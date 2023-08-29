Налоговая отчетность

Меняют срок подачи единой упрощенной декларации

Минфин разработал законопроект, который вносит поправки в статью 80 НК. Меняются требования к представлению единых упрощенных налоговых деклараций. Законопроект опубликован.

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Меняют срок подачи единой упрощенной декларации
Иллюстрация: rawpixel-com/freepik

Когда сдают упрощенную налоговую декларацию

Пока фирмы представляют налоговые декларации упрощенной формы по итогам каждого отчетного периода. Способ сдачи единой упрощенной декларации таков.

Если среднесписочная численность работников за предыдущий год (или в текущем году для вновь созданных компаний) более 100 человек — отчитаться нужно только по интернету. Если 100 человек и менее — допустимо отчитаться на бумаге.

Если у фирмы нет операций по расчетному счету и кассе, а также нет объектов обложения налогом на прибыль (в общем случае — должны отсутствовать объекты налогообложения по тем налогам, плательщиками которых признается организация), и оба этих условия выполняются одновременно, в этом случае и сдается единая (упрощенная) налоговая декларация (форма утверждена приказом Минфина от 10 июля 2007 года № 62н.).

У фирмы, совершающей операции, в результате которых происходит движение денег на счетах в банках, но нет объекта налогообложения по налогам, по которым фирма является плательщиком, нет оснований для представления в налоговую инспекцию единой (упрощенной) налоговой декларации.

Если в периодах, за которые были поданы единые (упрощенные) декларации, будут выявлены налогооблагаемые операции, это означает обнаружение ошибок, приведших к занижению налоговых обязательств. Поэтому в этом случае необходимо подать уточненные декларации по соответствующим налогам (п. 1 ст. 80 НК). А первичной для каждого из налогов будет считаться ранее представленная единая (упрощенная) декларация (письмо Минфина от 8 октября 2012 г. № 03-02-07/1-243).

Что меняется в порядке подачи единой упрощенной декларации

Единая упрощенная налоговая декларация представляется не позднее 20 числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, календарным годом. То есть данный вид отчета необходимо сдавать ежеквартально.

В новой редакции статьи 80 НК будет установлено, что единая декларация подается не позднее 20 числа за месяцем, в котором:

  • последний раз осуществлялись операции по счетам в банках (в кассе организации);

  • и в котором были объекты налогообложения по налогам, в отношении которых сдается единая декларация.

То есть декларация будет подаваться практически однократно. Если у компании так и нет объектов налогообложения и движений по счетам, декларацию ежеквартально представлять будет не нужно. 

Законопроект опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.

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