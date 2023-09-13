Справка о среднем заработке с 10 сентября 2023: образец

В каких случаях нужна новая справка

Справка о среднемесячном заработке не входит в список документов, которые по умолчанию предоставляются работодателем в день увольнения работника. В общем случае увольняющемуся сотруднику выдаются:

трудовая книжка или ее электронный аналог по форме СТД-Р;

выписка из документа «Персонифицированные сведения» с указанием сумм, полученных сотрудником в месяце увольнения;

справка о доходах и удержанных суммах НДФЛ по форме ФНС.

Справка о среднем заработке для Центра занятости выдается только по заявлению работника. Она нужна, если гражданин собирается подавать документы для постановки на учет и получения пособия по безработице.

Согласно приказу Минтруда от 27 июля 2023 года, такую справку ЦЗН обязан запрашивать с 10 сентября 2023 г.

Образец заполнения новой справки для центра занятости.

Порядок назначения пособия

Справка требуется Центру занятости, чтобы рассчитать размер пособия по безработице.

Гражданин, признанный безработным, в течение нескольких месяцев может получать выплаты в размере 45%, 60% или 70% от среднего заработка на последнем месте работы. Если заявитель не работал, а служил, аналогично рассчитывается среднемесячный размер денежного довольствия или содержания.

По умолчанию справка о среднемесячном заработке не нужна. Орган занятости самостоятельно рассчитывает размер пособия, основываясь на справке о доходах и удержанных суммах НДФЛ. Но есть ситуации, когда обязанность по расчёту возлагается на работодателя, а именно:

в течение года по дату увольнения включительно сотрудник находился в декрете или в отпуске по уходу за ребёнком;

в течение 12 перед тем, как уволиться, гражданин не имел официального дохода, хотя числился сотрудником организации;

в течение года перед увольнением заявитель не отработал полностью ни одного месяца;

отсутствуют сведения о доходах в Социальном фонде;

заявитель уволился с военной службы, которую проходил по призыву;

заявитель работал за рубежом по поручению российской государственной организации, чьё финансирование осуществляется из федерального бюджета, и получал заработную плату в иностранной валюте;

заявитель работал на территории РФ в качестве сотрудника международной организации и не уплачивал НДФЛ по условиям международного соглашения.

Перечень этих условия содержится в п. 5 правил № 1026.

Содержание справки о среднем заработке

Ранее работодатели — юридические лица и индивидуальные предприниматели выдавали справки по форме, рекомендованной Министерством труда в одном из официальных писем. Также на своё усмотрение они могли использовать форму, утвержденные властями регионов.

Новый бланк документа введён в действие приказом Министерства труда и опубликован в Приложении.

В отличие от предыдущей версии, которая была не обязательной, а рекомендованной, эту форму должны использовать все работодатели.

В бланке справки о среднемесячном заработке должны быть отражены следующие сведения:

юридическое наименование работодателя, если это компания, или ФИО индивидуального предпринимателя;

адрес, по которому зарегистрирована компания или проживает ИП;

ФИО работника, его паспортные данные, СНИЛС, адрес проживания;

период, в течение которого гражданин числился сотрудником работодателя;

сведения о среднемесячном заработке, рассчитанном согласно правилам расчёта, указанным в постановлении от 24.06.2023 № 1026;

сведения об отпусках — декретном, по уходу за ребёнком, без сохранения заработной продолжительностью более 9 месяцев.

Скачать бланк новой справки для центра занятости.

Порядок заполнения бланка

Бланк справки работодатель можно набрать на компьютере самостоятельно или скачать и распечатать стандартный шаблон. Документ состоит из нескольких частей:

Справа вверху указывается, на каком основании действует справка (Положение к приказу Минтруда…) По центру — наименование документа. Слева — дата составления и выдачи, справа — номер.

Первая часть — данные о работодателе:

Наименование. ФИО. Адрес. ИНН. КПП. Контактный телефон.

Вторая часть — данные о сотруднике:

ФИО. Серия и номер паспорта, кем и когда выдан. Адрес места жительства, согласно отметке о регистрации, начиная с субъекта Российской Федерации и заканчивая номером квартиры. Вносятся только те данные, которые есть, например, если гражданин проживает в частном доме, вместо квартиры ставится прочерк. Номер СНИЛС. Период работы, службы или иной деятельности с указанием начальной и конечной дат. Периоды отпусков — каждый на отдельной строке, с указанием начальной и конечной даты. Сумма среднего заработка цифрами и прописью.

Заключительная часть:

Слева — должность руководителя. Посередине — подпись. Справа — фамилия, имя и отчество (при наличии). Печать организации или ИП, если она имеется.

Образец новой справки для службы занятости с 10 сентября 2023 года:

Приведение документа к новому виду потребовалось в связи с тем, что с 4 июля 2023 года средний заработок для определения размера пособия по безработице рассчитывается по-новому.

К существующему порядку добавились периоды, когда сотрудник находился на больничном.

Особенности расчет среднемесячного заработка

Есть несколько способов определения среднемесячного заработка, применяемых для разных целей. Так, ТК предусматривает ситуации, когда работодатель обязан выплатить сотруднику сумму в размере средней зарплаты.

Сюда относится командировка, отпускные, период нахождения на больничном, расторжение трудового договора раньше срока. Для этих целей применяется один порядок расчёта, а для назначения пособия по безработице — другой.

В справке о среднемесячном доходе, выданной для Центра занятости населения, указывается заработок за 3 месяца, которые предшествовали дате увольнения. Порядок расчета:

Определяется среднемесячное количество дней в этих 3 месяцах. Для этого складываются все дни, которые были рабочими в данной организации. Полученное число делится на 3. Рассчитывается среднедневной заработок. Для этого суммируется зарплата за 3 месяца и полученное число делится на количество рабочих дней. Среднедневной заработок умножается на среднемесячное число дней.

В справке указывается сумма, которая получилась в третьем пункте. Если за указанный период у работника не было начислений, заработок считается исходя из оплаты труда, установленной для его должности.

В расчет включаются ставка, оклад, надбавки, стимулирующие выплаты и районные коэффициенты. Исключение — премиальные выплаты.

Как рассчитывать больничный лист после увольнения в 2023 году, узнаете здесь.

Можно ли заказать новую справку через Госуслуги

Оформление такой справки для Центра занятости через Госуслуги не предусмотрено. Ее необходимо получать непосредственно у работодателя.

Если работник запросил документ в день увольнения, он должен быть предоставлен сразу. На то, чтобы сформировать справку о среднемесячном заработке для бывшего сотрудника, который уволился некоторое время назад, закон отводит 3 дня.

Такой порядок выдачи справок предусмотрен ст. 84.1 и ст. 62 ТК.