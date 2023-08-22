НДФЛ

НДФЛ за август 2023 года: как платить и не переплачивать

НДФЛ по-прежнему вызывает много вопросов и по строкам уплаты, и по сдаче уведомлений. Помимо всего прочего, недавно закон № 389-ФЗ внес поправки по НДФЛ.

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НДФЛ за август 2023 года: как платить и не переплачивать
Иллюстрация: zinkevych/freepik

В августе 2023 года бухгалтер перечисляет:

  • в первой половине августа — расчет и выплата окончательной суммы зарплаты за июль 2023 года;

  • во второй половине — зарплату за первую половину августа 2023.

Срок уплаты НДФЛ за август 2023 года

Работодатель обязан перечислить исчисленный и удержанный НДФЛ за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца — не позднее 28 числа текущего месяца.

Так, НДФЛ за август 2023 года нужно перечислить в бюджет:

  • до 28.08.2023 включительно — за период с 23 июля по 22 августа;

  • до 28.09.2023 включительно — за период с 23 августа по 22 сентября.

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Когда учитывать изменения закона № 389-ФЗ

С 1 октября 2023 года подавать уведомления об исчисленных суммах НДФЛ можно 2 раза в месяц:

  • в первом уведомлении за месяц, которое сдается до 12 числа, нужно указывать сумму НДФЛ, удержанную в период с 23 числа предыдущего месяца до 9 числа текущего месяца;

  • во втором уведомлении, которое сдается до 25 числа, нужно указывать сумму НДФЛ, исчисленного в полном объеме за период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца включительно.

Таким образом, до 12 числа работодатель вправе сдать «промежуточное» уведомление по НДФЛ, чтобы инспекторы сразу списали этот налог. Это право, а не обязанность.

Эти поправки приняты законом от 31 июля 2023 года № 389-ФЗ.

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