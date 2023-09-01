ФНС не будет принимать уведомление по ЕНП с ошибками. Обзор вебинаров «Клерка»

Открытие кофейни самообслуживания — это увлекательное предприятие, которое сочетает в себе страсть к кофе и умение управлять бизнесом. Однако на пути к успешному бизнесу необходимо учесть такой важный аспект как налогообложение. Давайте шаг за шагом попробуем разобраться в этой теме и выберем оптимальную систему налогообложения для кофеен самообслуживания.