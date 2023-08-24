Топ-3 вакансий недели: главбух, калькулятор, зарплатник. Обзор для бухгалтера

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Специалиста ищет компания «Электро Импорт» — оборудование и инженерные решения в области электропривода и промышленной автоматизации.

Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет (ОСНО) в полном объеме – 2 компании.

Что нужно знать: 1С, обязателен опыт работы с ВЭД, образование подойдет и средне-специальное, главное — специализация (бухучет), опыт от 5 лет.

Что обещают: широкие возможности самореализации, карьерного роста, рабочий день с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17:00.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.