Топ-3 вакансий недели с зарплатой 100+. Обзор для бухгалтера

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Бизнес-ассистент
Специалиста ищет аутсорсинговая компания «Викат».
Что нужно делать: разбирать документы, проводить операции в учете, оплачивать счета, рассчитывать з/п сотрудников и делать расчет клиентов (по четкой схеме в Excel и 1С), разбирать почту и т.д.
Умения и навыки: знание Excel, умение систематизировать информацию и документы.
Условия: работа офлайн в офисе в Москве, график работы: пн-пт 9:30-18:30.
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Зарплата от 80 000 до 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Главный бухгалтер
Специалиста ищет производственно-торговая компания.
Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет в единственном лице (2 юридических лица).
Умения и навыки: высшее экономическое или бухгалтерское образование, 1C Бухгалтерия 8.3, ВЭД — Казахстан.
Условия: с 9-00 до 18-00, пн-пт, офис 5/2.
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Зарплата от 130 000 до 160 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер по расчету заработной платы
Специалиста ищет «ТРИ-З» — офтальмологические услуги.
Что нужно делать: рассчитывать и начислять зарплату и прочие выплаты, сдавать отчетность по сотрудникам.
Умения и навыки: высшее профильное образование, опыт работы в должности бухгалтера по расчету заработной платы от 3-х лет.
Условия: 5/2, с 9:00 до 18:00, скидки на услуги в компании для вас и вашей семьи.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 100 000, г. Москва, полная занятость.
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