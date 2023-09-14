От главбуха до аккаунт-менеджера: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.

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Условия: график работы в офисе 5/2 с 9:00-18:00, оплата обучения по выбранной специализации для повышения уровня квалификации

Что нужно делать: вести учет на УСН и ОСНО, штат — 60 чел.

Специалиста ищет онлайн-школа «Тетрика».

Что нужно делать: готовить и сдавать отчетность, самостоятельно вести отдельные участки учета.

Умения и навыки: 1С (Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот), КонтурДиадок. Подтвержденный опыт работы в компаниях с годовым оборотом не менее 1 млрд руб. в качестве главбухгалтера / заместителя главбухгалтера не менее 5 лет.

Условия: работа в офисе с гибким началом рабочего дня (с 9:00 до 11:00). Возможность карьерного роста и профессионального развития. Обучение каждого сотрудника и его детей со скидкой 50% на онлайн платформе Тетрика.

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