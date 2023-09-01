Обзоры для бухгалтера

ФНС не будет принимать уведомление по ЕНП с ошибками. Обзор вебинаров «Клерка»

С 1 октября заработает новая норма НК РФ, по которой уведомление по ЕНП с ошибками в контрольных соотношениях не примут и начисление налога по нему не проведут.

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ФНС не будет принимать уведомление по ЕНП с ошибками. Обзор вебинаров «Клерка»
Иллюстрация: Yan Krukau/pexels

Обо всех изменениях в учете и налогах 2023-2024 поговорим на вебинаре «Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. Мастер-класс от топ-лектора»

Когда: 14 сентября

На вебинаре разберем:

  1. Новые ФСБУ и бухгалтерская отчетность организации.

  2. Как работать с сальдо на ЕНС. Как вернуть переплату по налогам в 2023-2024 гг.

  3. Изменения законодательства и практики проверок со стороны налоговой инспекции в 2023-2024 гг.

  4. Изменения в расчете:

  • НДС;

  • налога на прибыль;

  • НДФЛ;

  • страховых взносов.

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Вебинар «Электронные путевые листы и ЭПД: возможности, правила оформления, как работать с ГИС ЭПД без ошибок»

Когда: 5 сентября

На вебинаре разберем:

  1. Как пользоваться функционалом сервиса ЭПД (проведем live-демонстрацию интерфейса и особенностей работы).

  2. Как перейти на электронный обмен путевыми листами и ускорить процессы (покажем, как работает).

  3. Каковы особенности дистанционных медосмотров водителей: телемедицина как неотделимая часть электронных путевых листов.

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Разберитесь как составить идеальный договор с клиентом на вебинаре «Как правильно заключать договор оказания бухгалтерских услуг»

Когда: 5 сентября

На вебинаре разберем:

  1. Особенности договора оказания услуг.

  2. Существенные условия договора.

  3. Юридические риски бухгалтера.

  4. Автоматическое подписание актов.

  5. Разграничение ответственности.

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Все изменения в воинском учете разберем на вебинаре «Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили»

Когда: 8 сентября

На вебинаре разберем:

  1. Нормативное регулирование воинского учета.

  2. Как зарегистрироваться в военкомате.

  3. Кто может не регистрироваться в военкомате.

  4. А если сотрудники только женщины?

  5. Как вести воинский учет.

  6. Как упростить работу с воинским учетом.

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Подробно обсудим, как отвечать на требования ФНС на вебинаре «Разбор требования ИФНС»

Когда: 12 сентября

На вебинаре разберем:

  1. Основные документы, которые запрашивает налоговая в требовании.

  2. Какие действительно документы может запрашивать налоговая.

  3. Договоры и первичная документация. На что нужно обратить внимание.

  4. Как доказать реальность сделки.

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