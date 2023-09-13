Воинский учет

План работы по воинскому учету

Все компании, вне зависимости от их формы бизнеса и направленности, должны вести воинский учет граждан. Многие юридические лица также производят бронирование россиян, находящихся в запасе. Организации-работодателю нужно подготовить и утвердить план такой работы, а затем заверить этот документ у военного комиссариата. Данным вопросам посвящена наша статья

Версия для печати
План работы по воинскому учету
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Скачать

План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе

Согласно пункту 39 методических рекомендаций от 11.07.2017, утвержденных Генштабом ВС, каждая компания должна разработать собственный план мероприятий по ведению воинского учета и бронированию граждан, находящихся в запасе.

Вариант рассматриваемого документа приведен в приложении № 17 к методическим рекомендациям от 11.07.2017.

План — это документ, который отражает все мероприятия по ведению воинского учета, намеченные фирмой на предстоящий календарный год, в том числе взаимодействие с военкоматом и сверку документов. Также фиксируют сроки их проведения.

Помимо событий, касающихся военно-учетной деятельности, в такой план включают также мероприятия по бронированию граждан, находящихся в запасе (абз. 3 п. 39 методических рекомендаций по ведению воинского учета от 11.07.2017). Поэтому специальный документ для этих целей составлять не требуется.

Компании разрабатывают план в конце календарного года и согласовывают с военным комиссариатом муниципального образования. Если такого органа нет, документ согласовывают с главой органа местного самоуправления сельского поселения или городского округа (п. 37 методических рекомендаций от 11.07.2017).

Подписать план событий по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, может начальник отдела кадров или другой сотрудник, ответственный за военно-учетный процесс в конкретном юридическом лице. Утверждает рассматриваемый документ руководитель компании.

Первоначально это происходит при ее образовании, а потом — ежегодно перед началом нового календарного года. При корректировке документа на протяжении года новый план также нужно согласовать с военкоматом.

Вверху плана всегда находится шапка, с которой начинают его заполнение. В ней прописывают название компании, а также сведения об утверждении и согласовании этого документа. Ниже располагается табличная часть, в которой как раз и перечисляют все виды намеченных событий, а также точные или примерные сроки их проведения.

Кроме того, указывают ответственных за это должностных лиц. Ответственными за ведение воинского учета в компании обычно назначают сотрудников кадровой службы или службы безопасности. Но эту функцию могут выполнять и другие специалисты, в том числе бухгалтеры или секретари.

Какие отчеты сдавать по воинскому учету, штрафы и новые правила с 5 августа и 1 октября 2023 года + все нужные формы документов, узнаете и найдете здесь.

Разработка плана работы по ведению воинского учета

Чтобы разработать план мероприятий по воинскому учету и бронированию специалистов, компании-работодателю потребуется пройти несколько этапов. Рассмотрим каждый из них.

1. В первую очередь организации нужно определить, кто из ее сотрудников будет заниматься ведением воинского учета. Для этого издают приказ о назначении ответственного лица. Рекомендуемая форма этого документа находится в приложении № 4 к методическим рекомендациям от 11.07.2017.

Приказ согласовывается с военным комиссаром муниципального образования, действующим на территории, где расположена данная компания. Если на этой территории нет военных комиссариатов, документ согласовывают с органом местного самоуправления сельского поселения или органом местного самоуправления городского округа.

Соответствующие обязанности должны быть также включены в трудовой договор или должностную инструкцию ответственного за военно-учетную работу специалиста.

2. Далее компания-работодатель может уточнить в военкомате требования к документам воинского учета. Поскольку единого порядка в указанной сфере закон не устанавливает, перечень обязательных для представления документов и список дополнительных требований к их оформлению может разниться. Лучше заранее запросить их в территориальном военном комиссариате.

3. Потом компании придется наметить перечень мероприятий по военному учету и бронированию граждан на предстоящий год.

В него включают как единичные события, так и периодические мероприятия: ежеквартальные проверки картотеки, отправку в военкомат перечней военнообязанных и находящихся в запасе специалистов, сверку данных.

4. Затем нужно будет заполнить форму из приложения № 17 к методическим рекомендациям от 11.07.2017. В шапке документа указывают дату и место его составления, данные компании-работодателя и период действия плана.

В строках таблицы перечисляют запланированные события. Напротив каждого из них фиксируют сроки их проведения, а также должность, инициалы и фамилию ответственного сотрудника.

Последнюю колонку оставляют пустой — здесь будут проставляться отметки по ходу выполнения отдельных пунктов плана.

5. Подготовленный документ заверяет директор или другой руководитель компании своей подписью и печатью организации (если она имеется). Также на документе должна стоять подпись руководителя отдела кадров или другого специалиста, отвечающего за разработку и реализацию данного плана.

6. Готовый и заверенный документ нужно отправить на согласование в военный комиссариат. К нему прикладывают необходимые документы.

Компания-работодатель вправе вносить дополнения и поправки в план по ведению воинского учета. Но все корректировки, включенные в уже одобренный комиссариатом документ, нужно будет согласовать повторно.

Образец плана работы по ведению воинского учета

Далее приложен образец плана коммерческого юридического лица по событиям воинского учета и бронированию граждан, находящихся в запасе.

Он подготовлен на основе варианта, приведенного в приложении № 17 к методическим рекомендациям от 11.07.2017. При составлении данного образца учтены положения закона о воинской обязанности от 28.03.1998 № 53-ФЗ, инструкция по воинскому учету, утвержденная приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700.

Образец плана работы по ведению воинского учета.

Трудовое право

Для пособия за второй месяц по сокращению не годится скан трудовой книжки и заявления

Для получения выходного пособия за 2-ой месяц при увольнении по сокращению нужно показать работодателю оригинал бумажной трудовой книжки и написать своей рукой заявление.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Страховые взносы

Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.

Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
Воинский учет

План работы по воинскому учету

Все компании, вне зависимости от их формы бизнеса и направленности, должны вести воинский учет граждан. Многие юридические лица также производят бронирование россиян, находящихся в запасе. Организации-работодателю нужно подготовить и утвердить план такой работы, а затем заверить этот документ у военного комиссариата. Данным вопросам посвящена наша статья

План работы по воинскому учету

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
УСН

К каким изменениям в отчетности готовиться упрощенцам в 2024 году

Компаниям и их бухгалтерам скоро придется снова столкнуться с переменами: ФНС подготовила новые формы и требования к отчетности на УСН. В статье рассказали, какие проекты уже приняты, а какие — еще на рассмотрении.

К каким изменениям в отчетности готовиться упрощенцам в 2024 году

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Отпускные

Роструд не разрешает удерживать отпускные за несостоявшийся отпуск

Если сотрудник оформил отпуск, но ушел на больничный, этот несостоявшийся отпуск можно перенести на другое время. А выплаченные отпускные так и останутся у сотрудника, считает Роструд. Все выровняется, когда будет новый отпуск взамен этого.

Читать еще