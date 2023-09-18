Валовая, чистая, нераспределенная прибыль в бухгалтерской отчетности: в чем разница

Показатели валовой и чистой прибыли отражаются в отчете о финансовых результатах (ОФР).
Валовая прибыль — по строке 2100, чистая — по строке 2400. Валовая прибыль отражает финансовый результат основной деятельности организации за отчетный период.
Чистая прибыль характеризует величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
А показатель нераспределенной прибыли есть в бухгалтерском балансе.
Валовая прибыль
Валовая прибыль — один из основных показателей, которые характеризуют эффективность работы компании. Рассчитывается она как разность между:
нетто-выручкой от основного вида деятельности,
себестоимостью товаров или услуг.
Что означает термин «нетто»?
Применительно к выручке он обозначает, что из нее необходимо вычесть:
НДС и акцизы;
прочие обязательные платежи, к примеру, экспортные пошлины.
Показатель себестоимости формируется из затрат на производство продукции, оказание услуг и покупной стоимости реализуемого товара. Таким образом, валовая прибыль характеризует показатели, имеющие прямое отношение к производству.
Валовая прибыль представляет собой превышение выручки от реализации над себестоимостью продаж. Она рассчитывается в ОФР как разность строк 2110 и 2120.
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Чистая прибыль
Прибыль, остающуюся в распоряжении организации, — чистую прибыль — показывают в ОФР по строке 2400. Этот показатель рассчитывают так:
Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)
=
Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»
+ -
Строка 2410 «Налог на прибыль»
+
-
Строка 2460 «Прочее»
Если показатель нужной строки в ОФР заключен в круглые скобки, то в эту формулу он включается со знаком «минус».
Таким образом, чистая прибыль — это конечный финансовый результат деятельности компании за отчетный период. Его рассчитывают, как разницу между всеми признанными доходами и затратами, включая налоги и обязательные платежи.
По итогам года прибыли может и не быть, а может образоваться убыток. Полученный по году убыток указывается по строке 2400 в круглых скобках.
Взаимоувязка ОФР и баланса по показателям прибыли
Для проверки правильности заполнения ОФР обратитесь к бухгалтерскому балансу.
Проверьте, выполняется ли равенство: Нераспределенная прибыль отчетного года = Нераспределенная прибыль предыдущего периода + Чистая прибыль отчетного периода
Это равенство может не соблюдаться при распределении дивидендов.
В таком случае применяется другое равенство: Нераспределенная прибыль отчетного года = Нераспределенная прибыль предыдущего периода + Чистая прибыль отчетного периода - Выплаченные дивиденды.
Во втором случае нужно иметь решение учредителей о распределении дивидендов.