Как добавить ОКВЭД для ИП онлайн в 2023 году

Зачем добавлять новые ОКВЭД

При регистрации ИП бизнесмен подает заявление, где помимо прочего указаны виды деятельности, которыми предприниматель собирается заниматься. Один вид указывается как основной, остальные — как дополнительные.

Количество дополнительных видов деятельности законодательно не ограничено, но добавлять весь существующий список неразумно. Как правило, выбираются потенциально возможные виды деятельности или сопряженные с основным.

Наличие в ЕГРИП ОКВЭД, по которым деятельность не ведется, ничем не грозит предпринимателю. А вот ведение деятельности по ОКВЭД, который не указан в ЕГРИП, может закончиться для бизнесмена штрафом.

При этом речь идет о постоянной деятельности, а не о разовых операциях. Так что, например, при разовой продаже транспортного средства, которое предприниматель использовал в своей деятельности по грузоперевозкам, добавлять ОКВЭД по продажам не стоит.

Если же новая деятельность приняла постоянный характер и стала приносить основной доход, то сведения в ЕГРИП — указанный там основной вид ОКВЭД — стали недостоверными. В этом случае п. 5 ст. 5 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» предписывает в течение 7 дней внести изменения в ЕГРИП. В противном случае может быть наложен штраф по ст. 14.25 КоАП в размере 5 000 рублей.

Достаточно распространен вопрос, можно ли добавлять ОКВЭД после регистрации ИП?

Да, конечно, можно. Бизнес — это гибкая, быстро меняющаяся система, в которую не только можно, но и нужно вносить изменения для продуктивной работы.

Как поменять ОКВЭД

Для добавления ОКВЭД для ИП или смены основного ОКВЭД на новый или дополнительный необходимо подать заявление по форме Р24001 в регистрирующий налоговый орган.

Чтобы добавить ОКВЭД для ИП в 2023 году, уплачивать госпошлину не требуется. Поэтому ответ на вопрос, сколько стоит добавить ОКВЭД для ИП, радует: нисколько.

Как добавить коды ОКВЭД для ИП — существует несколько способов сдачи заявления по форме Р24001:

отнести лично в налоговую;

лично передать в тот территориальный отдел МФЦ, который занимается регистрационными действиями бизнеса;

через нотариуса;

можно добавить ОКВЭД ИП через личный кабинет налогоплательщика в специальном сервисе налоговой.

Допустимо также отправить в налоговую или МФЦ представителя ИП с нотариально заверенной доверенностью.

Проще, удобнее и быстрее всего — добавление ОКВЭД для ИП в 2023 году онлайн. Для этого потребуется наличие действующей электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

Надо иметь в виду, что не через все сервисы доступно добавление ОКВЭД для ИП онлайн. Нельзя добавить ОКВЭД для ИП через личный кабинет налогоплательщика ИП. Также эта опция недоступна, чтобы добавить код ОКВЭД для ИП через Госуслуги.

Существует специальный сервис, где можно добавить ОКВЭД для ИП через сайт налоговой. Называется это сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Чтобы добавить ОКВЭД для ИП в 2023 году, предварительно необходимо пройти процедуру регистрации в сервисе и лишь потом выполнять операции по добавлению кодов ОКВЭД для ИП в 2023 году.

Как заполнить форму Р24001

Итак, чтобы добавить в ОКВЭД вид деятельности ИП, необходимо лишь подать заявление. Расскажем, какие листы заполнять при добавлении ОКВЭД ИП.

Важно! Форма Р24001 утверждена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Для добавления кода ОКВЭД для ИП заполняются следующие разделы формы:

титульный лист (ОГРНИП и Ф.И.О. предпринимателя);

причина представления заявления — «1» изменение сведений об индивидуальном предпринимателе;

лист Д — где добавить ОКВЭД для ИП как раз нужно, внеся необходимые коды в поля; на странице 1 вносим сведения в ЕГРИП, на странице 2 исключаем сведения из ЕГРИП;

лист Е — сведения о заявителе — индивидуальном предпринимателе.

Впрочем, для добавления ОКВЭД через личный кабинет в сервисе налоговой даже не надо знать вышеперечисленных тонкостей заполнения документа, всё происходит автоматически.

Далее расскажем, как добавить ОКВЭД для ИП онлайн путем заполнения заявления через сервис налоговой службы.

Добавление ОКВЭД онлайн

Как добавить новый ОКВЭД для ИП, покажем с помощью скринов. Входим в сервис по кнопке Войти с использованием ЭЦП.

Выбираем Войти с помощью ЭПи нужный нам сертификат.

Чтобы добавить код ОКВЭД для ИП онлайн, выбираем Создать заявление — Индивидуальные предприниматели — Внести изменения.

Система собирается заполнять нужную нам форму Р24001 для добавления ОКВЭД ИП в личном кабинете налогоплательщика в сервисе налоговой службы. Подтверждаем согласие на обработку персданных и нажимаем Далее.

Далее будем вносить сведения в форму Р24001 в онлайн-сервисе ФНС добавления ОКВЭД для ИП.

Вводим ОГРНИП, и система автоматически по нему находит ИП после нажатия на кнопку Найти.

Если предприниматель определился верно, то выбираем:

тип заявления — изменение сведений об ИП;

изменение сведений — сведения о кодах по ОКВЭД.

Нажимаем Далее.

Следующим шагом мы можем изменить основной ОКВЭД кнопкой Изменитьили добавить дополнительные, выбрав из всего списка ОКВЭД. Также существующие дополнительные ОКВЭД можно удалить или сделать основным. Нажимаем Далее.

Вносим адрес электронной почты (туда придет подтверждение внесения изменений) и телефон. Нажимаем Далее.

На следующем этапе процедуры, как добавить дополнительный ОКВЭД ИП, система предлагает выбрать способ отправки документа. Мы выбираем такой способ отправки, как в личном кабинете ИП добавить ОКВЭД в электронном виде с подписанием ЭЦП. Нажимаем Далее.

Форма создана. Ее можно проверить на ошибки, скачав файл в формате pdf.

Если всё верно, нажимаем Далее.

Система показывает налоговую, в которую будет отправлено заявление, а также перечень приложенных документов. Заявление по форме Р24001 туда уже входит.

При необходимости можно добавить и иные документы, развернув кнопку меню Показать дополнительные документы и нажав Добавить.

Так как можно добавить ОКВЭД для ИП только одним заявлением Р24001, то мы никакие иные документы не добавляем и нажимаем Далее.

Переходим к завершающему этапу, как быстро добавить ОКВЭД для ИП. Здесь предлагается выбрать ЭЦП и подписать ей заявление. Соглашаемся, что сведения в заявлении верны, нажимаем Подписать и отправить.

Подписание документов может занять некоторое время. Процесс завершен.

Переходим на главную страницу и в Моих заявлениях видим отправленное заявление.

Важный вопрос на данном этапе — сколько по времени добавляется ОКВЭД для ИП? Ждать ответа от налоговой надо в течение 5 рабочих дней.

Итоги

Добавить или изменить ОКВЭД закон предписывает в течение 7 дней. Сделать это надо, подав заявление по форме Р24001 в регистрирующий орган. Возможен электронный вариант подачи документа через специальный сервис налоговой службы с использованием ЭЦП.