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Топ-3 вакансий недели: главбух, калькулятор, зарплатник. Обзор для бухгалтера

Интересные предложения для бухгалтеров в еженедельном обзоре вакансий.

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Топ-3 вакансий недели: главбух, калькулятор, зарплатник. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Главный бухгалтер

Специалиста ищет компания «Электро Импорт» — оборудование и инженерные решения в области электропривода и промышленной автоматизации.

Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет (ОСНО) в полном объеме – 2 компании.

Что нужно знать: 1С, обязателен опыт работы с ВЭД, образование подойдет и средне-специальное, главное — специализация (бухучет), опыт от 5 лет.

Что обещают: широкие возможности самореализации, карьерного роста, рабочий день с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17:00.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 90 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.

Бухгалтер-калькулятор

Специалиста ищет компания «ЛЕТО» — премиальные рестораны-яхты.

Что нужно делать: вести учет: оприходование, перемещение, списание товаров, вести базу базы Store House 5.

Что нужно знать: Excel, R-Keeper, Store House 5, ЕГАИС, Меркурий.

Что обещают: работу в дружной команде (три бухгалтера-калькулятора на два ресторана), график 5/2 с 10:00 до 19:00.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 85 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Старший бухгалтер по начислению заработной платы

Специалиста ищет компания «Эллара» — разработка и производство инъекционных лекарственных препаратов.

Что нужно делать: вести участок «Заработная плата» в полном объеме (350 чел.).

Что нужно знать: 1С УПП; 1С КАМИН зарплата и кадры 8.3, опыт работы от 3 лет.

Что обещают: ДМС после 3-х лет работы, карьерный и профессиональный рост.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 94 000 рублей, г. Покров, полная занятость.

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