Замена паспорта в 2023 году

Главным документом, который должен быть у российского гражданина, достигшего 14 лет, является паспорт. Для того чтобы он выполнял свою основную задачу — удостоверял личность владельца при наступлении определенных законодателем событий, его нужно заменить новым. Сделать это несложно, так как за последнее время данный механизм значительно упростился.

Когда надо менять паспорт

Обстоятельства, при которых паспорт должен быть заменен, указаны в законодательстве (пп. 12, 17 положения от 08.07.1997, пп. 85.4—85.14 п. 85 административного регламента, утвержденного приказом МВД от 16.11.2020 № 773). Удостоверяющий личность документ подлежит замене при следующих обстоятельствах:

Достижение человеком 20, а затем 45 лет.

При этом возраст обязательной смены паспорта выбран неслучайно. Законодатель позаимствовал его у физиогномики. Именно в 20 лет, а затем в 45 лет внешность человека претерпевает значительные изменения. Паспорт должен их отображать, ведь фотография — обязательный реквизит документа.

Исключение составляют призывники, проходящие военную службу в момент достижения 20-летия. Они меняют и получают паспорт по ее окончании.

Смена фамилии, имени, отчества, а также изменение даты или места рождения.

Если эти данные поменялись, к примеру, женщина после замужества взяла фамилию мужа, то старый паспорт уже не будет отражать реальных данных. Поэтому необходимо оформить новый документ, куда будут внесены уже измененные сведения.

Перемена пола.

Такая операция влечет за собой изменение большого количества сведений о человеке и, безусловно, паспорт в этой ситуации требуется поменять;

Невозможность проставления на страницах документа обязательных штампов и отметок или штампов и отметок, которые проставляются по желанию заявителя, а также из-за изменения сведений о детях, не достигших 14 лет, отметки о которых имеются в паспортах родителей.

Паспорт непригоден для дальнейшего использования.

Это может быть вызвано нарушением элементов защиты бланка паспорта, из-за чего невозможно установить его подлинность.

Документ может иметь повреждения, нарушающие его целостность, к примеру, может быть выдрана страница или есть записи, не предусмотренные законодательством.

Паспорт может быть так поврежден или изношен, что невозможно прочесть содержание внесенных в него данных и реквизитов. Кроме того, повреждения могут иметь машиночитаемая запись либо фотография.

Утрата документа.

При этом она может быть вызвана не только его потерей, но и похищением. Поэтому если гражданин не смог найти свой паспорт — это всегда сопряжено с рисками и требует от него безотлагательных действий.

В кратчайшие сроки необходимо написать заявление в территориальный орган МВД. Специалисты внесут в базу ОУФМС обновленную информацию, и утерянный или похищенный документ будет признан недействительным. В результате если документ все-таки попадет в руки злоумышленников, то они не смогут им воспользоваться.

Выявление неточности или ошибки в имеющихся данных.

Погрешность может быть допущена в любом документе, и паспорт — не исключение. Наличие неверных сведений в важных бумагах всегда омрачает жизнь их владельцев, поэтому нужно безотлагательно обратиться за их исправлением.

Существенное изменение внешности человека.

Дело в том, что фотография человека является обязательным реквизитом паспорта. Если человек изменился до неузнаваемости, возможно, сделав пластическую операцию или попав в аварию, то своим главным документом он не сможет подтвердить личность перед другими людьми.

Замена паспорта гражданина СССР.

Правовыми нормами установлено, что паспорт гражданина Советского Союза, удостоверяющий личность российского гражданина, является действительным до даты фактической его замены на паспорт гражданина РФ.

Получение паспорта взамен признанного органами предварительного расследования вещественным доказательством по уголовному делу.

Сколько времени дается на замену паспорта

Законодателем предусмотрено 2 срока для замены главного документа гражданина:

при достижении человеком возраста 20 или 45 лет нужно подать заявление и документы на замену паспорта в течение 90 дней . Этот срок стал столь продолжительным с лета 2021 года, когда его продлил Кабмин постановлением от 15.07.2021 № 1205;

во всех других ситуациях заявление и пакет документов требуется подать в течение 30 дней.

Если пренебречь указанными сроками и обратиться за заменой позднее, гражданин может быть привлечен к административной ответственности.

Как заменить паспорт

Паспорт меняется в заявительном порядке. Заявление можно подать электронно на сайте госуслуг, если имеется подтвержденная учетная запись, либо неэлектронно — в любом МФЦ «Мои документы», предоставляющем услугу выдачи общегражданских паспортов, а также в любом отделе по вопросам миграции МВД. Новый документ гражданину выдадут или в МФЦ, или в миграционном отделе МВД.

Правда, подать заявление электронно возможно не всегда. При некоторых основаниях эта услуга недоступна.

Так, при замене паспорта гражданина СССР или при получении паспорта взамен признанного органами предварительного расследования вещественным доказательством по уголовному делу можно воспользоваться только неэлектронной услугой.

Подросток, получающий свой первый паспорт в 14 лет, также подает лично бумажное заявление, электронная форма недоступна. Однако его родитель или другой законный представитель может записаться на прием в ведомство через госуслуги. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись.

Если человек потерял паспорт или его украли злоумышленники, придется обращаться непосредственно в миграционный отдел МВД.

Гражданин не обязан менять паспорт по месту своей постоянной регистрации. Сейчас это можно сделать в любом МФЦ или миграционном отделе МВД.

При подаче заявления неэлектронным способом — лично через МФЦ «Мои документы» или в миграционный отдел МВД, нужно явиться туда в приемное время, захватив с собой все необходимые документы. Но лучше позвонить туда заранее и выяснить все нюансы, чтобы не пришлось ходить дважды. Также имея подтвержденную учетную запись на госуслугах, можно предварительно записаться на прием в ведомство.

В столице узнать, принимает ли удобный центр «Мои документы» заявления на выдачу паспортов гражданина РФ, можно по телефону единой справочной службы Москвы +7 (495) 777-77-77. Также можно обратиться на горячую линию МВД в Москве по телефону: +7 (495) 587-07-87.

Нередко в МФЦ и миграционном отделе МВД можно сфотографироваться и оплатить госпошлину на месте. После того как документы примут, гражданину выдадут справку о принятии либо по его желанию могут выдать временное удостоверение личности, которое заменит паспорт в период его оформления. Также будет назначена дата, когда новый документ будет готов.

Подавая документы электронно через госуслуги простаивать в очередях, чтобы написать заявление, не придется, но оформить его потребуется самостоятельно. Под рукой необходимо иметь сканы всех оригиналов, в том числе и фотографии.

Затем в назначенный срок нужно будет явиться в МФЦ или миграционный отдел МВД со всеми подлинниками и получить новый паспорт.

Зайдя с помощью подтвержденной учетной записи на портал госуслуг на главной странице портала в категории услуг надо выбрать пункт «Паспорта, регистрация», затем пункт «Паспорт гражданина РФ».

После того как появится список причин для замены главного документа, нужно нажать кнопку, расположенную внизу «Начать» и указать нужную причину. Далее необходимо ответить на несколько вопросов. Так, если выбрать в качестве причины замены изменение фамилии, имени, отчества, то система спросит, в связи с чем произошли эти изменения.

Затем гражданину потребуется выбрать, где он хочет получить паспорт:

по месту прописки , то есть в подразделении, обслуживающем адрес, по которому он постоянно зарегистрирован. Этот адрес указан в штампе о регистрации в паспорте;

месту проживания без прописки — там, где человек фактически проживает, но у него нет постоянной или временной регистрации. Этот вариант можно выбрать, если удобнее получить паспорт в подразделении, ближайшем к работе, в другом городе или регионе;

месту временной регистрации, то есть в подразделении, обслуживающем адрес, по которому оформлена временная регистрация.

После выбора нужного пункта появится информация о том, какие документы потребуются, о сроке исполнения услуги и ее стоимости. Изучив информацию, нужно выбрать пункт «Перейти к заявлению».

При оформлении заявления необходимо проверить корректность данных, прежде внесенных в систему, если потребуется, их можно отредактировать, а также указать информацию, необходимую для проставления отметок в новом паспорте.

Потребуется указать страну рождения, подтвердить контактный телефон, электронную почту, адрес местожительства и фактического проживания, указать дату регистрации, которую можно найти на штампе о регистрации на стр. 5-12 паспорта.

После внесения и корректировки всех данных система выдаст требования к фото для подачи заявления. Если снимок не будет соответствовать предъявляемым требованиям, в услуге могут отказать. При этом фото, отправленное через госуслуги, не будет вклеиваться в паспорт. Оно необходимо только для формирования личного дела. Для паспорта фото подается вместе с оригиналами документов.

Требования, предъявляемые к снимку, следующие:

фотография должна соответствовать возрасту;

лицо открыто, взгляд направлен на камеру, выражение лица нейтральное;

овал лица должен занимать 70-80 процентов площади;

глаза должны быть отчетливо видны. Фото можно сделать в очках, кроме солнцезащитных, но оправа не должна загораживать глаза;

фото делается на белом фоне без полос, пятен, рисунков, посторонних предметов и теней, при хорошем освещении;

на человеке не должно быть головных уборов и служебной формы. Исключение предусмотрено для тех, кого религия обязывает покрывать голову. В этом случае нужно проследить, чтобы овал лица был четко виден;

фото может быть как цветным, так и черно-белым.

После того как гражданин загрузит свое фото, заявление можно отправлять. Оно будет направлено в миграционный отдел. Информация о том, что документы приняты, появится в личном кабинете гражданина, также ее продублируют на адрес электронной почты.

Проверка заявления может занять несколько дней. После того как проверка завершится, придет уведомление о необходимости оплатить госпошлину. Затем, когда уже паспорт будет готов, система вышлет приглашение получить его.

В назначенный день и время нужно явиться в выбранное подразделение МВД. С собой понадобится взять подлинники всех документов, фото, квитанцию об оплате госпошлины, а также старый паспорт.

Какие документы нужны для замены паспорта

В зависимости от оснований для замены паспорта пакет документов, который потребуется гражданину, может отличаться. С собой нужно иметь, исходя из ситуации, следующие оригиналы документов:

паспорт, подлежащий замене, если он не потерян и не украден;

две личные фотографии размером 35 на 45 миллиметров. О требованиях, предъявляемых к фотографиям, мы говорили ранее. Если нет уверенности в том, что все они будут правильно соблюдены, лучше обратиться в фотоателье. При необходимости оформления временного удостоверения личности представляется дополнительная фотография;

документы воинского учета при наличии факта постановки на воинский учет — для проставления отметки в паспорте;

документ, подтверждающий смену фамилии, имени или отчества, если в этом причина замены. Ими могут быть: свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о перемене имени, повторное свидетельство о рождении;

документ, содержащий верные сведения, — если удостоверяющий личность документ меняется из-за того, что в нем содержатся ошибки;

документ, подтверждающий изменение пола: копия заключения органа ЗАГС о внесении исправления или изменения в свидетельство о рождении.

Обязательными в паспорте теперь являются только два штампа: о регистрации по месту жительства и о воинской обязанности.

По желанию гражданина могут быть проставлены необязательные отметки. Для этого необходимо будет представить дополнительные документы:

о заключении брака либо о его расторжении при наличии соответствующего факта;

свидетельства о рождении детей — граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста, при наличии детей;

действительный заграничный паспорт (при его наличии).

В приеме документов могут отказать в следующих случаях:

заявитель предоставил неполные или неточные сведения;

не представлены все необходимые документы;

фотография не соответствуют требованиям;

представлены иностранные документы без перевода на русский язык;

неуплата госпошлины.

Стоимость замены паспорта

При замене паспорта гражданином оплачивается госпошлина.

Размер пошлины зависит от оснований, на которых происходит замена документа:

при достижении возраста 20 или 45 лет — 300 рублей;

изменение Ф.И.О., даты или места рождения, кардинальное изменение внешности или перемена пола — 300 рублей;

порча или утрата главного документа гражданина — 1 500 рублей. Это не касается случаев, если паспорт утерян или пришел в негодность из-за чрезвычайной ситуации.

Оплатить госпошлину можно в МФЦ, в отделении банка, на почте, а также непосредственно на сайте госуслуг. Последний вариант, начиная с 01.01.2023 уже не даст возможность гражданину получить скидку в размере 30 процентов, поскольку эта временная мера утратила силу — п. 4 ст. 333.35 НК.

Реквизиты для платежа можно узнать в миграционном отделе МВД, куда будут подаваться документы, на официальном сайте МВД в сети Интернет или же на сайте госуслуг. Если заявление подается в центр «Мои документы», оплатить пошлину можно на месте.

Если заявление оформляется через сайт госуслуг, оплатить госпошлину можно после того, как придет уведомление о завершении проверки документов с подтверждением о принятии заявки. Если же вместо этого придет отказ, нужно исправить ошибку и подавать заявление снова.

Отметим, что квитанция об уплате госпошлины действует только 3 месяца. Если за это время человек не подаст заявление, то сумму пошлины придется заплатить еще раз.

Срок изготовления паспорта

Ранее сроки получения нового паспорта зависели от того, где он оформляется. Если гражданин менял паспорт по месту своей регистрации, то новый документ готовился в течение 10 календарных дней после подачи заявления. Если же заявление подавалось в другом регионе нашей страны, то оформление занимало больше времени, и паспорт выдавали в течение 30 календарных дней.

С первого июля 2022 года ситуация кардинально изменилась: оформление российского паспорта теперь длится не более 5 рабочих дней вне зависимости от того, подано ли заявление по месту жительства или по месту пребывания. Такое сокращение сроков было предусмотрено постановлением Правительства от 15.07.2021 № 1205.

Забирать готовый паспорт нужно лично. При получении оформленного бланка важно проверить верность внесенных в него данных для исключения технических ошибок и подтвердить сведения своей личной подписью, которая ставится на второй странице бланка паспорта.

После этого стоит уведомить банк о замене документа, сообщив новые серию и номер. Четких сроков для уведомления не существует, но банки периодически проводят проверки базы недействительных паспортов.

Новые паспортные данные также следует сообщить своему работодателю.

Менять другие документы, как правило, нет необходимости. За исключением ситуации, когда человек изменил фамилию, имя или отчество — тогда придется получать новый СНИЛС, ИНН, медицинский полис, права, свидетельство о регистрации транспортного средства и загранпаспорт. При этом номера СНИЛС и ИНН останутся прежними.

Временное удостоверение личности при замене паспорта

Временное удостоверение личности заменяет паспорт на время его оформления. Оно выдается по желанию гражданина и бесплатно. При подаче заявления на паспорт нужно сообщить, что требуется оформить временное удостоверение. Получить его можно при личном посещении отдела миграции МВД.

Как уже отмечалось, для оформления временного удостоверения понадобится дополнительное черно-белое или цветное фото размером 35 на 45 мм.

С первого марта 2022 года действуют дополнительные меры, внесенные в административный регламент, по защите от подделок бланков временного удостоверения личности. Такой бланк теперь отнесен к защищенной от подделок полиграфической продукции, и установлены требования к его идентификационной нумерации.

Удостоверение можно получить сроком действия до 10 дней для проезда к месту жительства без оформления дела о пропаже. В том числе если у гражданина украли паспорт в другом городе.

Также получить его можно на период изготовления нового паспорта, чтобы использовать как документ, удостоверяющий личность. К примеру, если на это время у человека запланированы сделка с недвижимостью или трудоустройство.