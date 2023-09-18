Управленческий учет

Валовая, чистая, нераспределенная прибыль в бухгалтерской отчетности: в чем разница

Валовая и чистая прибыль, как вы знаете, не одно и тоже. Они имеют разный экономический смысл и в отчете о финансовых результатах показываются по разным строкам. А в балансе есть показатель нераспределенной прибыли. Как они взаимоувязаны?

Версия для печати
Валовая, чистая, нераспределенная прибыль в бухгалтерской отчетности: в чем разница
Иллюстрация: freepik/freepik

Показатели валовой и чистой прибыли отражаются в отчете о финансовых результатах (ОФР).

Валовая прибыль — по строке 2100, чистая — по строке 2400. Валовая прибыль отражает финансовый результат основной деятельности организации за отчетный период.

Чистая прибыль характеризует величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

А показатель нераспределенной прибыли есть в бухгалтерском балансе.

Валовая прибыль

Валовая прибыль — один из основных показателей, которые характеризуют эффективность работы компании. Рассчитывается она как разность между:

  • нетто-выручкой от основного вида деятельности,

  • себестоимостью товаров или услуг.

Что означает термин «нетто»?

Применительно к выручке он обозначает, что из нее необходимо вычесть:

  • НДС и акцизы;

  • прочие обязательные платежи, к примеру, экспортные пошлины.

Показатель себестоимости формируется из затрат на производство продукции, оказание услуг и покупной стоимости реализуемого товара. Таким образом, валовая прибыль характеризует показатели, имеющие прямое отношение к производству.

Валовая прибыль представляет собой превышение выручки от реализации над себестоимостью продаж. Она рассчитывается в ОФР как разность строк 2110 и 2120.

Пройдите курс: «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования». Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании. Поможете улучшить бизнес и дадите руководителям правильные управленческие решения.

Не упустите шанс прокачать навыки, пока действует скидка на курс: 4 990 ₽ 11 499 ₽. Акция скоро закончится!

Купить курс

Чистая прибыль

Прибыль, остающуюся в распоряжении организации, — чистую прибыль — показывают в ОФР по строке 2400. Этот показатель рассчитывают так:

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)

=

Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»

+ -

Строка 2410 «Налог на прибыль»

+

-

Строка 2460 «Прочее»

Если показатель нужной строки в ОФР заключен в круглые скобки, то в эту формулу он включается со знаком «минус».

Таким образом, чистая прибыль — это конечный финансовый результат деятельности компании за отчетный период. Его рассчитывают, как разницу между всеми признанными доходами и затратами, включая налоги и обязательные платежи.

По итогам года прибыли может и не быть, а может образоваться убыток. Полученный по году убыток указывается по строке 2400 в круглых скобках.

Взаимоувязка ОФР и баланса по показателям прибыли

Для проверки правильности заполнения ОФР обратитесь к бухгалтерскому балансу.

Проверьте, выполняется ли равенство: Нераспределенная прибыль отчетного года = Нераспределенная прибыль предыдущего периода + Чистая прибыль отчетного периода

Это равенство может не соблюдаться при распределении дивидендов.

В таком случае применяется другое равенство: Нераспределенная прибыль отчетного года = Нераспределенная прибыль предыдущего периода + Чистая прибыль отчетного периода - Выплаченные дивиденды.

Во втором случае нужно иметь решение учредителей о распределении дивидендов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговые проверки

«Вконтакте» в контакте с ФНС: в ходе выездной проверки налоговики изучили страницу компании в социальной сети

ФНС изучает социальные сети. Конечно, информации, полученной по результатам хождения в интернете, маловато для того, чтобы доначислить проверяемой компании 170 миллионов рублей НДС и налога на прибыль, пеней и штраф (последний был снижен в 8 раз, но сути дела не меняет).

«Вконтакте» в контакте с ФНС: в ходе выездной проверки налоговики изучили страницу компании в социальной сети

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

Верховный суд против «курсов успешного успеха», а также игры на раздевание на таможне ЕС

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЦБ поднял ставку до 13%, в декабре российским инвесторам начнут компенсировать заморозки, Илон Маск оказался ценителем косплея, SEC объявила кошек-укурков вне закона, а стартап Refocus по вкатыванию филиппинцев в айти обанкротился, не погасив долги по зарплате перед командой.

Экономические преступления

Экономические преступления. Бизнесу увеличат порог ответственности за неуплату налогов

Госдума в первом чтении приняла законопроект, по которому увеличат размер крупного и особо крупного ущерба за налоговые преступления. Под уголовную ответственность будут подпадать только самые серьезные нарушения налогового законодательства.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Онлайн-курсы для бухгалтеров

🔥 Акции сентября для бухгалтера. Курсы с удостоверениями ФИС ФРДО, онлайн-курсы, вебинары по ЕНС, воинскому учету и отчетности за 9 месяцев, подписка Клерк.Премиум

Повышайте квалификацию, прокачивайте навыки, осваивайте новые направления! Оплата по счету и карте, сразу, в рассрочку или долями по удобному графику. Прослушайте вебинары, разберитесь во всех тонкостях воинского учета и подготовьте отчетность за 9 месяцев без ошибок.

🔥 Акции сентября для бухгалтера. Курсы с удостоверениями ФИС ФРДО, онлайн-курсы, вебинары по ЕНС, воинскому учету и отчетности за 9 месяцев, подписка Клерк.Премиум
Налоги, взносы, пошлины

Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты

Закон предусматривает, что на суммы излишне взысканных налогов, возвращенные с нарушением установленного срока по вине налоговиков (имеются в виду опоздание с возвратом, издание неправомерного нормативного акта), начисляются проценты.

Когда на возврат переплаты по налогам начисляются проценты
Читать еще