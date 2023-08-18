Как оформить кредитные каникулы

Что такое кредитные каникулы

Это приостановление исполнения обязательств по потребительскому кредиту или уменьшение размера ежемесячных платежей, которыми могут воспользоваться физлица.

Механизм каникул для потребительских кредитов был введен в 2020 году как временная мера поддержки граждан в период пандемии.

С 1 января 2024 года эта норма будет действовать на постоянной основе: в июле был принят закон о бессрочном праве россиян на кредитные каникулы — их можно будет взять в любое время действия кредитного договора.

Предельный размер потребительского займа, по которому могут быть предоставлены кредитные каникулы, будет определяться Правительством.

До этого максимальный размер кредита, по которому можно обратиться за отсрочкой платежей, составит 1 млн 600 тыс. рублей, если обязательства заемщика обеспечены залогом транспортного средства, и 450 тыс. — для всех остальных.

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки и обращение взыскания на предмет залога или к поручителю заемщика. При этом в течение льготного периода на текущую задолженность заемщика будут начисляться проценты.

Как долго будут действовать льготные условия

Длительность кредитных каникул и дату их начала определяет заемщик. При этом льготный период может составить до 6 месяцев, а дата его начала не может отстоять более чем на месяц, предшествующий обращению за кредитными каникулами.

Если не указывать эти сроки, то льготный период составит 6 месяцев, а начнутся каникулы с даты направления требования.

Главные условия

Среднемесячные доходы, рассчитанные за 2 месяца перед обращением, упали на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Подтвердить это можно, например, справкой о доходах и суммах налогов.

Заемщик проживает в зоне ЧС, при этом нанесен ущерб его имуществу и нарушены условия жизни.

В отношении того же кредитного договора еще не использовались кредитные каникулы, исключение — специальные кредитные каникулы для участников СВО.

Заемщик не признан банкротом.

Кредитором не предъявлены исполнительный документ, требование к поручителю заемщика, не обращено взыскание на предмет залога.

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Как оформить

Нужно подать заявление в банк или микрофинансовую организацию, которая предоставила кредит. Его рассмотрят в течение 5 дней.

В случае отказа банк обязан сообщить о его причинах. Если вы считаете отказ неправомерным, можно обратиться в Банк России с жалобой или оспорить решение в суде.

Банк может запросить документы, подтверждающие снижение дохода:

справку 2-НДФЛ с места работы;

справку о регистрации в качестве безработного;

больничный лист.

Собрать и передать по запросу банка необходимые для получения каникул документы нужно в течение 90 дней после обращения. По уважительной причине этот срок может быть продлен еще на 30 дней. После этого у банка будет пять дней на рассмотрение документов и ответ.