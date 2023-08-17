Кого ищут работодатели в регионах: горячие вакансии для бухгалтера

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Зарплата от 50 000 рублей , г. Волгоград, полная занятость.

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Что обещают: развитие в команде профессионалов, график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00.

Что нужно знать: 1С Бухгалтерию 8.3, 1С ЗУП, знание Битрикс 24 будет преимуществом, иметь опыт работы с различными системами налогообложения.

Что нужно делать: обрабатывать первичку, вести бухгалтерский учет ОС, ТМЦ и денежных средств.

Специалиста ищет консалтинговая компания «Инвестиционное агентство БиПиЭн».

Что нужно делать: расчитывать зарплату, отпускные, командировки и пр., в том числе иностранным гражданам, вести кадровый учет.

Что нужно знать: 1С ЗУП, 1С 8.3, иметь навык синхронизации между ЗУП и 1С БУХ, знать налоговый и бухучет, ТК РФ, иметь опыт работы от 5 лет.

Что обещают: оформление по ТК, график работы 5/2, с 9.00 (10.00) до 18.00 (19.00).

Подробности о вакансии здесь.