Топ-3 вакансий недели: главбух, калькулятор, зарплатник. Обзор для бухгалтера

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Главный бухгалтер
Специалиста ищет компания «Электро Импорт» — оборудование и инженерные решения в области электропривода и промышленной автоматизации.
Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет (ОСНО) в полном объеме – 2 компании.
Что нужно знать: 1С, обязателен опыт работы с ВЭД, образование подойдет и средне-специальное, главное — специализация (бухучет), опыт от 5 лет.
Что обещают: широкие возможности самореализации, карьерного роста, рабочий день с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17:00.
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Зарплата от 90 000 рублей, г. Санкт-Петербург, полная занятость.
Бухгалтер-калькулятор
Специалиста ищет компания «ЛЕТО» — премиальные рестораны-яхты.
Что нужно делать: вести учет: оприходование, перемещение, списание товаров, вести базу базы Store House 5.
Что нужно знать: Excel, R-Keeper, Store House 5, ЕГАИС, Меркурий.
Что обещают: работу в дружной команде (три бухгалтера-калькулятора на два ресторана), график 5/2 с 10:00 до 19:00.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 85 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Старший бухгалтер по начислению заработной платы
Специалиста ищет компания «Эллара» — разработка и производство инъекционных лекарственных препаратов.
Что нужно делать: вести участок «Заработная плата» в полном объеме (350 чел.).
Что нужно знать: 1С УПП; 1С КАМИН зарплата и кадры 8.3, опыт работы от 3 лет.
Что обещают: ДМС после 3-х лет работы, карьерный и профессиональный рост.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 94 000 рублей, г. Покров, полная занятость.
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