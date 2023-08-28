Основные средства

Образец приказа о создании комиссии по приему и списанию основных средств

Для того чтобы по всем правилам принять или списать имущество, относящееся к основным средствам, необходимо сформировать специальную комиссию. Ее создание закрепляют приказом руководителя компании. Как составить такой документ, рассказывается в нашей статье.

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Образец приказа о создании комиссии по приему и списанию основных средств
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Порядок создания комиссии по приему и списанию основных средств

Комиссию по приему и списанию основных средств (ОС) создают для контроля над движением активов организации, относящихся к ОС (п. 1 ст. 19 закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Ее состав определяет генеральный директор предприятия. Для различных видов ОС могут быть сформированы разные составы (для приема и списания недвижимого имущества — один состав, оборудования — другой, транспорта — третий и так далее).

В комиссию обычно входят:

  • представители администрации организации;

  • технические специалисты (инженеры, строители, энергетики, механики, наладчики). Они должны обладать специальными знаниями и опытом и быть способными оценить состояние ОС, проверить его работу, готовность к эксплуатации, необходимость восстановления или ликвидации;

  • специалисты в других областях (экономисты, технологи, начальники производств и др.), которые могут планировать и просчитывать экономические выгоды от использования или выбытия ОС;

  • работники бухгалтерии, знающие правила оценки и учета ОС, их документального оформления.

В ее состав включают как минимум 2 человек (члены комиссии). Возглавляет работу председатель, которым может быть назначен любой работник организации. В его обязанности входит:

  • общее руководство, в частности, распределение обязанностей между членами комиссии;

  • подписание документов (протоколов заседаний, приемочных актов, актов списания и так далее);

  • организация заседаний.

Определяя численный состав комиссии, руководитель компании исходит:

  • из требований закона. В некоторых случаях нормативно-правовыми актами определен ее минимальный численный состав.

Например, для приемки ОС, поставленных в рамках выполнения государственного контракта, заказчик должен включить в комиссию минимум 5 человек (ч. 6 ст. 94 закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ);

  • количества основных средств;

  • численности сотрудников предприятия.

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Форма приказа на законодательном уровне не утверждена. Поэтому документ составляют в свободной форме, как правило, на бланке предприятия. В нем прописывают:

  • дату и место составления;

  • регистрационный номер;

  • заголовок «О создании комиссии по приему и списанию основных средств»;

  • должность, Ф.И.О. председателя, должности и Ф.И.О. членов комиссии;

  • срок действия комиссии, например, один год. В таком случае приказ необходимо переиздавать ежегодно.

  • полномочия или ссылку на положение, регулирующее работу такой комиссии (при наличии).

В полномочия может входить сопровождение всех операций с объектами ОС. Например, прием поступающего имущества, ввод его в эксплуатацию, прием после ремонта, ликвидация ОС.

В некоторых случаях создают 2 комиссии: одну для приема, а вторую — для списания ОС. Также ее можно сформировать ситуационно, например, при поступлении или списании конкретного основного средства.

В компетенцию комиссии по приему основных средств обычно входит:

  • осмотр поступивших ценностей на предмет комплектности, соответствия техническим условиям, наличия повреждений (брака);

  • проверка первичных документов (товарной, транспортной накладной, акта приема-передачи) и технической документации на поступившее основное средство;

  • составление перечня мероприятий, необходимых для приведения имущества в состояние, пригодное к работе;

  • контроль подготовки объектов к эксплуатации и их ввода в эксплуатацию;

  • предоставление рекомендаций о величине срока полезного использования каждого объекта и других сведений, необходимых для начисления амортизации в бухгалтерском учете;

  • предоставление рекомендаций о величине срока полезного использования каждого объекта с учетом классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, для целей налогового учета;

  • документальное оформление включения объекта в состав ОС.

К компетенции комиссии по списанию ОС, как правило, относят:

  • осмотр объектов, подлежащих списанию;

  • установление причины списания;

  • определение возможности использования либо продажи отдельных узлов, деталей, материалов списываемых объектов и их оценка;

  • контроль ликвидации (демонтажа, утилизации) списываемых средств;

  • контроль за изъятием из списываемых объектов цветных и драгоценных металлов, определение их количества и веса;

  • составление актов о списании (ликвидации) объектов ОС.

Приказ о формировании комиссии подписывает генеральный директор предприятия или уполномоченное им лицо. С документом под подпись знакомят всех членов комиссии.

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