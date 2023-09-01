ФНС не будет принимать уведомление по ЕНП с ошибками. Обзор вебинаров «Клерка»

Обо всех изменениях в учете и налогах 2023-2024 поговорим на вебинаре «Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора»
Когда: 14 сентября
На вебинаре разберем:
Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.
Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.
Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.
Изменения в расчете:
НДС;
налога на прибыль;
НДФЛ;
страховых взносов.
Вебинар «Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок»
Когда: 5 сентября
На вебинаре разберем:
Как пользоваться функционалом сервиса ЭПД (проведем live-демонстрацию интерфейса и особенностей работы).
Как перейти на электронный обмен путевыми листами и ускорить процессы (покажем, как работает).
Каковы особенности дистанционных медосмотров водителей: телемедицина как неотделимая часть электронных путевых листов.
Разберитесь как составить идеальный договор с клиентом на вебинаре «Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг»
Когда: 5 сентября
На вебинаре разберем:
Особенности договора оказания услуг.
Существенные условия договора.
Юридические риски бухгалтера.
Автоматическое подписание актов.
Разграничение ответственности.
Все изменения в воинском учете разберем на вебинаре «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили»
Когда: 8 сентября
На вебинаре разберем:
Нормативное регулирование воинского учета.
Как зарегистрироваться в военкомате.
Кто может не регистрироваться в военкомате.
А если сотрудники только женщины?
Как вести воинский учет.
Как упростить работу с воинским учетом.
Подробно обсудим, как отвечать на требования ФНС на вебинаре «Разбор требования ИФНС»
Когда: 12 сентября
На вебинаре разберем:
Основные документы, которые запрашивает налоговая в требовании.
Какие действительно документы может запрашивать налоговая.
Договоры и первичная документация. На что нужно обратить внимание.
Как доказать реальность сделки.
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