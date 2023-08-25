Контрактная служба заказчика: как правильно оформлять договоры

В соответствии со статьей 38 закона №44-ФЗ:

если совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) заказчика больше 100 млн рублей — заказчик обязан создать контрактную службу;

если совокупный годовой объем закупок (СГОЗ) заказчика меньше 100 млн рублей — заказчик вправе создать контрактную службу либо должен назначить контрактного управляющего.

Контрактная служба создается путем:

образования отдельного структурного подразделения, либо

утверждения постоянного состава работников, выполняющих функции контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.

Минимальная численность службы — 2 человека.

Служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным заказчиком на основании Типового положения, утвержденного приказом Минфина №158н.

Деятельность заказчика должна осуществляться на профессиональной основе с привлечением квалифицированных специалистов, обладающих теоретическими знаниями и навыками в сфере закупок (статья 9 закона №44-ФЗ).

Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок. Согласно письму Минфина от 27.08.2020 №24-01-06/75331 высшее образование может быть непрофильным.

Приказами Минтруда утверждены квалификационные профессиональные требования к специалистам в сфере закупок (профстандарты):

Специалист в сфере закупок;

Эксперт в сфере закупок.

Согласно части 2 статьи 9 закона №44-ФЗ заказчики должны принимать меры по поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, занятых в сфере закупок, в том числе путем повышения квалификации или профессиональной переподготовки в сфере закупок в соответствии с законодательством.

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«Отсутствие контрактной службы или контрактного управляющего, а также отсутствие необходимого образования признается контрольными органами нарушением законодательства о контрактной системе», — отмечают специалисты Министерства имущества Челябинской области.

Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 26.02.2021 по делу №А32-35643/2019.