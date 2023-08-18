Инвестиции: различия между законными и мошенническими

Обычно это «всякое» — обещание невероятных доходов при минимуме усилий. Удвойте, утройте свой взнос или даже получите больше в 10 раз. Конечно, такие обещания изначально являются мошенничеством.

А еще есть деятели, которые деньги в управление у вас не просят. Но продают чудо-курсы со 100%-ным обогащением. Тоже сомнительная история.

Но есть и нормальные инвестиции. И в ценные бумаги, и в криптовалюту.

В последнее я не рекомендую лезть людям с маленьким уровнем подготовки, тем не менее заработать можно и там. Просто там и риски тоже высокие.

Так чем же отличаются нормальные инвестиции в ценные бумаги и крипту от мошеннических?

Нельзя получить гарантированный очень высокий сверхдоход . Можно ли действительно удвоить вложения за месяц? Можно, но мало у кого получается. И в одном инструменте человек в плюсе, а в другом — в минусе.

Гарантированный доход есть, но он совсем другого порядка. Например, по облигациям довольно крупных эмитентов типа МВидео есть ставка купона по 11-12%. Есть облигации малоизвестных компаний с купоном типа 20%. Но тут уже риски выше : маленькая компания в какой-то момент может не расплатиться по своим обязательствам, будет дефолт.

В нормальных инвестициях нет историй счастливых клиентов, которые пришли с 10 000 рублей, а сейчас живут в Дубае или ездят на Bentley, закрыли всей родне ипотеку и все такое.

Ну вот реально, видели ли вы, чтобы такую историю своих акционеров рекламировал «Газпром»? А ведь его акции можно купить в открытом доступе на бирже. А реклама от крупных брокеров типа БКС или брокера Сбера, которые продают много разных инструментов? Они же не выставляют фотки клиентов под пальмой с подписью «Василий бросил работу и теперь живет так».

Можно найти много официальной информации. Подробное описание ценной бумаги или криптовалюты, описание элементов инфрастуктуры, где все это покупается.

Например, акции или облигации можно купить на Московской бирже, по которой полно официальных данных. Для крипты есть тоже биржи и кошельки. Но в последнем случае зона более «серая», хотя там тоже есть официальные вещи. Надо все внимательнее проверять.

В мошеннических инвестициях вам просто предложат перевести деньги не пойми куда, а весь обещанный доход «счастливых учеников» тоже непонятно, откуда взялся.

Нет искусственного создания невероятного ажиотажа. «Залетай прямо сейчас, осталось только 10 мест, скорей». Нет, тоже бывают какие-то сроки. Например, продажа акций на IPO или криптовалюты при выходе на рынок. Но все сроки четко обозначены. А не так, что вроде как сроки поджимают, а через 2 дня мошенник призывает «залетать» снова.

На фондовом рынке в России и в других государствах инвесторы защищены законодательством страны. Его можно изучить и опираться на него. Нет, от падения цены оно не защитит, но права у инвесторов есть.

Чаще всего брокеры, биржи и другие участники рынка стараются их соблюдать, если что, их можно призвать к ответу.

В «инвестициях в воздух» у пострадавшего остается только одна главная опция — написать заявление в полицию. Но деньги вернуть не получается почти никогда.