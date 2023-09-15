Как объединить несколько кредитов в один

Что такое рефинансирование кредита

При рефинансировании вы выбираете банк с более выгодными условиями и берете новый кредит для погашения предыдущего.

Допустим, у вас был займ со ставкой 20% годовых, вы его исправно выплачивали. Но спустя два месяца (раньше рефинансирование невозможно) увидели предложение от другого банка, который выдает кредиты под 10%. Естественно, захотелось сэкономить.

Тогда вы собрали необходимые документы, отнесли их в новый банк, а тот (в случае одобрения рефинансирования) выдал вам новый кредит для погашения старого.

Список документов для рефинансирования у финансовых организаций может отличаться. Есть те, кому достаточно паспорта и второго документа (например, водительского удостоверения или СНИЛС). Но классический перечень для всех такой:

удостоверение личности (паспорт);

справка о доходах или другие подтверждения платежеспособности;

справки по рефинансируемым кредитам;

документы по недвижимости (при рефинансировании ипотеки);

военный билет.

Важно помнить, что при рефинансировании банк не выдаст вам деньги на руки — он самостоятельно переведет их на указанный счет в финансовой организации, где у вас был оформлен предыдущий кредит. А у вас будет новый договор с новыми условиями, процентной ставкой, размерами платежей и сроками их внесения.

«Банки заинтересованы в рефинансировании кредитов сторонних финансовых организаций, потому что таким образом они получают нового клиента и, конечно, его деньги, — говорит кредитный эксперт Илья Зенков. — Ведь они не просто расплачиваются по долгам человека. Они получают проценты по кредиту, деньги за оплату страховки. А в перспективе новый клиент может перевести в более лояльный банк свои счета, вклады, открыть дебетовые и кредитные карты и пользоваться услугами в дальнейшем, в том числе взять новые кредиты».

Что такое консолидация кредита

По сути, при консолидации у вас вместо дюжины мелких кредитов появляется один, но побольше. Вы обращаетесь в банк (любой, условия которого вам больше понравятся), он, как в случае с рефинансированием, гасит все ваши предыдущие задолженности. А вам выдает новый договор, в котором вы должны, например, не 10 банкам по 10 000, а одному, но 100 000. С обновленными условиями и единым графиком платежей.

Соответственно, финансовая нагрузка уменьшится (вы же нашли более выгодные условия), а риск просрочки — снизится (по крайней мере благодаря тому, что вы не перепутаете, кому, когда и сколько нужно платить).

Консолидация кредитов — это частный случай рефинансирования. Но часто их путают. В том числе потому, что банки, предлагая рефинансирование, часто подразумевают и консолидацию.

Чем рефинансирование отличается от консолидации

Главное отличие рефинансирования от консолидации заключается в том, что в первом случае вы гасите один кредит за счет другого, а во втором — объединяете задолженности по нескольким займам.

Кроме того, рефинансировать кредит вы можете в том же банке, где его оформляли ранее, а консолидация автоматически подразумевает смену кредитора (если только вы не взяли десяток кредитов в одном банке).

Еще одно отличие — в том, что в случае с рефинансированием вы можете получить дополнительные наличные (банк погашает сумму текущей задолженности, а разницу перечисляет на счет клиента), а при консолидации такой возможности нет.

Рефинансирование Консолидация Погашается один действующий кредит Объединяет задолженности сразу по нескольким займам Кредит, который нужно рефинансировать, оформлен в одном банке Кредиты могут быть оформлены в разных банках Рефинансировать кредит можно в том же банке, где он оформлен. Или в другом, который одобрит заявку Консолидацию можно сделать в банке, в котором уже оформлен один из кредитов. Но можно выбрать и нового кредитора Нужна хорошая кредитная история Нужна хорошая кредитная история

Как объединить несколько кредитов в один

Поскольку рефинансирование и консолидация — это тот же кредит, то, как только вы задумались об объединении задолженностей в единый платеж, нужно проверить свою кредитную историю (как это сделать, читайте по ссылке).

За клиентом банки не гоняются — им нужна стабильность и уверенность. И если у вас есть просроченные задолженности, неоплаченные ежемесячные взносы, штрафы, пени, скорее всего, одобрения у нового кредитора вы не получите. А если и получите, то по более высоким ставкам, из-за которых нивелируется сама идея консолидации и рефинансирования.

Если с кредитной историей у вас полный порядок, оцените состояние своих обязательств перед разными банками и подумайте, какие кредиты нужно объединять. Может, где-то вам осталось сделать 2 платежа — и долг погашен, в этом случае тянуть их в общую корзину нет особого смысла.

«Когда вы определились с тем, какие кредиты хотите объединять, сравните предложения от нескольких банков и выберите наиболее вам подходящие и выгодные, — говорит Илья Зенков. — Кстати, в некоторых случаях есть смысл изучить ставки, действующие при оформлении нового кредита наличными, — не исключено, что такой вариант при перекредитовании окажется вам наиболее подходящим».

Важно: банки не принимают на консолидацию займы, оформленные в МФО.

Взвесив все за и против и определившись с банком, где будете объединять кредиты, подайте заявку. Для этого нужно предоставить стандартный пакет документов вместе со справкой о сумме задолженности по действующим кредитам и реквизитами для их погашения.

В случае одобрения банк перечислит деньги на указанные счета, закроет действующие кредиты, запросит в бюро кредитных историй справку об их погашении, а вам отдаст новый кредитный договор, в котором будут указаны график платежей и их размеры и другие условия.

Если вы хотите получить дополнительную сумму наличными, надо также подтвердить доход — для этого нужна справка 2-НДФЛ или справка по форме банка.

В чем плюсы и минусы объединения кредитов

Во-первых, выгода консолидации кредитов состоит хотя бы в том, что, как при любом рефинансировании, вы выбираете более подходящую ставку. Соответственно, переплата снизится.

Во-вторых, вы можете увеличить срок погашения, тем самым уменьшив размер платежей. Правда, при этом общая переплата вырастет.

Наконец, вам не придется делать несколько взносов в течение месяца — все они будут объединены. Особенно это удобно, если вы предпочитаете гасить кредиты в офисах банков. Так платежи элементарно проще контролировать.

Но здесь нужно учитывать, что в объединении не будет смысла, если вы уже оплатили большую часть процентов по кредитам — в большинстве случаев используется аннуитетная схема погашения, поэтому к середине срока тело кредита остается практически нетронутым. При таких условиях оформлять рефинансирование невыгодно, потому что придется заново платить проценты.

«Также не стоит заниматься консолидацией и рефинансированием, если разница в ставках составляет меньше 2 процентных пунктов, — говорит Илья Зенков. — Просто потому, что вы больше проиграете, ведь получение нового займа все-таки связано с определенными тратами, например придется оформить страховку».

Стоит обратить внимание на то, взимают ли банки, в которых у вас оформлены кредиты, штрафы за досрочное погашение. Иначе переплата в итоге выйдет куда больше, чем вероятная экономия. Но если вы все грамотно просчитали, оценили плюсы и минусы, консолидация может стать удобным выходом.