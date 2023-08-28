Образец приказа о создании комиссии по приему и списанию основных средств

Комиссию по приему и списанию основных средств (ОС) создают для контроля над движением активов организации, относящихся к ОС (п. 1 ст. 19 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Ее состав определяет генеральный директор предприятия. Для различных видов ОС могут быть сформированы разные составы (для приема и списания недвижимого имущества — один состав, оборудования — другой, транспорта — третий и так далее).

В комиссию обычно входят:

представители администрации организации;

технические специалисты (инженеры, строители, энергетики, механики, наладчики). Они должны обладать специальными знаниями и опытом и быть способными оценить состояние ОС, проверить его работу, готовность к эксплуатации, необходимость восстановления или ликвидации;

специалисты в других областях (экономисты, технологи, начальники производств и др.), которые могут планировать и просчитывать экономические выгоды от использования или выбытия ОС;

работники бухгалтерии, знающие правила оценки и учета ОС, их документального оформления.

В ее состав включают как минимум 2 человек (члены комиссии). Возглавляет работу председатель, которым может быть назначен любой работник организации. В его обязанности входит:

общее руководство, в частности, распределение обязанностей между членами комиссии;

подписание документов (протоколов заседаний, приемочных актов, актов списания и так далее);

организация заседаний.

Определяя численный состав комиссии, руководитель компании исходит:

из требований закона. В некоторых случаях нормативно-правовыми актами определен ее минимальный численный состав.

Например, для приемки ОС, поставленных в рамках выполнения государственного контракта, заказчик должен включить в комиссию минимум 5 человек (ч. 6 ст. 94 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

количества основных средств;

численности сотрудников предприятия.

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