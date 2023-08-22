Личные финансы

Отмена отпуска из-за долгов: как проверить себя перед поездкой за границу

К отпуску многие готовятся заранее: планируют путешествие, покупают билеты, бронируют гостиницы. Эти планы могут сорваться, если пограничник не разрешит выезд из страны из-за долгов. Кто может столкнуться с такими проблемами в 2023 году и как себя проверить, чтобы долгожданный отдых не оказался испорчен.

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Отмена отпуска из-за долгов: как проверить себя перед поездкой за границу
Иллюстрация: freepik/freepik

Правила выезда за границу

Разрешение на пересечение российской границы дают пограничники. Они вводят данные паспорта в специальные базы и смотрят, не числится ли за человеком каких-либо нарушений. Если всё хорошо, то пограничник ставит штамп и пассажир проходит дальше.

Категории населения, которым ограничен выезд за границу, определяет законодательство. Это люди, допущенные к гостайне, призванные на военную или альтернативную гражданскую службу, мобилизованные, подозреваемые и обвиняемые, осужденные, банкроты, сотрудники ФСБ, а также должники.

Наличие долга как такового не означает, что человеку запрещен выезд за границу. Даже просрочка по такому крупному кредиту, как например, ипотека в 50 тысяч рублей, в большинстве случаев не станет причиной ограничений.

Чтобы пограничники остановили на паспортном контроле, должны быть веские основания, а именно — решение суда. 

При этом у человека должна накопиться задолженность:

  • от 30 тыс. рублей по любым долгам (задолженность по ЖКХ, штрафы ГИБДД, неоплаченные кредиты и др.);

  • более 10 тыс. рублей по любым долгам, при этом должник не вносил оплату в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения;

  • более 10 тыс. рублей, если человек задолжал по алиментам/в счет компенсации имущественного ущерба/в счет морального вреда/по потере кормильца.

Кроме того, не выпустить за границу могут, если человек не исполняет требование неимущественного характера. Это может быть отказ сносить незаконно возведенную постройку, брать на работу неправомерно уволенного сотрудника и т. д.

Можно оплатить долги на месте

Многие полагают, что можно оплатить долги на месте — в аэропорту. Это ошибочное мнение. Если запрет на выезд уже наложен, то снять ограничение и тут же сесть в самолет практически невозможно.

Дело в том, что процедура достаточно сложная и длительная.

Мало оплатить долг, важно, чтобы это увидели судебные приставы, сняли ограничения на выезд и подали уведомление об этом в Департамент пограничного контроля Пограничной службы ФСБ.

Если повезет, то на все про все уйдет около суток, но чаще на снятие ограничений требуется несколько дней. 

Судебные приставы обязаны сообщать должнику об ограничении на выезд за границу. Однако на практике это происходит не всегда, и человек узнает о неприятной новости только в аэропорту при прохождении паспортного контроля.

Чтобы этого не случилось, а отпуск, деловая поездка и командировка внезапно не отменились, лучше заранее озаботиться вопросом и проверить себя.

Проверяем себя и летим спокойно

Проверить свои задолженности можно совершенно бесплатно. Понадобится компьютер либо смартфон, а также всего несколько минут свободного времени. 

  • Портал «Госуслуги». Нужно войти либо зарегистрироваться, затем в форме поиска написать «узнать об ограничениях на выезд» и нажать «поиск».

Программа в автоматическом режиме запросит информацию и сгенерирует ответ.

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Если всё будет в порядке, то появится зеленая табличка с уведомлением о том, что по запросу ничего не найдено.

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Если долгов нет, то путь открыт — можно не беспокоиться и планировать поездку. В том случае, если нашелся долг, его нужно погасить, а затем дождаться отмены ограничительных мер.

Для того чтобы ускорить процесс, лучше потратить еще немного времени и выяснить, прошел ли платеж и известно ли судебному приставу-исполнителю о погашении задолженности. Это можно сделать по телефону горячей линии ФССП: 8 800 303 00 00, звонок бесплатный.

Если же о запрете на выезд из страны стало известно только в аэропорту, то не стоит спорить с сотрудниками таможенной службы. Лучше постараться оформить возврат авиабилетов, отменить бронь гостиниц и затем решать вопрос с задолженностью.

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Личные финансы

Отмена отпуска из-за долгов: как проверить себя перед поездкой за границу

К отпуску многие готовятся заранее: планируют путешествие, покупают билеты, бронируют гостиницы. Эти планы могут сорваться, если пограничник не разрешит выезд из страны из-за долгов. Кто может столкнуться с такими проблемами в 2023 году и как себя проверить, чтобы долгожданный отдых не оказался испорчен.

Отмена отпуска из-за долгов: как проверить себя перед поездкой за границу
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