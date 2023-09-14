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От главбуха до аккаунт-менеджера: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

Главный бухгалтер, заместитель главбуха, бухгалтер на участки, аккаунт-менеджер — вакансии недели для тех, кто в поиске. Откликайтесь.

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От главбуха до аккаунт-менеджера: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В сервисе Клерк.Работа можно найти актуальную вакансию в своем городе или на удаленку и сразу связаться с работодателем.

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Главный бухгалтер

Специалиста ищет компания «Ньюмакс» — продажа товаров на маркетплейсах.

Что нужно делать: вести учет на УСН и ОСНО, штат — 60 чел.

Умения и навыки: 1С Бухгалтерия 8.3, 1С УТ 11, ЗУП 3, знание ВЭД, высшее образование.

Условия: график работы в офисе 5/2 с 9:00-18:00, оплата обучения по выбранной специализации для повышения уровня квалификации

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Заместитель главного бухгалтера

Специалиста ищет онлайн-школа «Тетрика».

Что нужно делать: готовить и сдавать отчетность, самостоятельно вести отдельные участки учета.

Умения и навыки: 1С (Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот), КонтурДиадок. Подтвержденный опыт работы в компаниях с годовым оборотом не менее 1 млрд руб. в качестве главбухгалтера / заместителя главбухгалтера не менее 5 лет.

Условия: работа в офисе с гибким началом рабочего дня (с 9:00 до 11:00). Возможность карьерного роста и профессионального развития. Обучение каждого сотрудника и его детей со скидкой 50% на онлайн платформе Тетрика.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

Бухгалтер на участки

Специалиста ищет компания «Экоаудит» — экологические услуги.

Что нужно делать: вести участки заработная плата + кадры — 15 человек, поставщики и подрядчики.

Умения и навыки: опыт работы от 3 до 6 лет.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 80 000 до 100 000 рублей, г. Ногинск, полная занятость.

Аккаунт-менеджер

Специалиста ищет компания «МЕДРОКЕТ» — платформа IT-решений для медицины.

Что нужно делать: продвигать постоянных клиентов, подключать новые продукты действующим клиентам.

Умения и навыки: высшее образование, клиентоориентированность, навыки работы с возражениями, активность и готовность работать на результат.

Условия: график работы – 5/2 с 8-00 до 17-00, крутой офис с кофемашиной, плюшками, фруктовыми днями, массажным креслом, настольным теннисом, широкие возможности профессионального развития.

Узнать подробности о вакансии можно здесь.

Зарплата от 65 000 до 85 000 рублей, г. Краснодар, полная занятость.

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Как компенсировать удаленщику и учесть в расходах покупку бумаги и картриджей

Работнику на удаленке, как минимум, нужен компьютер и интернет. Если работа связана с подготовкой договоров, проверкой текстов, корректурой и т.п., понадобится принтер, бумага и картриджи. Такие расходы, удобнее всего, компенсировать по факту, на основании чеков.

Как компенсировать удаленщику и учесть в расходах покупку бумаги и картриджей

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Как с помощью принципа двойной записи находить «мутные» схемы в отчетности

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