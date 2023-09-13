План работы по воинскому учету

План работы по ведению воинского учета и бронированию граждан, пребывающих в запасе

Согласно пункту 39 методических рекомендаций от 11.07.2017, утвержденных Генштабом ВС, каждая компания должна разработать собственный план мероприятий по ведению воинского учета и бронированию граждан, находящихся в запасе.

Вариант рассматриваемого документа приведен в приложении № 17 к методическим рекомендациям от 11.07.2017.

План — это документ, который отражает все мероприятия по ведению воинского учета, намеченные фирмой на предстоящий календарный год, в том числе взаимодействие с военкоматом и сверку документов. Также фиксируют сроки их проведения.

Помимо событий, касающихся военно-учетной деятельности, в такой план включают также мероприятия по бронированию граждан, находящихся в запасе (абз. 3 п. 39 методических рекомендаций по ведению воинского учета от 11.07.2017). Поэтому специальный документ для этих целей составлять не требуется.

Компании разрабатывают план в конце календарного года и согласовывают с военным комиссариатом муниципального образования. Если такого органа нет, документ согласовывают с главой органа местного самоуправления сельского поселения или городского округа (п. 37 методических рекомендаций от 11.07.2017).

Подписать план событий по воинскому учету и бронированию граждан, находящихся в запасе, может начальник отдела кадров или другой сотрудник, ответственный за военно-учетный процесс в конкретном юридическом лице. Утверждает рассматриваемый документ руководитель компании.

Первоначально это происходит при ее образовании, а потом — ежегодно перед началом нового календарного года. При корректировке документа на протяжении года новый план также нужно согласовать с военкоматом.

Вверху плана всегда находится шапка, с которой начинают его заполнение. В ней прописывают название компании, а также сведения об утверждении и согласовании этого документа. Ниже располагается табличная часть, в которой как раз и перечисляют все виды намеченных событий, а также точные или примерные сроки их проведения.

Кроме того, указывают ответственных за это должностных лиц. Ответственными за ведение воинского учета в компании обычно назначают сотрудников кадровой службы или службы безопасности. Но эту функцию могут выполнять и другие специалисты, в том числе бухгалтеры или секретари.

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Разработка плана работы по ведению воинского учета

Чтобы разработать план мероприятий по воинскому учету и бронированию специалистов, компании-работодателю потребуется пройти несколько этапов. Рассмотрим каждый из них.

1. В первую очередь организации нужно определить, кто из ее сотрудников будет заниматься ведением воинского учета. Для этого издают приказ о назначении ответственного лица. Рекомендуемая форма этого документа находится в приложении № 4 к методическим рекомендациям от 11.07.2017.

Приказ согласовывается с военным комиссаром муниципального образования, действующим на территории, где расположена данная компания. Если на этой территории нет военных комиссариатов, документ согласовывают с органом местного самоуправления сельского поселения или органом местного самоуправления городского округа.

Соответствующие обязанности должны быть также включены в трудовой договор или должностную инструкцию ответственного за военно-учетную работу специалиста.

2. Далее компания-работодатель может уточнить в военкомате требования к документам воинского учета. Поскольку единого порядка в указанной сфере закон не устанавливает, перечень обязательных для представления документов и список дополнительных требований к их оформлению может разниться. Лучше заранее запросить их в территориальном военном комиссариате.

3. Потом компании придется наметить перечень мероприятий по военному учету и бронированию граждан на предстоящий год.

В него включают как единичные события, так и периодические мероприятия: ежеквартальные проверки картотеки, отправку в военкомат перечней военнообязанных и находящихся в запасе специалистов, сверку данных.

4. Затем нужно будет заполнить форму из приложения № 17 к методическим рекомендациям от 11.07.2017. В шапке документа указывают дату и место его составления, данные компании-работодателя и период действия плана.

В строках таблицы перечисляют запланированные события. Напротив каждого из них фиксируют сроки их проведения, а также должность, инициалы и фамилию ответственного сотрудника.

Последнюю колонку оставляют пустой — здесь будут проставляться отметки по ходу выполнения отдельных пунктов плана.

5. Подготовленный документ заверяет директор или другой руководитель компании своей подписью и печатью организации (если она имеется). Также на документе должна стоять подпись руководителя отдела кадров или другого специалиста, отвечающего за разработку и реализацию данного плана.

6. Готовый и заверенный документ нужно отправить на согласование в военный комиссариат. К нему прикладывают необходимые документы.

Компания-работодатель вправе вносить дополнения и поправки в план по ведению воинского учета. Но все корректировки, включенные в уже одобренный комиссариатом документ, нужно будет согласовать повторно.

Образец плана работы по ведению воинского учета

Далее приложен образец плана коммерческого юридического лица по событиям воинского учета и бронированию граждан, находящихся в запасе.

Он подготовлен на основе варианта, приведенного в приложении № 17 к методическим рекомендациям от 11.07.2017. При составлении данного образца учтены положения закона о воинской обязанности от 28.03.1998 № 53-ФЗ, инструкция по воинскому учету, утвержденная приказом Министра обороны от 22.11.2021 № 700.

Образец плана работы по ведению воинского учета.