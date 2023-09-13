Мужчину заставили вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг, хотя его сын жил отдельно: что решил суд

При этом семейный бюджет рассчитывается с учетом доходов всех членов семьи собственника жилого помещения (п. 8 Правил, утв. постановлением Правительства от 14 декабря 2005 г. № 761).

И если кто-то из членов семьи зарегистрирован в жилом помещении, но фактически там давно не проживает, с назначением субсидии могут возникнуть проблемы — поскольку органы соцзащиты могут рассчитать доход семьи собственника с учетом доходов отсутствующего члена семьи, и это может привести к отказу в назначении выплаты.

А доводы собственника о том, что эти доходы отсутствуют в семейном бюджете так же, как и сам член семьи, для сотрудников соцзащиты менее весомы, чем данные регистрационного учета, согласно которым такой-то числится проживающим в конкретной квартире или доме.

В этом выпуске хотелось бы представить вашему вниманию свежий пример из судебной практики, где от собственника жилого помещения потребовали вернуть все полученные им субсидии за 3 последних года, т. к. при обращении в соцзащиту он скрыл, что в его квартире прописан сын.

Обратившись в ноябре 2018 года в местное отделение соцзащиты за субсидией на оплату ЖКУ, мужчина указал в заявлении, что проживает в квартире один. Соответственно, ему назначили субсидию, поскольку сумма расходов на квартплату превышала предельно допустимую долю в его доходах.

Но спустя 3 года отделение соцзащиты потребовало от него вернуть все деньги (63 тысячи рублей), выяснив, что на регучете в квартире числился еще один человек — сын собственника.

Объяснения мужчины, что сын в его квартире не проживает, не убедили чиновников — и был подан судебный иск о взыскании указанной суммы. Это дело прошло 3 инстанции — и везде суды подтвердили, что гражданин не обязан возвращать деньги отделению соцзащиты.

Справками от окружной администрации и председателя жильцов дома подтверждалось, что сын ответчика не проживал в спорной квартире в период, когда начислялась субсидия, — значит, предоставленные им сведения о составе семьи были достоверными.

Действия ответчика были признаны добросовестными — и суды отказали соцзащите во взыскании переплаты (определение Седьмого КСОЮ по делу № 8Г-20920/2022).

Тем самым суд подтвердил, что при начислении субсидии не должны учитываться доходы отсутствующих членов семьи собственника.

Следует отметить, что собственник мог бы избежать всех этих судебных разбирательств, если бы изначально, при оформлении субсидии, представил надлежащие доказательства, что его сын не проживает в квартире и, соответственно, не участвует в оплате коммунальных услуг.

Нельзя гарантировать, что в другом аналогичном случае собственнику тоже повезет в суде — поэтому доводить дело до судебного иска не рекомендуется.