Банк сообщил о передаче ваших данных в Единую биометрическую систему: как отказаться и стоит ли это делать

В последние дни мои подписчики и клиенты часто пишут мне, что получили смс из банка примерно следующего содержания:

«По закону № 572-ФЗ от 29.12.2022 года банк такой-то, как и другие банки, передаст Ваши биометрические данные в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это произойдет через 30 дней и не повлияет на обслуживание в банке, а доступ к государственным сервисам будет упрощен. Подробности на сайте банка…».

Некоторые люди, получив подобную смс, опасаются, что это мошенники, а других совершенно не радует перспектива передачи их биометрии.

Есть и третья категория людей, которых подобные смс не беспокоят, так как они совершенно не возражают против массового оборота их биометрии и, наоборот, надеются упростить свое взаимодействие с различными цифровыми сервисами.

Однако они также хотели бы уточнить некоторые моменты относительно безопасности обращения своих биометрических данных.

Не мошенники

Первое, что сразу хочу отметить, что смс из банка по поводу передачи биометрии — не фальшивка и не является очередной уловкой мошенников.

Действительно, сейчас все банки массово рассылают подобные уведомления своим клиентам, поскольку, с одной стороны, они и вправду обязаны передать имеющиеся у них биометрические данные клиентов в ЕБС, а с другой стороны, банки не могут это сделать, не известив своего клиента об этом.

Что нужно делать

Если вы не возражаете, чтобы ваши биометрические данные, имеющиеся в распоряжении банка, попали в Единую биометрическую систему и оказались доступны для сотен других организаций, помимо вашего банка, то в этом случае ничего делать и не нужно.

Банк сам отправит данные автоматом, а смс-сообщение — это всего лишь уведомление, реагировать на которое не обязательно.

А вот если вся эта история вам не нравится, и вы не уверены в безопасности хранения и распространения ваших биометрических данных, либо не хотите использования вашей биометрии по религиозным или иным идейным соображениям, то вы по закону имеете полное право отказаться от использования и передачи ваших биометрических данных в ЕБС.

Но в этом случае действовать придется быстро, так как времени остается совсем немного. Как вы понимаете, лучше всего уложиться в те самые 30 дней, о которых вас предупредили в банке.

Как оформить отказ

Оформить отказ от биометрии следует одновременно на двух уровнях:

1. На уровне банков.

На этом уровне надо отозвать согласие на обработку биометрии, которое вы когда-то давали банку (нужно постараться сделать это во всех банках и иных организациях, которым вы ранее предоставляли свои биометрические данные).

Для этого достаточно лично посетить офисы банков и написать соответствующие заявления по форме банка. Отказать вам в этом банки не имеют права, да и не будут этого делать, поскольку их интерес к вашей биометрии значительно поубавился с момента того, как их заставили слить эти данные в единое пространство.

2. На уровне ЕБС.

На этом уровне сейчас у вас есть уникальная возможность запретить использование вашей биометрии прямо на входе в систему, если банки все-таки сольют ваши данные (а они, скорее всего, так и поступят).

Другими словами, ЕБС, получив от вас соответствующее заявление, не вправе будет принимать ваши биометрические данные, то есть они могут вообще не попасть в систему, если вы напишете этот отказ вовремя, до формирования базы данных.

После того, как данные уже попадут в базу ЕБС, запретить их использование юридически тоже будет возможно, но, сами понимаете, одно дело, когда данные еще не попали в базу, и совсем другое дело, когда данные там уже есть.

Чтобы запретить использование биометрии на уровне ЕБС, необходимо обратиться в любой МФЦ.

Там вам предоставят специальный бланк заявления на этот случай. Специалисты МФЦ принимают такие отказы ежедневно, поэтому каких-либо непоняток и недоразумений здесь также не возникнет.

Также можно отозвать согласие на использование ваших биометрических данных через Госуслуги.

А нужно ли отказываться от биометрии

Этот вопрос каждый решает для себя сам, в том числе с учетом религиозной составляющей. Но от себя добавлю, что даже такие весьма известные люди в мире IT, как Наталья Касперская и Игорь Ашманов, считают, что уровень защиты биометрических данных пока не позволяет гарантировать их полную безопасность.

А это значит, что если ваши данные попадут в руки мошенников, получивших правдами или неправдами доступ к базе ЕБС, то используя биометрию в качестве ключа, они смогут похитить ваши деньги, открыть кредиты, зарегистрировать на ваше имя юридические лица для совершения различных махинаций, продать недвижимость и т. д., и т. п.