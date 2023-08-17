Кого ищут работодатели в регионах: горячие вакансии для бухгалтера

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Бухгалтер
Специалиста ищет компания «РосПромЭко» — лидер рынка ЖБО.
Что нужно делать: обрабатывать первичку, вести бухгалтерский учет ОС, ТМЦ и денежных средств.
Что нужно знать: 1С Бухгалтерию 8.3, 1С ЗУП, знание Битрикс 24 будет преимуществом, иметь опыт работы с различными системами налогообложения.
Что обещают: развитие в команде профессионалов, график работы: 5/2 с 9-00 до 18-00.
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Зарплата от 50 000 рублей, г. Волгоград, полная занятость.
Бухгалтер по расчёту заработной платы и кадровому делопроизводству
Специалиста ищет консалтинговая компания «Инвестиционное агентство БиПиЭн».
Что нужно делать: расчитывать зарплату, отпускные, командировки и пр., в том числе иностранным гражданам, вести кадровый учет.
Что нужно знать: 1С ЗУП, 1С 8.3, иметь навык синхронизации между ЗУП и 1С БУХ, знать налоговый и бухучет, ТК РФ, иметь опыт работы от 5 лет.
Что обещают: оформление по ТК, график работы 5/2, с 9.00 (10.00) до 18.00 (19.00).
Подробности о вакансии здесь.
Зарплата от 90 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Бухгалтер
Специалиста ищет торговая компания РТК.
Что нужно делать: вести учет торговых операций, проведить платежи.
Что нужно знать: иметьопыт работы со спецсчетами, желательно знать раздельный учет.
Что обещают: график работы: 5/2, с 09:00 - 18:00
Подробности о вакансии здесь.
Зарплата от 50 000 до 70 000 рублей, г. Рязань, полная занятость.
Бухгалтер на первичную документацию
Специалиста ищет строительная компания.
Что нужно делать: вести учет товарно-материальных ценностей.
Что нужно знать: бухгалтерские проводки и налоговые регистры, иметь опыт работы от 1до 3 лет.
Подробности о вакансии здесь.
Зарплата от 50 000 рублей, г. Сургут, полная занятость.
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