Госзакупки

Определили порядок передачи МЧД в ЕИС

Разработали правила предоставления  машиночитаемой доверенности (МЧД) при работе в ЕИС, ГИС «Торги» и на федеральных электронных площадках.

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Определили порядок передачи МЧД в ЕИС
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Начиная с 01.10.2023 в ЕИС будет реализована возможность по формированию машиночитаемых доверенностей для работы в системе и на электронных площадках.

Передача таких доверенностей в системах будет проходить так — в комплект электронных документов, что подписывает работник, будет автоматически включена информация:

  • номер и дата доверенности;

  • данные информационной системы, где хранится доверенность.

Сама доверенность, а также заявление о ее отмене будут храниться в системах, где такая доверенность была сформирована.

Место хранения. Где доверенность будет использована

  • ЕИС — в ЕИС и на федеральных площадках.

  • ГИС «Торги» — в ГИС «Торги» и на федеральных площадках.

Использовать в ЕИС доверенности, сформированные в других информационных системах, новые правила не запрещают.

Главное условие — наличие между оператором системы и Казначейством соглашения об информационном обмене документами.

Для работы на федеральных электронных площадках дополнительно формировать доверенности не нужно.

Операторы таких площадок получат информацию о доверенностях из ЕИС и ГИС «Торги» автоматически. Если доверенность прекратит свое действие, то оператор электронной площадки получит соответствующее уведомление.

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