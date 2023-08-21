Важность валютной оговорки в договоре: что нужно знать

Понятие валютной оговорки и как ее согласовать

По общему правилу гражданского законодательства все денежные обязательства должны выражаться в российской национальной валюте (ст. 140, п. 1 ст. 317 ГК).

В то же время в силу статьи 421 ГК стороны договора самостоятельно определяют условия, за исключением тех, содержание соответствующего условия которых предписано законом или иными правовыми актами.

Поэтому стороны договора могут согласовать условие о том, что денежное обязательство, оплата которого должна быть произведена в рублях, может выражаться в эквивалентной сумме в иностранной валюте или даже в условных единицах (п. 2 ст. 317 ГК).

Валютной оговоркой называют условие договора о цене или оплате в иностранной валюте.

Важно различать валюту долга и валюту платежа.

В валюте долга выражается денежное обязательство, а в валюте платежа — валюта, в которой перечисляются деньги.

Оговорки бывают разными, в зависимости от того, совпадают ли эти две валюты. Виды валютных оговорок разберем в следующем разделе нашей статьи.

Согласование условия о цене договора

Чтобы согласовать условие о цене договора в иностранной валюте, нужно указать сумму и наименование валюты.

Для согласования цены в условных единицах нужно прописать, как определяется размер такой единицы. Если этого не сделать, условие о цене будет несогласованным.

В таком случае будет применяться цена в рублях, обычно взимаемая при сравнимых обстоятельствах за аналогичные товары, работы или услуги (п. 1 ст. 317, п. 3 ст. 424 ГК). Она может не соответствовать ожиданиям сторон.

Если цена является существенным условием данного договора, то его могут признать незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК). Чаще всего на практике условная единица приравнивается к какой-либо иностранной валюте. Иногда условные единицы приравниваются к конкретной сумме в рублях.

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Согласование условия о валюте платежа

Чтобы согласовать условие о валюте платежа, нужно прописать ее наименование и дату определения курса (п. 2 ст. 317 ГК).

По умолчанию оплата должна осуществляться по официальному курсу Банка России на дату фактического платежа (п. 2 ст. 317 ГК, п. 29 постановления Пленума ВС от 22.11.2016 № 54).

Во избежание споров рекомендуем конкретизировать дату определения курса, так как на практике бывает сложно определить дату фактического платежа.

В законе не уточняется, что это за дата. Кроме того, деньги у плательщика могут быть списаны в один день, а зачислены на расчетный счет получателя — в другой. Курс за это время может измениться.

Договором можно установить любой момент определения курса, в том числе не зависящий от оплаты, например дату подписания акта выполненных работ.

Наиболее удобна привязка к дате подачи платежного поручения в банк. В этом случае не возникают курсовые разницы и сторонам не нужно будет проводить дополнительные взаиморасчеты.

Чтобы уберечь себя от убытков, вызванных резким колебанием курса, рекомендуем предусмотреть в договоре валютный коридор — минимальный и (или) максимальный курс, по которому будет осуществляться платеж. Если ограничения курса не предусмотрены, стороне придется платить в рублях по новому курсу независимо от того, насколько сильно он изменился.

Если валюта долга и валюта платежа совпадают, стороны могут поставить цену в зависимость от другой, как правило, более твердой валюты. Чтобы согласовать данную оговорку, необходимо указать сумму и наименование основной валюты, а также отметить другую валюту, от изменения курса которой будет зависеть сумма платежа.

Рекомендуем установить максимальное значение курсовой разницы, при достижении которого будет произведен пересчет, чтобы не делать его при незначительном колебании курса.

Виды валютных оговорок

Исходя из круга рисков, охватываемых валютной оговоркой, а также из индивидуальных особенностей оформляемых сделок, можно выделить оговорки:

прямые и косвенные;

односторонние и двусторонние;

прочие.

Прямые и косвенные оговорки

Чаще всего бизнесменам приходится сталкиваться с косвенной или прямой валютными оговорками.

Косвенная валютная оговорка используется, когда валюта контракта и валюта платежа различаются. То есть платежи по договору происходят в рублях, а размер денежных обязательств по договору зафиксирован в другой валюте.

При этом последняя должна отвечать признакам устойчивости и быть распространенной в международных расчетах. Этот способ используют в отношении международно-биржевых товаров, нефти или зерна.

Косвенную оговорку нередко включают в долгосрочные договоры между российскими компаниями, например, в договоры аренды, займа. Ее использование защищает от колебаний курса национальной валюты и помогает исполнить договор в соответствии с реальной стоимостью денежного обязательства на момент согласования условий сделки.

Прямую валютную оговорку используют в сделках, если валюта цены и валюта платежа совпадают. Чаще всего это происходит во внешнеторговых контрактах.

При формулировании условий о прямой валютной оговорке соотносят валюту по контракту с другой, более твердой валютой, а при подписании контракта указывают их соотношение. Как правило, в контракте прописывают положение о том, что если соотношение валют изменится, то поменяется и размер платежа в соответствующей изменению пропорции.

Односторонние и двусторонние оговорки

Односторонние валютные оговорки защищают интересы лишь одной из сторон договора, поскольку предусматривают пересчет суммы платежа только в случае повышения или понижения валютного курса.

Двусторонние оговорки предусматривают пересчет суммы платежа в случае изменения курса валюты платежа. Они дают возможность предстоящие убытки или выгоды в равной степени распространить на обоих партнеров сделки.

Прочие оговорки

В качестве примеров наиболее часто встречающихся прочих оговорок можно выделить:

мультивалютные оговорки, когда вместо курса одной устойчивой валюты, в качестве привязки используют некий расчетный курс по группе валют;

золотые, когда в качестве привязки используют цену на золото.

Валютная оговорка в договоре поставки

Закон не запрещает сторонам договора поставки включать в соглашение условие о том, что стоимость поставляемых товаров привязана к иностранной валюте или к условным денежным единицам (письмо Минфина от 02.04.2009 № 03-03-06/1/204).

При заключении договора поставки в условных единицах поставщик и покупатель товаров договариваются между собой об эквиваленте условной денежной единицы (доллар США, евро, любая иная валюта), а также устанавливают, по какому курсу в дальнейшем будет определяться цена сделки.

При этом в тексте договора обычно указывают, что покупатель оплачивает товары в рублях по курсу иностранной валюты, согласованному сторонами.

Даже при отсутствии в договоре такой оговорки денежное обязательство, выраженное в иностранной валюте, следует рассматривать как подлежащее оплате в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах (п. 3 информационного письма Президиума ВАС от 04.11.2002 № 70, определение ВАС от 06.12.2010 по делу № А67-65/2010).

В качестве момента установления цены договора может применяться либо дата оплаты товаров, либо любая иная (п. 2 ст. 317 ГК). Например, договором поставки может быть предусмотрено, что пересчет производится на день отгрузки товаров поставщиком или на дату принятия товаров на склад покупателем и другое.

В качестве курса используемой иностранной валюты применяют:

официальный курс Банка России;

обменный курс определенной валютной биржи;

курс иностранной валюты, определяемый по схеме, закрепленной в договоре, например, договором может быть предусмотрено, что для пересчета используется курс ЦБ, увеличенный на определенный процент.

Образец формулировки валютной оговорки

Приведем несколько образцов формулировки валютной оговорки.

Пример 1 — прямая валютная оговорка

«Цена товара и платеж устанавливаются в долларах США. Если курс доллара США к евро на день платежа изменится по сравнению с курсом на день заключения контракта, то, соответственно, изменятся цена контракта и сумма платежа».

Пример 2 – косвенная оговорка

«Цена товара составляет 10 тыс. долларов США. Расчеты будут производиться в рублях по курсу, установленному Банком России на дату платежа».

Пример 3 – валютный коридор

«Цена товара составляет 10 тыс. долларов США. Расчеты будут производиться в рублях по курсу, установленному Банком России на дату платежа. Оплата производится в рублях по курсу доллара США к рублю, установленному Банком России на дату подачи в банк платежного поручения. Однако курс, применяемый в целях оплаты, не может быть выше 110 рублей за доллар США и ниже 70 рублей за доллар США. Если курс выйдет за указанные пределы, применяется курс 110 и 70 рублей за доллар США соответственно».

Как изменить валюту платежа в договоре

По общему правилу изменение договора возможно по соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК). Таким образом, если стороны предусмотрели в договоре, что оплата будет происходить в определенной валюте, а потом решили изменить валюту платежа, то сделать это можно по соглашению сторон. При этом необходимо учитывать ограничения на совершение валютных операций.

Для внесения правок необходимо обратиться к контрагенту. Как правило, предложение оформляют письменно. К письму прилагают проект дополнительного соглашения к договору.

Если контрагент не согласен на смену валюты платежа, то он вправе обратиться в суд. Однако суд может изменить договор из-за существенного изменения обстоятельств только в исключительных случаях и при наличии одновременно ряда условий (п. 2 ст. 451 ГК):

при подписании договора контрагенты исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная в изменении договора сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной в изменении договора стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная в его изменении сторона.

Отметим сразу, что изменение валютного курса суды не считают существенным изменением обстоятельств (п. 8 обзора судебной практики ВС № 1 (2017), утвержденного Президиумом ВС 16.02.2017, определение Судебной коллегии по гражданским делам ВС от 13.09.2016 № 18-КГ16-102).

Вправе ли поставщик изменить стоимость поставляемого импортного товара из-за резкого скачка курса валют

Поставщик имеет право изменить стоимость поставляемого импортного товара из-за резкого скачка курса валют в 2 случаях:

такое условие согласовано в договоре, например, может быть предусмотрена возможность корректировки цены на момент поставки (отгрузки) товара при резком изменении курса валют.

При этом должно быть согласовано условие, что считать резким скачком. Например, при определенном в процентном выражении отклонении курса рубля от установленного Банком России курса на дату подписания договора.

стороны достигли соглашения об изменении стоимости товара.

Если в договоре установлена твердая цена на импортный товар, то это означает, что поставщик принимает на себя валютные риски и не вправе ссылаться на изменение курса как на существенное изменение обстоятельств (постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 05.12.2016 по делу № А33-21303/2015).