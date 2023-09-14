От главбуха до аккаунт-менеджера: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

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Главный бухгалтер
Специалиста ищет компания «Ньюмакс» — продажа товаров на маркетплейсах.
Что нужно делать: вести учет на УСН и ОСНО, штат — 60 чел.
Умения и навыки: 1С Бухгалтерия 8.3, 1С УТ 11, ЗУП 3, знание ВЭД, высшее образование.
Условия: график работы в офисе 5/2 с 9:00-18:00, оплата обучения по выбранной специализации для повышения уровня квалификации
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Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Заместитель главного бухгалтера
Специалиста ищет онлайн-школа «Тетрика».
Что нужно делать: готовить и сдавать отчетность, самостоятельно вести отдельные участки учета.
Умения и навыки: 1С (Бухгалтерия, ЗУП, Документооборот), КонтурДиадок. Подтвержденный опыт работы в компаниях с годовым оборотом не менее 1 млрд руб. в качестве главбухгалтера / заместителя главбухгалтера не менее 5 лет.
Условия: работа в офисе с гибким началом рабочего дня (с 9:00 до 11:00). Возможность карьерного роста и профессионального развития. Обучение каждого сотрудника и его детей со скидкой 50% на онлайн платформе Тетрика.
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Зарплата от 120 000 рублей, г. Москва, полная занятость.
Бухгалтер на участки
Специалиста ищет компания «Экоаудит» — экологические услуги.
Что нужно делать: вести участки заработная плата + кадры — 15 человек, поставщики и подрядчики.
Умения и навыки: опыт работы от 3 до 6 лет.
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Зарплата от 80 000 до 100 000 рублей, г. Ногинск, полная занятость.
Аккаунт-менеджер
Специалиста ищет компания «МЕДРОКЕТ» — платформа IT-решений для медицины.
Что нужно делать: продвигать постоянных клиентов, подключать новые продукты действующим клиентам.
Умения и навыки: высшее образование, клиентоориентированность, навыки работы с возражениями, активность и готовность работать на результат.
Условия: график работы – 5/2 с 8-00 до 17-00, крутой офис с кофемашиной, плюшками, фруктовыми днями, массажным креслом, настольным теннисом, широкие возможности профессионального развития.
Узнать подробности о вакансии можно здесь.
Зарплата от 65 000 до 85 000 рублей, г. Краснодар, полная занятость.
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