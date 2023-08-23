Апостиль: что это такое и зачем нужен

У граждан может возникнуть необходимость предоставления российских документов в учреждения, находящиеся за пределами РФ. Таковыми могут быть, например, свидетельства о рождении детей для получения гражданства либо документы об образовании при поступлении в зарубежное учебное заведение.
Во всех подобных случаях российские сведения необходимо правильно заверить у компетентных российских органов. Причем в определенных случаях это может быть только проставление апостиля без прохождения сложной процедуры легализации.
Апостиль простыми словами
Для того чтобы использовать какой-либо официальный документ за границей, его нужно легализовать. Сделать это можно двумя способами:
Консульская легализация — это непростая процедура оформления документа для его предъявления в иностранном государстве. Она состоит из нескольких этапов: нотариальное удостоверение копии документа, заверение в Минюсте, Консульском департаменте МИД и в посольстве принимающего государства.
Проставление апостиля — это упрощенный порядок оформления документа для его действия в других странах. Он применяется, если документ будут предъявлять в государствах — участниках Гаагской конвенции. На сегодняшний момент таковыми являются более 100 стран. Среди них Казахстан, Армения, Германия, Грузия, Кипр, Китай, Республика Молдова, США, Узбекистан, Турция, Хорватия и другие государства. Указанная конвенция была принята 05.10.1961 в Гааге и вступила в силу 24.01.1965. В 1991 году к данному соглашению присоединился СССР, а в 1992 Россия подтвердила заявление о присоединении.
При этом, условия международных соглашений могут освобождать официальные документы от обязательной легализации.
Например, российская нотариальная доверенность, предъявляемая на территории Болгарии, не нуждается в заверении, поскольку между нашими странами подписан Договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Согласно ему документы, которые на территории одной стороны рассматриваются как официальные, являются таковыми и в государстве другой стороны. Это значит, что проставление апостиля в данном случае не требуется.
Слово «апостиль» имеет французское происхождение. Это штамп, который подтверждает законность документа. Его проставляет компетентный орган государства, в котором был составлен такой документ.
Приведем пример: если гражданка России заключит брак с иностранцем в Италии, то для его легализации в России необходимо, чтобы официальное учреждение данной страны проставило на документах о замужестве штамп «апостиль». После этого они будут действительны на территории нашей страны.
Для чего нужен апостиль
Проставление апостиля необходимо для того, чтобы составленный в России официальный документ имел такую же юридическую силу за рубежом или наоборот. Такой штамп удостоверяет подпись, качество, в котором выступает подписант, а также подлинность печати на документе.
Где поставить апостиль
Перечень органов, которые могут удостоверить документ, утвержден постановлением Правительства от 30.05.2016 № 479. К ним относятся:
МВД. Указанный орган проставляет апостиль на справках о наличии или отсутствии судимости, о прекращении уголовного преследования, о реабилитации.
Генпрокуратура — на выданных ею документах.
Минобороны — на официальных архивных документах о военной службе в Вооруженных Силах.
Органы ЗАГС по субъектам могут ставить штампы на свидетельство о рождении, смерти, заключении или расторжении брака, об усыновлении и другие подобные документы.
Росархив, а также органы власти субъектов России в области архивного дела проставляют апостиль на архивных справках, выписках, копиях.
Региональные департаменты Минобразования — на документах об образовании, квалификации, ученых степенях и званиях.
Минюст — на документах, которые не относятся к перечисленным выше. Например, на согласии родителя на выезд ребенка за границу. Причем если между министерством и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии, для проставления апостиля на документах можно обратиться в многофункциональный центр.
Прежде чем обратиться в компетентный орган, заявителю следует уплатить государственную пошлину. Ее размер составляет 2 500 рублей за каждый документ (п. 48 ст. 333.33 НК).
Срок проставления указанного штампа — не более 5 рабочих дней с момента регистрации запроса. В определенных случаях срок может быть продлен до 30 рабочих дней.
Рассмотрим порядок удостоверения на примере свидетельства о рождении, выданного на территории города Москвы. Для проставления апостиля в данном случае заявителю следует подготовить следующие документы:
паспорт;
запрос на проставление апостиля;
свидетельство о рождении;
квитанцию об уплате госпошлины (необязательно).
Запрос и необходимые сведения следует подать в архивно-информационный отдел управления ЗАГС, направить почтой или через МФЦ. В течение установленного срока документ с проставленным апостилем будет выдан заявителю.
На какие документы ставится апостиль
Порядок и сроки проставления штампа российскими компетентными органами, а также перечень документов, на которых он ставится, утверждены законом от 28.11.2015 № 330-ФЗ. К ним относятся только официальные бумаги, которые были выданы органами власти либо государственными учреждениями. О некоторых из них мы упоминали выше.
Среди других документов можно выделить следующие:
нотариально удостоверенная доверенность или другие заверенные таким образом сведения;
судебное постановление;
справка из госоргана, например, из налоговой инспекции;
документы коммерческих организаций, которые были заверены государственными регистрационными учреждениями. К ним можно отнести свидетельство о постановке компании на налоговый учет, документ о регистрации фирмы, ее устав и тому подобные. Причем документы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (договоры, акты, счета) и составленные на территории иностранных государств, не признаются официальными документами. В связи с этим они не требуют обязательного удостоверения в виде проставления апостиля (п. 24 обзора, утвержденного Президиумом Верховного Суда 12.07.2017).
Как выглядит апостиль
Конвенция содержит следующие требования к апостилю:
он должен иметь квадратную форму;
его сторона не может быть менее 9 см;
штамп проставляется либо на самом документе, либо на отдельном листе, который будет с ним скреплен. При этом апостиль может быть проставлен в электронном виде. Порядок направления соответствующего запроса установлен постановлением Правительства от 20.03.2021 № 436. Вместе с тем при удостоверении документа в цифровой форме заявителю по его запросу должна быть выдана бумажная форма апостиля;
штамп составляется на русском языке (допускается использование английского или французского). При этом заголовок апостиля обязательно должен быть оформлен на французском языке.
Образец штампа представлен ниже.
Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)
1. Страна ……………………………………………………………………….
2. Настоящий официальный документ
был подписан (фамилия) …………………………………………….
3. Выступающим в качестве ……………………………………………
4. Скреплен печатью/штампом (название учреждения)
…………………………………………………………………………………….
Удостоверено
5. В ………………………………….6. (Дата) ……………………………….
7. (Название удостоверяющего органа) ………………………….
8. За № …………………………………………………………………………..
9. Печать/штамп 10. Подпись …………………………………………