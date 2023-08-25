Страховые взносы

Страховые взносы в 2023 году: как избежать ошибок в проводках

Проводки по страховым взносам в 2023 году, как и прежде, регламентированы Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. В 2023 году в результате изменений в НК и законодательстве о страховых взносах появилась необходимость доработать блок типовых проводок по страховым взносам. Как именно? Рассмотрим в материале далее.

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Страховые взносы в 2023 году: как избежать ошибок в проводках
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основные проводки по начислению страховых взносов в 2023 году

До изменений, внесенных в НК законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ и вступивших в силу с 01.01.2023, страховые взносы начислялись проводками по дебету счета затрат организации (20, 44, 25, 26), который использовался для начисления расходов на оплату труда застрахованного лица, и кредиту счета 69 «Расчеты по соцстрахованию».

С 1 января 2023 года, в связи с введением ЕНП и ЕНС, потребовалось вести учет платежей в ФНС на отдельном счете, движения и сальдо по которому должны отражать то, что происходит на ЕНС в налоговой.

Для этих целей удобно открыть отдельный субсчет на счете 68 и обозначить его либо отдельным номером (например, в 1С субсчету присвоен номер 68.90), либо иной удобной кодировкой, например, 68/ЕНС.

Поскольку страховые взносы находятся в администрировании ФНС, то для формирования сальдо на специальном субсчете 68/ЕНС на него нужно перенести начисления со счета 69 (в 2023 году по-прежнему предназначен для учета расчетов по взносам на соцстрахование) по тем взносам, которые находятся в ведении ФНС.

Но и на этом правки не заканчиваются. Дело в том, что с 01.01.2023 изменился порядок начисления взносов.

В соответствии с изменениями законодательства в этой части, внесенными законом от 14.07.2022 № 239-ФЗ, с 01.01.2023 вместо раздельного начисления взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ введен расчет взносов по единому тарифу. А раз так, то и этот факт надо в учете отразить. Для этого рекомендуем ввести новый субсчет и на счете 69, например, 69/ЕТСВ (единый тариф страховых взносов).

С 01.10.2023 при положительном сальдо ЕНС взносы списываются с него до наступления срока уплаты — не позднее дня, следующего за днем поступления соответствующего уведомления.

Рассмотрим основные бухгалтерские проводки по учету взносов на соцстрахование в 2023 году на примере.

Пример

Сотруднику отдела продаж ООО «Колоски» Заряниной А. В. за отработанные в июне 2023 года дни была начислена зарплата в сумме 27 280 руб., исходя из оклада.

С 01.06.2023 по 09.06.2023 работница была на больничном, и расчетная сумма пособия за счет работодателя за первые 3 дня болезни составила 3 521,34 руб.

ООО «Колоски» относятся к малым предприятиям, поэтому рассчитывает взносы по единому пониженному тарифу для МСП: 30% с суммы МРОТ, 15% с сумм, превышающих МРОТ. На 01.01.2023 МРОТ составляет 16 242 рубля.

Важно! Страховые взносы по единому пониженному тарифу с превышения МРОТ весь год необходимо рассчитывать, исходя из МРОТ, установленного на начало расчетного периода, то есть на начало года. 

Взносы исчисляем по разным ставкам: с 16 242 рублей - 30%, с (27 280 -16 242) = 11 038 - 15%.

Взносы по единому пониженному тарифу (к уплате ЕНП) = 16 242 30% + 11 038 15% = 6 528.

Взносы НС и ПЗ = 27 280 * 0,2 % = 54,56.

В бухучете расчеты по взносам будут выглядеть следующим образом:

Бухгалтерская проводка

Сумма

Хозяйственная операция

Дт 44 Кт 70

27 280,00

Начислена заработная плата за июнь 2023 года

Дт 44 Кт 69/ЕТСВ

6 528,00

Начислены страховые взносы по единому пониженному тарифу

Дт 44 Кт 69.11

54,56

Начислены взносы по страхованию от несчастных случаев и производственных травм (НСиПЗ)

Д 44 Кт 70

3 521,34

Начислено пособие по ВНиМ за счет работодателя (3 дня)

Дт 69/ЕТСВ Кт 68/ЕНС

6 528,00

Налоговая обязанность по уплате страховых взносов за июнь отражена на ЕНС (по данным поданного РСВ или уведомления об исчисленных налогах)

Дт 68/ЕНС Кт 51

6 528,00

Оплата взносов по единому тарифу на ЕНС

Дт 69.11 Кт 51

54,56

Оплата взносов НСиПЗ

Обратите внимание, проводку по взносам «на травматизм» в 2023 году можно не менять, однако, надо уточнить адресата для платежей. С 01.01.2023 вместо ФСС появился СФР и именно он теперь администрирует взносы НСиПЗ, устанавливает тарифы и т.п. Реквизиты для платежей по эти взносам также изменились. Их следует уточнять на сайте территориального отделения СФР.

Перенос сроков уплаты страховых взносов в 2022—2023 годах

В 2022 году в связи со сложной экономической ситуацией для организаций определенных организационно-правовых форм с определенными видами деятельности по перечням, указанным в постановлении Правительства от 29.04.2022 № 776, перенесли сроки уплаты страховых взносов на 12 месяцев.

Это касается уплаты взносов с выплат физлицам во 2 и 3 кварталах 2022 года, а также взносов в размере 1% с превышения дохода ИП за себя за 2021 год (его срок уплаты выпадал на 1 июля 2022 года).

Для того чтобы воспользоваться льготой, не нужно было совершать никаких дополнительных действий или писать заявления. Она применялась автоматически.

В 2023 году порядок уплаты перенесенных таким образом взносов был дополнительно уточнен. Перенос сроков в соответствии с постановлением № 776 нужно применять с учетом постановления Правительства от 17.01.2023 № 28.

Согласно последнему, взносы уплачиваются не позднее 28 числа месяца, на который перенесены сроки их уплаты, а сроки исчисляются в порядке, предусмотренном ст. 6.1 НК.

Таким образом увязали расписанную по месяцам уплату отсроченных взносов с 2022 года с новыми сроками уплаты в 2023 году. Теперь организации и ИП, для которых срок был продлен, в общем случае должны перечислить такие взносы не позднее:

  • 29.05. 2023 — за апрель 2022 г.;

  • 28.06.2023 — за май 2022 г.;

  • 28.07.2023 — за июнь 2022 г.;

  • 28.08.2023 — за июль 2022 г.;

  • 28.09.2023 — за август 2022 г.;

  • 30.10. 2023 — за сентябрь 2022 г.

Нужно учитывать, что уплата отсроченных взносов в 2023 году все равно пойдет на ЕНС организации или ИП. Поэтому проводки следует сделать по правилам 2023 года, с применением субсчета для ЕНС, на который потребуется «перекинуть» задолженность по взносам 2022 года, учтенную на счете 69.

Например,

  • Дт 69/ОПС Кт 68/ЕНС — отражена обязанность по уплате отсроченных с 2022 года взносов на ЕНС;

  • Дт 68/ЕНС Кт 51 — уплачены взносы по отсрочке с 2022 года.

Итоги

Изменения в учете соцвзносов больше связаны с новшествами в порядках исчисления и перечисления этих платежей, чем с изменениями в методике их показа в бухучете. Чтобы учесть новшества по ЕНП, ЕНС и единому тарифу страховых взносов, необходимо открыть новые субсчета и изменить типовые блоки проводок. 

Страховые взносы

Страховые взносы в 2023 году: как избежать ошибок в проводках

Проводки по страховым взносам в 2023 году, как и прежде, регламентированы Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н. В 2023 году в результате изменений в НК и законодательстве о страховых взносах появилась необходимость доработать блок типовых проводок по страховым взносам. Как именно? Рассмотрим в материале далее.

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