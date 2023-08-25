Договор новации на горизонте: что изменится в 2023 году

Понятие новации

Определение дается в части 1 статьи 414 ГК: новация представляет собой замену одного обязательства другим.

Первоначальное обязательство при этом прекращается. Происходит данное действие по соглашению сторон.

Кроме того, новация завершает по умолчанию и дополнительные обязательства, которые прекращаются с момента заключения соглашения, к примеру, неустойку. Однако иное может быть установлено соглашением сторон. Также стороны могут заменить только дополнительные требования, не заменяя при этом основные

Новация — это один из способов прекращения обязательств, которые перечислены в главе 26 ГК. Причем речь тут идет не только о договорных отношениях. Новировать можно и в случаях, если между участниками договор не был заключен, например, при неосновательном обогащении.

Кроме того, обязательств, которые нужно поменять, может быть сразу несколько. Они могут возникнуть совершенно на разных основаниях.

Замена может быть произведена как в полном виде, так и частично. От этого зависит возможность предъявления требования, возникшего из первого договора. Вы можете конкретно указать, что именно прекращается. В оставшейся части прежние требования продолжат действовать.

Если же вы укажите, что требования прекращаются полностью, то прежняя сделка перестанет действовать. При этом если новация будет признана незаключенной (недействительной), то первоначальная сделка в таком случае останется в силе. Это значит, что кредитор будет вправе требовать исполнения по ней. Это правило действует и для дополнительных требований.

Еще одна особенность — это прекращение поручительства или залога третьих лиц. По общему правилу с момента заключения договора они также прекращаются. При этом поручительство (залог) может сохраниться, если эти третьи лица дали на это согласие.

Сторонами выступают как физические, так и юридические лица. Заключается сделка по общему правилу в письменной форме. Осуществить замену вы имеете право даже на стадии исполнительного производства, для этого в суде нужно будет заключить мировое соглашение.

В некоторых случаях нужна государственная регистрация:

когда новый вид соглашения требует такой регистрации. К примеру, это может быть аренда на срок более года;

прежнее обязательство возникло из зарегистрированного договора. Связана необходимость регистрации в этом случае с тем, что меняется зарегистрированный документ.

Признаки новации:

изменился предмет и (или) основание обязательства. Предмет — это то, что должно быть исполнено. А основание — исходя из чего. Когда предмет и основание остались теми же, означает, что это не новация;

из договора явно следует, что речь идет именно о замене первоначальных требований;

к соглашению применяют положения ГК о данном виде договора;

если требования к форме нового договора серьезнее чем изначально, то используется форма нового договора.

Кроме ГК, выводы, перечисленные в статье, также основаны на положениях высших судов, в частности:

Постановление Пленума ВС от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств»;

Информационное письмо Президиума ВАС от 21.12.2005 № 103 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса РФ».

Отличие новации от изменения условий договора и отступного

Закон предусматривает несколько вариантов внесения изменений в отношения сторон. В частности, это право менять условия договора и отступное.

В чем же отличие этих способов от нашего договора?

Отличие от изменений условий договора.

В этом случае разница в 2 ключевых изменениях. Они отличают новое обязательство:

предметом; основанием возникновения.

Эти изменения необязательно должны быть соблюдены одновременно. Но должно быть наличие хотя бы одного из них. Если этого нет, то это уже не новация, так как начальное обязательство не меняется.

Например, если стороны поменяли только сроки и порядок расчетов, это будет изменением условий договора, так как не меняются предмет и основание возникновения.

Аналогичный вывод будет, если стороны только уточнили (определили) размер долга или срок исполнения, но при этом также не были изменены предмет и основание.

Отличие от отступного.

Ключевое отличие заключается в обязательстве. При новации первоначальное требование прекращается и создается новое. В случае с отступным оно не меняется и остается прежнем, но меняется способ его исполнения.

То есть в первом случае стороны продолжают отношения, но с заменой обязательства. А во втором случае продолжения не происходит. Должнику лишь дается право надлежаще выполнить то, что он обязан, и прекратить тем самым начальное обязательство, но уже другим путем.

Примеры

Новация. Подрядчик должен был построить здание, но вместо этого он будет должен продать другое здание своему заказчику.

Отступное. Должник должен был выплатить неустойку, но вместо этого он будет выполнять работы. Или вместо выплаты денежных средств он передаст какое-либо имущество.

Есть еще одно отличие, которое связано с прекращением требований.

В первом случае не будет иметь значение, исполнено ли новое обязательство. Это значит, что первоначальные требования прекращаются сразу с момента заключения соглашения и не привязываются к новым требованиям.

При отступном прекращение происходит только при совершении фактических действий — это может быть передача имущества, денег.

Необходимые условия новации

Чтобы сделка прошла успешно, нужно обратить внимание на такие нюансы:

стороны нового соглашения, как правило, должны быть теми же, что и изначально. В этом случае нельзя включать третьих лиц в новые отношения. За исключением случая, когда должник перевел свой долг на третье лицо. При таких обстоятельствах соглашение может быть заключено между кредитором и новым должником;

проверьте, нет ли в законодательстве запретов на совершение вами данной сделки и соответствуют ли ваши отношения возможности применения новации. Иногда законодательство запрещает совершать данную сделку ;

первоначальные требования должны быть действительными , если это не так, новые требования также будут недействительными;

убедитесь, что речь идет именно о замене , а не о прекращении первоначальных требований;

учитывайте требования к совершению сделки, в частности, соблюдайте необходимую форму и содержание.

Когда невозможна новация

В некоторых случаях закон предусматривает ограничения в заключении данного рода сделки. Или невозможность ее применения может следовать из существа отношений.

Так, применить данное право не получится при таких обстоятельствах:

заключение данного соглашения невозможно в рамках конкурсного производства . Это правило следует из пункта 31 статьи 189.96 закона о банкротстве;

запрет следует из существа ваших отношений. Вероятно, в данном случае под существом отношений понимается возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, или уплата алиментов. Во всяком случае в прежней редакции статьи 414 ГК были указаны именно эти обстоятельства, которые впоследствии заменились «существом отношений».

Из этого следует, что запрет связан с тем, что такие обязательства должны быть погашены именно исполнением. Связано это с тем, что здесь имеют место личные интересы людей, которые не могут быть заменены новацией.

В случае если соглашение в указанных случаях будет все-таки заключено, его посчитают ничтожным.

Что можно новировать

Новировать вы имеете право как договорное, так и недоговорное обязательство, при соблюдении двух условий:

оно существует . Нужно учитывать, что не будет иметь значения срок исполнения. То есть срок может быть даже нарушен или пропущен срок исковой давности. Эти обстоятельства не повлияют на возможность заключения сделки;

на заключение такого соглашения нет запрета. Это может быть прописано нормами законодательства или следовать из отношений.

Кто вправе новировать

По общему правилу это могут сделать участники, которые были при первоначальной сделке, которая завершилась в результате новации.

При этом в данной ситуации не запрещено правопреемство. Поэтому стороны могут быть и другими лицами.

Поменяться может как кредитор, так и должник. К примеру, это возможно при уступке прав требования или переводе долга на третье лицо.

Полагаю, что факт замены лиц целесообразно указать в соглашении. Сделать это нужно по следующей причине: должно быть понятно, почему в договоре фигурируют новые лица, которые отличаются от тех, кто был прописан изначально.

Примеры новирования

Когда происходит новация:

долга в заемное обязательство . Это значит, что образовавшийся долг впредь уплачивать не нужно, но нужно теперь возвращать заем. По такому займу можно также начислять проценты;

займа. В случае с займом его можно новировать в любое обязательство, например, в другой заем, вексель, в договор с неденежным исполнением.

В первом случае это может быть новирование в один общий заем. В случае с векселем должник заплатит по нему фиксированную сумму. В третьем случае это может быть поставка, оказание услуг, аренда, подряд.

Последний вариант подходит, когда деньги заемщик вернуть не может, но при этом он обладает имуществом или ресурсами.

Что учесть при оформлении новации

Чтобы не было проблем с заключением сделки, соглашение должно быть полностью законным, в частности:

соблюдены требования к действительности сделки; форма соглашения соответствует законодательству; достигнуто соглашение по всем существенным условиям.

При оформлении соглашения учтите нюансы:

как таковой формы не предусмотрено. Однако договор должен быть двусторонним и заключаться в письменном виде;

соглашение должно быть в том же виде, что и основной договор;

если ранее имела место государственная регистрация, то соглашение также нужно зарегистрировать;

если имело место нотариальное удостоверение, то и новое соглашение нужно заверять нотариально.

Условия соглашения о новации

Чтобы договор считался заключенным, стороны должны достигнуть соглашения по всем его существенным условиям.

Как правило, это предмет договора и значимые условия, которые определены именно для соглашений данного вида.

В первую очередь существуют три необходимых условия. Они обязательно должны быть прописаны в нашем соглашении:

укажите на тот факт, что одно обязательство прекращается другим, его заменяющим.

Пропишите это однозначно и понятно, чтобы было четкое понимание данного пункта. Из него должно следовать: факт замены, предоставление только нового исполнения должником и требования также только нового исполнения кредитором.

Точность важна, для того чтобы не спутать новые отношения, например, с отступным. В частности, если будут сомнения, то трактоваться они будут именно в пользу отступного. Это следует из пункта 22 пленума № 6.

пропишите, какая именно обязанность завершается. Тут также должно быть прописано очень конкретно, что именно будет прекращено, и желательно указать точные суммы.

Если меняется только часть, то укажите, о какой конкретно части идет речь. Дайте ссылку на основание, из которого возникла данная обязанность. Например, укажите номер и дату документа.

Пропишите сущность требований, их размер, а также срок их исполнения.

далее обозначьте, какое новое обязательство возникает. Нужно будет указать существенные условия новых требований, в зависимости от их вида. То есть нужно указать новый предмет.

Если, к примеру, заем заменился поставкой, нужно прописать наименование товара и его количество. Новая обязанность должна иметь отличия от прежней в предмете и (или) в основании.

Помимо этого, можно указать момент изменения, как правило, это дата подписания договора. Однако может быть указано и другое время, например, если договор подлежит государственной регистрации. В этой ситуации соглашение вступает в силу с момента соответствующей регистрации.

Еще можно добавить данные о дополнительных обязательствах, которые появились из первоначальных отношений, если, конечно, вы хотите их оставить. В случае если вы не укажите этого, по умолчанию они перестанут действовать. Поэтому укажите, что именно остается в силе. Тогда вы сможете потребовать их исполнения.

По общему правилу в договоре прописываются такие положения:

преамбула , то есть вид сделки, город, дата, наименования сторон, кто кем выступает в соглашении;

предмет договора — основное условие, определяющее смысл всего соглашения;

права и обязанности сторон . Здесь нужно подробно прописать, что каждая из сторон может делать, а также что каждая сторона должна сделать в обязательном порядке;

заключительные положения . То есть когда вступает в силу соглашение, чем руководствуются стороны, количество экземпляров, пути разрешения споров и так далее;

адреса реквизиты и подписи сторон. Тут, соответственно, указывают все данные сторон: наименование, адрес, телефон, электронную почту, ОГРН, ИНН, КПП, расчетный счет, корреспондентский счет.

Преимущества и недостатки новации

Плюсы:

должник получает отсрочку в выплате своего долга;

такие отношения не повлекут для должника негативных репутационных последствий;

не будет спора с кредитором, в том числе судебного, так как вопрос решается мирным договорным путем;

кредитор может не переживать за предыдущее требование, так как оно будет прекращено. То есть должник не сможет апеллировать недостатками прежнего договора, даже если они действительно имели место. А при новации долга в заем оспорить договор не получится в связи с тем, что деньги фактически не были переданы;

кредитор может установить новые выгодные условия. Так как законодательство конкретно не указывает, какими должны быть новые условия;

в случае новации в заемное обязательство можно устанавливать проценты. То есть сумма долга начнет приносить проценты за пользование займом. Однако иное может быть установлено законом или договором;

стороны могут согласовать именно то, что для них важно в данный момент. Такой подход взаимовыгоден. Потому что каждый будет действовать так, как ему будет удобно, а не как того требовала первая сделка;

кроме суммы основного долга, в договор можно будет включить также пени и штрафы;

должник может лишиться обязанности платить неустойку по прежней сделке, прекратить залог или поручительство;

возможность новирования обязательств, по которым срок исковой давности уже истек.

Минусы:

одну из сторон может не устроить такое исполнение своих обязанностей, ей это может показаться невыгодным, по этой причине возможны споры;

риск признания договора недействительным, если он окажется по факту не новацией;

кредитор не может подтвердить начальное требование. Чтобы такой ситуации не возникло, нужно хранить документы, подтверждающие первый долг. Это могут быть акты выполненных работ, акты сверки, накладные и так далее;

при передаче долга третьей стороне может возникнуть проблема с исполнением. Но вернуться при этом к прежнему должнику не получится.

При этом недостатков в данном соглашении гораздо меньше, чем преимуществ. Условия такого договора носят, наоборот, более выгодный характер для обеих сторон. Каких-либо негативных последствий здесь значительно меньше.