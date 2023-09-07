Топ-3 вакансий недели с зарплатой 100+. Обзор для бухгалтера

На Клерк.Работа можно найти подходящую вакансию в нужном городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

Хотите оперативно узнавать обо всех новых вакансиях дня — подпишитесь на рассылку:

Бизнес-ассистент Специалиста ищет аутсорсинговая компания «Викат». Что нужно делать: разбирать документы, проводить операции в учете, оплачивать счета, рассчитывать з/п сотрудников и делать расчет клиентов (по четкой схеме в Excel и 1С), разбирать почту и т.д. Умения и навыки: знание Excel, умение систематизировать информацию и документы. Условия: работа офлайн в офисе в Москве, график работы: пн-пт 9:30-18:30. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 80 000 до 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Главный бухгалтер Специалиста ищет производственно-торговая компания. Что нужно делать: вести бухгалтерский и налоговый учет в единственном лице (2 юридических лица). Умения и навыки: высшее экономическое или бухгалтерское образование, 1C Бухгалтерия 8.3, ВЭД — Казахстан. Условия: с 9-00 до 18-00, пн-пт, офис 5/2. Узнать подробности о вакансии можно здесь. Зарплата от 130 000 до 160 000 рублей, г. Москва, полная занятость.