Вебинары для бухгалтеров

Отчетность за 9 месяцев 2023 года: что нужно учесть бухгалтерам. Обзор вебинаров

Уже в октябре бухгалтерам предстоит сдать очередную отчетность. Важно учесть все изменения законодательства, которых в этом году много, как никогда. А уже с 1 октября заработают штрафы по воинскому учету. Забирайте обзор помогалок, которые помогут работать без ошибок и штрафов.

Версия для печати
Отчетность за 9 месяцев 2023 года: что нужно учесть бухгалтерам. Обзор вебинаров
Иллюстрация: freepik/freepik

Новые ФСБУ, отчетность за 9 месяцев и подготовка к новому году

Когда: 20 сентября

На вебинаре разберем:

  • Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.

  • ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.

  • ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.

  • Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.

  • Подготовка к отчетности за 9 месяцев: что учесть.

Записаться на вебинар

Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей

Когда: 3 октября

На вебинаре разберем:

  • Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

  • Реестр воинского учета.

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • Информирование военкоматов.

  • Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Бонус: на вебинаре предоставим образцы документов и конспект вебинара.

Записаться на вебинар

Внедрение управленческого учета в компании: пошагово и с нуля

Когда: 19 октября

На вебинаре разберем:

  • Внедрение управленческого учета в компании. Что внедряем: управленческий учет или управленческую отчетность.

  • Аудит бизнеса:

    • Интервью сотрудников.

    • Блок -схема бизнес- процессов.

    • Полнота контроллинга.

    • Достоверность отчетности.

  • Подбор информационной системы для управленческого учета:

    • 1С Управление торговлей.

    • 1С УНФ.

    • 1С Комплексная автоматизация.

    • Гугл таблицы.

    • Облачные сервисы.

Записаться на вебинар

Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки

Когда: 22 сентября

На вебинаре разберем:

  • Проблемы дробления бизнеса.

  • Налоговые риски работы с самозанятыми.

  • Доначисления НДФЛ и страховых взносов по «серым» и «черным» выплатам.

  • Когда инспекция признает расходы необоснованными, статья 54.1 НК РФ: алгоритм доказывания налоговыми органами получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды.

Записаться на вебинар

Следите за нашими анонсами, записывайтесь на любое количество вебинаров – количество записей не ограничено.

Уклонение от уплаты налогов

Суд признал банкротом депутата, которого арестовали за уклонение от уплаты налогов

Депутата Челябинской городской думы признали банкротом. Он заявил о долге в 44 млн рублей и сейчас находится в СИЗО по делу о неуплате налогов на сумму 516 млн рублей.

Почему не заполняются суммы НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С

В статье приведем основные причины почему не заполняются суммы в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С, причем речь пойдет и о сумме сотруднику на руки, и о сумме НДФЛ. Материал уникальный, собранный буквально по крупицам, сохраняйте в закладки, делитесь с коллегами! 

Почему не заполняются суммы НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
НДФЛ

Изменения в НДФЛ для релокантов

В конце июля поставлена точка в спорах о налогообложении исполнителей, которые уехали за границу, работающих по гражданско-правовым договорам. С 2025 года ставка по НДФЛ больше не будет зависеть от статуса налогового резидента — платить налог будут все. Разберём, кого коснутся изменения и как они затронут бизнес.

Изменения в НДФЛ для релокантов
Поиск работы бухгалтеров

🔥Хотите найти крутую работу? Скорее смотрите вакансии дня на «Клерке»!

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Основные средства

Ликвидационная стоимость основных средств как инструмент капитализации активов в бухгалтерском балансе

Определение ликвидационной стоимости основных средств становится эффективным инструментом в руках опытных финансистов, поскольку предполагаемая стоимость выбытия такого ОС не амортизируется и не уменьшает прибыль и чистые активы компании.

Ликвидационная стоимость основных средств как инструмент капитализации активов в бухгалтерском балансе
Декларация по налогу на прибыль

Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023

По итогам девяти месяцев организации на общей системе налогообложения (ОСНО) должны отчитаться в ИФНС по налогу на прибыль. Расскажем, когда сдавать декларацию, какой бланк использовать и как его правильно заполнить на примере.

Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023
Читать еще