2023: что нужно знать
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Снизили госпошлину

За аккредитацию филиалов и представительств компаний из государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 31.08.2023 размер государственной пошлины уменьшили в несколько раз — со 120 000 до 4000 рублей за каждое.

Это устраняет административные барьеры на внутреннем рынке ЕАЭС: теперь госпошлина за аккредитацию филиалов и представительств из ЕАЭС приравнена к ее размеру за госрегистрацию российских компаний.

Что упрощает и дает равные права и возможности иностранным компаниям из государств ЕАЭС на вхождение в бизнес в России.

Госпошлина в новых регионах

Жителей новых регионов России, получивших российское гражданство, освободили от уплаты государственной пошлины за отдельные социально-значимые нотариальные действия.

Это нотариальные действия, предусмотренные подп. 1, 2, 9, 10, 13, 18, абз. вторым подп. 21 п. 1 ст. 333.24 НК.

Возврат госпошлины

С 31.08.2023 заявление о возврате излишне уплаченной или взысканной судебной госпошлины в ряде случаев можно подавать в течение 3 лет со дня вступления в силу судебного акта, который стал основанием для возврата (ранее — не позже 3 лет со дня уплаты).

Это ситуации, когда переплата возникла:

  • из-за снижения истцом размера требований по гражданскому или административному иску;

  • уменьшения суммы иска в арбитражном процессе;

  • прекращения производства по делу или оставления заявления без рассмотрения.

Восстановление гражданства

Отменили госпошлина за восстановление гражданства. Она составляла 3500 рублей (подп. 25 п. 1 ст. 333.28 НК).

Новые госпошлины

Закон 389-ФЗ ввёл в НК ряд совершенно новых платежей по госпошлине:

За оформление электронного паспорта самоходной машины и других видов техники и внесение изменений в него

2000 рублей

За выдачу удостоверения члена экипажа гражданского воздушного судна

1068 рублей

При госрегистрации доли в праве общей собственности на общее недвижимое имущество не только в многоквартирном доме, но и в ином здании, сооружении

200 рублей

За рассмотрение заявления о включении в Реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи

10 000 рублей

За рассмотрение заявления о внесении изменений в указанный реестр

5000 рублей

Также с 1 сентября 2023 года установили размеры госпошлин за лицензирование производства и оборота табачной, никотинсодержащей продукции и сырья для её производства (новый подп. 146 п. 1 ст. 333.33 НК):

Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенных табачной продукции и сырья для её производства

9 500 000 рублей

Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенных никотинсодержащей продукции и никотинового сырья

9 500 000 рублей

Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенной табачной продукции

9 500 000 рублей

Предоставление лицензии на производство, а также связанные с производством хранение и поставку произведенной никотинсодержащей продукции

9 500 000 рублей

Предоставление лицензии на ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из России табачной и никотинсодержащей продукции

9 500 000 рублей

Предоставление лицензии на ввод в оборот при ввозе в РФ и вывод из оборота при вывозе из России табачного и никотинового сырья

9 500 000 рублей

Предоставление лицензии на производство сигар, связанные с производством хранение и поставку произведенных сигар

65 000 рублей

Предоставление лицензии на закупку табачной и никотинсодержащей продукции для реализации её как товаров, помещенных под таможенную процедуру беспошлинной торговли

45 000 рублей

Внесение изменений в госреестр выданных, приостановленных и аннулированных табачных лицензий при реорганизации юрлица

В размере, установленном для предоставления соответствующего вида лицензии (см. выше)

Внесение изменений в госреестр табачных лицензий в случае изменения:

  • наименования лицензиата (без его реорганизации);

  • фамилии, имени или отчества лицензиата;

  • места его нахождения/места жительства;

  • указанных в таком реестре лицензий мест ведения лицензируемого вида деятельности;

  • иных сведений, указанных в таком реестре лицензий.

3500 рублей

Отмена госпошлины

С 31.08.2023 утратил силуподп. 7 п. 3 ст. 333.35 НК, который предусматривал госпошлину за госрегистрацию соглашения об изменении содержания закладной, включая внесение соответствующих изменений в записи Единого госреестра недвижимости.

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Изменения госпошлин с 31 августа и 1 сентября 2023: что нужно знать

В рамках основных направлений налоговой политики России на 2023—2024 годы Президент Путин подписал большой закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ с многочисленными дополнениями и изменениями в НК. В частности, он изменил размеры некоторых государственных пошлин и ввёл ряд новых. Изменения по госпошлине с 31 августа и 1 сентября 2023 года приводим в этом обзоре.

Изменения госпошлин с 31 августа и 1 сентября 2023: что нужно знать
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