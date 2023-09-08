Какие платить налоги при покупке здания под снос

Затраты на приобретение недвижимости под снос для строительства новых объектов на этом земельном участке, а также затраты на работы по сносу являются затратами на создание амортизируемого имущества и формируют первоначальную стоимость.

Что касается порядка учета субсидий для целей налога на прибыль, полученных унитарным предприятием, этот вопрос регулируется пунктом 4.1 статьи 271 НК.

Субсидии учитываются в доходах по мере осуществления и признания расходов или единовременно.

Доходы в виде субсидий, полученных на возмещение расходов, которые не учитываются в налоговой базе по прибыли (поименованные в статье 270 НК) при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются.

Что касается налога на имущество, то здания и сооружения, приобретенные с целью дальнейшего демонтажа, не учитываемые в бухгалтерском учете в качестве основных средств, налогом на имущество организаций не облагаются.

Документ: письмо Министерства финансов №03-03-06/3/51450.