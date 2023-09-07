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Топ-3 вакансий недели с зарплатой 100+. Обзор для бухгалтера

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Топ-3 вакансий недели с зарплатой 100+. Обзор для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

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Бизнес-ассистент

Специалиста ищет аутсорсинговая компания «Викат».

Что нужно делать: разбирать документы, проводить операции в учете, оплачивать счета, рассчитывать з/п сотрудников и делать расчет клиентов (по четкой схеме в Excel и 1С), разбирать почту и т.д.

Умения и навыки: знание Excel, умение систематизировать информацию и документы.

Условия: работа офлайн в офисе в Москве, график работы: пн-пт 9:30-18:30.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 80 000 до 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Главный бухгалтер

Специалиста ищет производственно-торговая компания.

Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет в единственном лице (2 юридических лица).

Умения и навыки: высшее экономическое или бухгалтерское образование, 1C Бухгалтерия 8.3, ВЭД — Казахстан.

Условия: с 9-00 до 18-00, пн-пт, офис 5/2.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 130 000 до 160 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер по расчету заработной платы

Специалиста ищет «ТРИ-З» — офтальмологические услуги.

Что нужно делать: рассчитывать и начислять зарплату и прочие выплаты, сдавать отчетность по сотрудникам.

Умения и навыки: высшее профильное образование, опыт работы в должности бухгалтера по расчету заработной платы от 3-х лет.

Условия: 5/2, с 9:00 до 18:00, скидки на услуги в компании для вас и вашей семьи.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 100 000, г. Москва, полная занятость.

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Инвестиции

Деньги по белорусским еврооблигациям теперь будут выплачивать не только на счет в местном банке

Раньше инвесторы могли получать выплаты по евробондам в белорусских рублях и только на счет в государственном Беларусбанке. Сейчас из правил убрали положение о том, что нужен счет в местном банке.

Блокировка счетов по 115-ФЗ

Что известно банку о ваших скелетах в шкафу

С развитием технологий скрыть какую-либо информацию от банка — крайне сложно, да и не нужно. Порой банк знает о клиенте больше его самого. Банки как пазл собирают данные о клиентах, складывают их в единую картину, бережно хранят и используют при оценке рисков.

Что известно банку о ваших скелетах в шкафу
ЕНП (единый налоговый платеж)

🔄 Резерв на ЕНС снимают рано утром 28 числа. Для его восстановления нужно новое заявление

При желании можно зарезервировать какие-то налоги – перенести их с сальдо ЕНС в отложенную переплату. Но имейте в виду, что резерв «распотрошат», если остальные налоги вы платите строго в срок – 28 числа.

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Подотчет, командировки

Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила

К командировочным расходам налоговики проявляют особый интерес, поскольку довольно часто им удается найти, к чему придраться. Пристальнее всего изучают счета из гостиниц. Чтобы расходы не сняли, нужно помнить и прямые нормы НК о том, что запрещено учитывать в расходах, и проявлять профессиональный подход к оценке обоснованности затрат.

Командировки: учитываем новшество и не забываем старые правила

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РСВ

👨‍🏫 Вебинар: Исчисление и уплата страховых взносов. Про РСВ за 9 месяцев от топ-лектора Любови Котовой из Минфина. 12 сентября в 10:00 мск

2023 год стал революционным не только в связи с введением ЕНП, но и в связи с объединением фондов и созданием СФР. Узнайте от известного лектора из Минфина, как не допустить ошибок при сдаче РСВ за 9 месяцев.

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