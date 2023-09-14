Отчетность за 9 месяцев 2023 года: что нужно учесть бухгалтерам. Обзор вебинаров

Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году
Когда: 20 сентября
На вебинаре разберем:
Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.
ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.
ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.
Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.
Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть.
Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей
Когда: 3 октября
На вебинаре разберем:
Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
Бонус: на вебинаре предоставим образцы документов и конспект вебинара.
Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля
Когда: 19 октября
На вебинаре разберем:
Внедрение управленческого учета в компании. Что внедряем: управленческий учет или управленческую отчетность.
Аудит бизнеса:
Интервью сотрудников.
Блок -схема бизнес- процессов.
Полнота контроллинга.
Достоверность отчетности.
Подбор информационной системы для управленческого учета:
1С Управление торговлей.
1С УНФ.
1С Комплексная автоматизация.
Гугл таблицы.
Облачные сервисы.
Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки
Когда: 22 сентября
На вебинаре разберем:
Проблемы дробления бизнеса.
Налоговые риски работы с самозанятыми.
Доначисления НДФЛ и страховых взносов по «серым» и «черным» выплатам.
Когда инспекция признает расходы необоснованными, статья 54.1 НК РФ: алгоритм доказывания налоговыми органами получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды.
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