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Кого ищут работодатели в регионах: горячие вакансии для бухгалтера

Сколько готовы платить работодатели обычным бухгалтерам в регионах? Сегодня в обзор включили вакансии за пределами Первопрестольной. Изучайте, откликайтесь.

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Кого ищут работодатели в регионах: горячие вакансии для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Бухгалтер

Специалиста ищет компания «РосПромЭко» — лидер рынка ЖБО.

Что нужно делать: обрабатывать первичку, вести бухгалтерский учет ОС, ТМЦ и денежных средств.

Что нужно знать: 1С Бухгалтерию 8.3, 1С ЗУП, знание Битрикс 24 будет преимуществом, иметь опыт работы с различными системами налогообложения.

Что обещают: развитие в команде профессионалов, график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00.

Подробности о вакансии здесь.

Зарплата от 50 000 рублей, г. Волгоград, полная занятость.

Бухгалтер по расчёту заработной платы и кадровому делопроизводству

Специалиста ищет консалтинговая компания «Инвестиционное агентство БиПиЭн».

Что нужно делать: расчитывать зарплату, отпускные, командировки и пр., в том числе иностранным гражданам, вести кадровый учет.

Что нужно знать: 1С ЗУП, 1С 8.3, иметь навык синхронизации между ЗУП и 1С БУХ, знать налоговый и бухучет, ТК РФ, иметь опыт работы от 5 лет.

Что обещают: оформление по ТК, график работы 5/2, с 9.00 (10.00) до 18.00 (19.00).

Подробности о вакансии здесь.

Зарплата от 90 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

Бухгалтер

Специалиста ищет торговая компания РТК.

Что нужно делать: вести учет торговых операций, проведить платежи.

Что нужно знать: иметьопыт работы со спецсчетами, желательно знать раздельный учет.

Что обещают: график работы: 5/2, с 09:00 - 18:00

Подробности о вакансии здесь.

Зарплата от 50 000 до 70 000 рублей, г. Рязань, полная занятость.

Бухгалтер на первичную документацию

Специалиста ищет строительная компания.

Что нужно делать: вести учет товарно-материальных ценностей.

Что нужно знать: бухгалтерские проводки и налоговые регистры, иметь опыт работы от 1до 3 лет.

Подробности о вакансии здесь.

Зарплата от 50 000 рублей, г. Сургут, полная занятость.

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