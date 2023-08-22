Конфискация автомобиля: все, что нужно знать о нарушениях в России

Чем конфискация отличается от ареста и изъятия автомобиля

Сотрудники ГИБДД, полиции, иных структур МВД, а также судебные приставы могут попросить водителя передать им транспортное средство. Автомобиль могут арестовать, изъять, задержать или конфисковать.

Задержание авто

Задержание авто означает, что его перевезут на спецстоянку.

Это могут сделать инспекторы ГИБДД, если у водителя нет прав, он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или отказывается от медицинского освидетельствования.

Также могут задержать автомобиль с техническими неисправностями, например повреждениями тормозной системы или рулевого управления

Кроме того, отгон автомобиля на спецстоянку возможен, если водитель не имеет документов на ТС, а его личность вызывает подозрение. В этом случае автомобиль будут проверять на возможность угона.

Задержание автомобиля предполагает, что его могут достаточно быстро вернуть владельцу. Иногда для этого требуется только заплатить штраф.

Арест авто

Арест автомобиля — часть описи имущества с запретом на право распоряжения транспортным средством. Арест проводят судебные приставы для дальнейшей реализации автомобиля в счет погашения долгов его владельца.

Как правило, арест предполагает запрет на регистрационные действия в ГИБДД. Машину не получится снять с учета без разрешений органов, которые наложили арест.

Автомобиль в этом случае остается у владельцев на ответственном хранении, без возможности реализовать его или подарить.

Изъятие авто

Полицейские могут изъять автомобиль, если он участвовал в серьезной аварии и требуются разбирательства.

Машину могут изъять, если ее владелец совершил преступление, а ТС является вещественным доказательством в рамках дела.

Машину также могут изъять судебные приставы в пользу другого лица по решению суда. Например, сделку купли-продажи провели с нарушениями или продавец продал залоговый автомобиль. В этом случае банк может потребовать изъять машину.

Конфискация авто

К конфискации автомобиля суд прибегает в рамках уголовных дел, например в случае хищения госсобственности или неоднократной езды в нетрезвом виде.

В этом случае автомобиль навсегда отчуждают у владельца и ТС переходит в собственность государства.

Могут ли конфисковать автомобиль за нарушения

В 2015 году в УК появилась ст. 264.1. Она предполагает лишение свободы для водителей, которые неоднократно садились за руль в нетрезвом виде. До этого момента вождение в состоянии опьянения являлось только административным правонарушением.

В 2019 году до 15 лет вырос максимальный срок лишения свободы по ст. 264 УК. К вождению в нетрезвом виде приравняли ДТП с пострадавшими, когда виновник покинул место аварии.

В июле 2022 года разрешили конфискацию автомобиля за езду в нетрезвом виде. Для этого внесли поправки в ст. 104.1 УК.

Первый автомобиль за езду в нетрезвом виде конфисковали в октябре 2022 года.

За что могут конфисковать автомобиль

Конфисковать транспортное средство могут за повторную езду в нетрезвом виде. За первый случай нарушителю грозит штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность от штрафа от 200 тыс. до 300 тыс. рублей до лишения свободы на два года.

Если у нарушителя есть судимость за аналогичные нарушения, возможна конфискация автомобиля в качестве дополнительной меры.

Конфисковать автомобиль могут за многократные превышения скорости на 60 км/час, на 80 км/час, а также за незаконные выезды на встречную полосу движения, кроме случаев объезда препятствий.

Нарушителю грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишение свободы до двух лет, а также конфискация автомобиля.

Обычно такие меры применяют к водителю после третьего грубого нарушения правил.

При первом нарушении водитель получит административный штраф, во втором случае его могут лишить водительских прав, а при повторном нарушении в течение года ему грозит уголовная ответственность.

Конфискацией авто также может обернуться многократная езда без прав. Если водитель ведет автомобиль в период лишения прав, в первый раз он получит штраф в 30 тыс. рублей.

При повторном нарушении штраф увеличат до 50–100 тыс. рублей. В третий раз водителю грозит уголовная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей или лишение свободы на срок до года, а также конфискация автомобиля.

Когда могут конфисковать автомобиль у юридического лица

Конфисковать автомобиль у юрлиц могут за выброс мусора в неположенном месте. Эта норма прописана в ст. 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» КоАП.

При первом нарушении юридическому лицу грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а при повторном штраф — от 60 до 100 тыс. рублей, а также конфискация автомобиля.

Если автомобиль грузовой, то штраф увеличивается до 100–120 тыс. и 150– 200 тыс. рублей соответственно. Также возможна конфискация автомобиля.

Кроме того, такое нарушение также могут зафиксировать камеры видеофиксации. В этом случае штраф придет на имя владельца автомобиля. Если за рулем был, например, его работник, собственнику придется доказывать свою непричастность.

Судебная практика конфискации автомобиля

Обычно к такой мере наказания прибегают в отношении водителей в состоянии алкогольного опьянения. Первый случай конфискации автомобиля зарегистрирован в Красноярском крае. В выдохе водителя обнаружили 1,09 мг/л алкоголя при пороге опьянения в 0,16 мг/л.

За несколько месяцев до этого случая автомобилиста лишили водительских прав, поэтому против него возбудили уголовное дело. Суд приговорил его к 360 часам обязательных работ, лишению прав на срок в 2,5 года и конфискации автомобиля.

Как происходит конфискация

Конфисковать автомобиль могут только по решению суда.

Судебные исполнители накладывают арест на автомобиль, а затем начинается процедура взыскания. Автомобиль выставляют на торги, а вырученные средства от его продажи перечисляют в бюджет государства.

При каких условиях могут назначить конфискацию автомобиля

Решение о конфискации автомобиля зависит от многих обстоятельств.

Обычно к такой мере прибегают, если водитель нарушает одни и те же правила и не делает выводов из наказания. В этом случае суд конфискует автомобиль, чтобы снизить риски повторных нарушений.

Могут ли конфисковать автомобиль, если водитель не его владелец

Решение о конфискации применяют только в случаях, когда нарушитель является владельцем автомобиля. Если нарушитель не собственник транспортного средства, прибегают к другим вариантам наказания.

Обратите внимание, что у владельца могут изъять только тот автомобиль, на котором он нарушил ПДД. Например, если у владельца есть новая иномарка и «Лада», на которой он нарушил правила дорожного движения, то конфискуют именно «Ладу».

Могут ли изъять автомобиль, если есть запрет регистрационных действий

Запрет регистрационных действий означает, что у владельца не получится снять автомобиль с учета, определить для ТС нового собственника, а также восстановить утерянное свидетельство о регистрации или паспорт транспортного средства.

При запрете на регистрационные действия без ареста провести эвакуацию машины на штрафстоянку приставы не могут. Владелец может все также пользоваться машиной, но продать, подарить или обменять ее не может.

Могут ли изъять автомобиль, если он арестован

В случае ареста судебные приставы могут забрать автомобиль на штрафстоянку. Арест может предполагать:

запрет на смену собственника;

запрет на пользование автомобилем;

перевозку автомобиля на штрафстоянку;

продажу автомобиля на торгах.

Иногда арестованный автомобиль остается на хранении у владельца. При необходимости судебный пристав может выписать разрешение на пользование транспортным средством или изъятие автомобиля на штрафстоянку для дальнейшей продажи.

Могут ли изъять автомобиль в розыске

Если автомобиль находится в розыске, приставы могут передать необходимую информацию в ГИБДД.

Если инспектор обнаружит на дороге автомобиль в розыске, он свяжется со службой приставов. Ответственный пристав-исполнитель прибудет на место и оформит постановление об аресте. После этого автомобиль отправят на штрафстоянку.

Могут ли приставы увезти автомобиль со двора в отсутствие хозяина

Судебные приставы могут проводить обеспечительные меры с имуществом должника без его предварительного уведомления.

Уведомить должника об эвакуации авто на штрафстоянку пристав должен не позднее следующего дня. Так, пристав может увезти автомобиль на штрафстоянку, даже если его владельца нет рядом.

Могут ли забрать машину с дороги в ходе рейда ГИБДД и ФССП

Такая практика возможна для злостных неплательщиков долгов. При этом автомобиль должен числиться в розыске ФССП.

Если инспекторы ГИБДД и приставы заметят на дороге автомобиль должника, его остановят и предложат владельцу оплатить долги через терминал или в ближайшем отделении банка. Если должник откажется, ему вручат копию исполнительного листа, а его автомобиль арестуют и увезут на штрафстоянку.

Может ли владелец продать автомобиль перед судебным заседанием

Если инспекторы видят основания для возбуждения уголовного дела, автомобиль отправят на спецстоянку в качестве вещественного доказательства. Затем суды накладывают обеспечительные меры. Продать такой автомобиль не получится.

Можно ли самому продать машину в пользу государства, если суд примет решение о конфискации

Конфискация предполагает доход в пользу государства. У нарушителя не получится погасить штраф суммой от реализации автомобиля.

В каких ситуациях приставы не могут забрать машину

Приставы не могут забрать автомобиль у должника, который нуждается в нем из-за инвалидности или перевозит на нем граждан с инвалидностью.

С 2023 года приставы могут забрать у должников любой транспорт стоимостью выше 10 тыс. рублей. При этом не имеет значения, используется ли автомобиль для личных целей или работы.

Когда у водителя могут конфисковать автомобиль: главное

Конфискация автомобиля — один из способов наказания. К такой мере суд прибегает в рамках уголовных дел.

Конфисковать авто могут за повторную езду в нетрезвом виде. В этом случае водителю также грозит штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей и лишение свободы на два года.

Если у нарушителя есть судимость за аналогичные нарушения, возможна конфискация автомобиля в качестве дополнительной меры.