Сложности двойного вычета, воинский учет сотрудников из разных регионов, транзит товаров через ЕАЭС. Обзор лучших консультаций экспертов для бухгалтера

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Сегодня в обзоре:

Как экспортировать товар транзитом через страну ЕАЭС Российская компания (продавец) заключила контракт с белорусской компанией (покупатель) на поставку товара. Поставка ж/д транспортом. Продавец передает товар первому перевозчику в России, перевозчик - Покупателю в Туркменистане. Фактически белорусская компания является комиссионером, а комитентом является компания из Казахстана. В контракте это не указано.

Товар транспортируется в Туркменистан по ж/д, которая проходит через территорию Казахстана. В ж/д накладных казахская ж/д станция фигурирует в разделе 6 Пограничные станции переходов и в разделе 22. Как трактовать данную продажу: как экспорт на территорию иностранного государства (в Туркмению) или как экспорт с территории одного государства ЕАЭС (РФ) на территорию другого государства ЕАЭС (Казахстан)? Если это экспорт на территорию иностранного государства, то как это обосновать? Как трактовать перемещение товара через границу РФ - Казахстан, особенно если комитент — резидент Казахстана? Ответ эксперта Данную операцию необходимо трактовать как экспортную операцию в третьи страны. В части НДС необходимо собрать пакет документов, предусмотренный ст. 165 НК. НДС: В ситуации, когда покупателем товара является организация из ЕАЭС, а грузополучателем товара — организация, не входящая в список стран ЕАЭС, для подтверждения ставки 0% по НДС необходимо указать в контракте на то, что фактическим грузополучателем будет являться туркменская организация, и представить пакет документов, предусмотренный ст. 165 НК… Читать далее >>>

Как правильно оформить смену генерального директора В организации решили сделать кадровые перемещения. Меняют генерального директора. «Новым» генеральным директором назначают коммерческого директора, а «старый» гендир остается в организации бухгалтером. Как это правильно оформить по кадрового учету? Переводом одного и другого? Или через увольнение? Ответ эксперта Изменение должности работника в соответствии с трудовым законодательством возможно как путем перевода на другую постоянную работу (часть первая ст. 72.1 ТК), так и путем увольнения и приема на работу вновь. Ни глава 12 ТК, регулирующая переводы на другую работу и другие изменения трудового договора, ни глава 43 ТК, определяющая особенности трудовой деятельности руководителей организаций, не предусматривают каких-либо запретов или ограничений на применение норм о переводах на другую работу для руководителей… Читать далее >>>

В какой военкомат и каким способом подавать сведения о сотрудниках Организация зарегистрирована в Москве. Сотрудники из разных регионов. Надо предоставить сведения о сотрудниках военнообязанных. В какой военкомат подавать сведения?

Каким образом подавать сведения? Пешком лично или по почте?

Надо ли предоставлять сведения о сотрудниках не состоящих на воинском учете?

Какой штраф нам «светит» (до 1 октября) если сведения поданы несвоевременно (надо было 1-2 года назад)? Ответ эксперта Вы уведомляете военкомат по месту жительства сотрудника в течение 5 дней с момента приема на работу или изменения у него сведений. Можно по почте уведомить, можно сейчас и через Госуслуги, если есть техническая возможность, можно лично, но это долго получается, да и военкомат может быть далеко… Читать далее >>>

Двойной детский вычет: нужна ли справка о доходах супруга Мы с супругом работаем в разных организациях. В связи с отказом моего супруга от применения стандартного вычета на детей, я применяю двойной вычет по начислению НДФЛ. Бухгалтер моего работодателя требует от меня каждый месяц справку 2-НДФЛ с места работы моего супруга, утверждая,что превышение лимита по зарплате для удержания стандартного вычета на детей действует в данной ситуации на обоих родителей. То есть, если у моего супруга будет превышение 350 000 руб., с момента превышения она мне хочет отказать в применении двойного стандартного вычета или вообще полностью в применении стандартного вычета. Законно ли её утверждение? Ответ эксперта Если один из родителей отказался от вычета в пользу другого родителя, то для назначения двойного вычета должны быть соблюдены следующие условия: ребенок находится на обеспечении налогоплательщика;

у обоих родителей или приемных родителей есть доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%;

суммарный доход родителя, который отказывается от вычета, с начала года не превысил 350 000 руб… Читать далее >>>