Реестр МЧД в ФНС: что такое, как работает

Единое хранилище

Летом 2023 года ФНС объявила, что создала единственное в стране хранилище для машиночитаемых доверенностей (МЧД), подготовленных по единому формату. Оно построено на базе технологии распределенного реестра (блокчейн). Это новый этап внедрения машиночитаемых доверенностей.

Новая форма объединила электронные доверенности для обмена между организациями и с государственными органами (B2B и B2G) в единую машиночитаемую форму, согласованную с Федеральной нотариальной палатой (ФНП) и Минцифры.

Ранее для сдачи электронной отчетности в контролирующие органы и для электронного документооборота между организациями и ИП необходимо было использовать разные формы электронных доверенностей. И часто они не имели машиночитаемого вида.

С 2023 года все участники электронного взаимодействия должны ориентироваться на ее единую форму. Это новшество касается также и нотариальных доверенностей.

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Справка

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронная доверенность на подписание документов или совершение действий, которая сформирована в виде понятного компьютеру документа. Такая доверенность позволяет автоматизировать проверку полномочий представителя.

Распределенный реестр — это универсальная система оборота машиночитаемых доверенностей и проверки полномочий в стране для бизнеса и государства.

Внедрение технологии

Изначально в качестве эксперимента технология для единого хранения МЧД была запущена ФНС в сентябре 2021 года. Она позволяет создать среду цифрового доверия, где оперативный доступ к актуальным версиям документов для всех участников обеспечивается за счет технологии распределенного реестра.

Такая модель — наиболее стабильна. Ее применение позволяет унифицировать всю систему оборота машиночитаемых доверенностей и проверку полномочий для бизнеса и государства во всех секторах экономики.

Известно, что об успешном встраивании технологии распределенного реестра ФНС для использования единой формы машиночитаемой доверенности в своих продуктах и информационных системах уже подтвердили крупнейшие разработчики программного обеспечения, операторы государственных информсистем и электронного документооборота. Естественно, их перечень будет только пополняться.

Как работает механизм МЧД

В машиночитаемой доверенности полномочия представителя указаны в виде кода.

Такую доверенность на подписание документов или совершение иных действий можно проверить в информационной системе автоматически.

А раньше человек или компания отдавали поверенному бумажную доверенность, и тот предъявлял в налоговой, банке или иной организации именно бумажный документ. В случае с МЧД проверяющий может запросить данные о доверенности из распределенного реестра МЧД.

Фактор безопасности

С точки зрения безопасности введение единого формата МЧД сводит к минимуму вероятность:

ошибок при обработке таких документов;

их фальсификации;

использования в неправомерных целях.

Также эта технология предотвращает риски нарушения требований закона об обязательно нотариальной форме доверенности, что нередко влечет оспаривание совершенных сделок.

Стандартизированный формат «цифровой» доверенности, который будет применяться в госорганах, бизнес-среде, кредитных и прочих организациях, сделает электронный документооборот более эффективным и защищенным.

Как известно, цифровые инструменты ускоряют и упрощают совершение юридически значимых действий. И в этих процессах очень важно, чтобы участникам гражданского оборота гарантировали надежную защиту их прав и имущественных интересов.

Портал самообсулживания

Ранее ФНС создала портал самообслуживания, чтобы бизнесу было проще общаться с налоговыми органами и между собой при помощи доверенностей.

Портал позволяет бесплатно создать доверенность для представления в налоговые органы, а также МЧД для взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой с возможностью передоверия.

Упрощение взаимодействия бизнеса между собой и бизнеса и власти (B2B и B2G) — одно из направлений работы национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Важное изменение

Закон от 04.08.2023 № 457-ФЗ внес изменения в закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». В частности, он продлил использование квалифицированных сертификатов подписей сотрудников юрлиц до 31 августа 2024 года без предоставления машиночитаемой доверенности (МЧД).

При этом аккредитованные удостоверяющие центры не вправе с 01.09.2023 выдавать указанные сертификаты на сотрудников.

Что будет дальше

По мнению ФНП, в будущем единый формат машиночитаемых доверенностей, который позволяет автоматизировать проверку полномочий представителя, упростит получение услуг или осуществление других юридически значимых действий в электронной форме для широкого круга участников гражданского оборота.

При этом бумажные и электронные PDF доверенности продолжат (!) существовать дальше. Ведь просто электронный документ — это картинка в формате PDF с определенными реквизитами и защитой цифровой подписью, которую можно прочесть самостоятельно на экране или распечатать.