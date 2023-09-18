Валовая, чистая, нераспределенная прибыль в бухгалтерской отчетности: в чем разница

Показатели валовой и чистой прибыли отражаются в отчете о финансовых результатах (ОФР).

Валовая прибыль — по строке 2100, чистая — по строке 2400. Валовая прибыль отражает финансовый результат основной деятельности организации за отчетный период.

Чистая прибыль характеризует величину прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

А показатель нераспределенной прибыли есть в бухгалтерском балансе.

Валовая прибыль

Валовая прибыль — один из основных показателей, которые характеризуют эффективность работы компании. Рассчитывается она как разность между:

нетто-выручкой от основного вида деятельности,

себестоимостью товаров или услуг.

Что означает термин «нетто»?

Применительно к выручке он обозначает, что из нее необходимо вычесть:

НДС и акцизы;

прочие обязательные платежи, к примеру, экспортные пошлины.

Показатель себестоимости формируется из затрат на производство продукции, оказание услуг и покупной стоимости реализуемого товара. Таким образом, валовая прибыль характеризует показатели, имеющие прямое отношение к производству.

Валовая прибыль представляет собой превышение выручки от реализации над себестоимостью продаж. Она рассчитывается в ОФР как разность строк 2110 и 2120.

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Чистая прибыль

Прибыль, остающуюся в распоряжении организации, — чистую прибыль — показывают в ОФР по строке 2400. Этот показатель рассчитывают так:

Строка 2400 «Чистая прибыль (убыток) = Строка 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения» + - Строка 2410 «Налог на прибыль» + - Строка 2460 «Прочее»

Если показатель нужной строки в ОФР заключен в круглые скобки, то в эту формулу он включается со знаком «минус».

Таким образом, чистая прибыль — это конечный финансовый результат деятельности компании за отчетный период. Его рассчитывают, как разницу между всеми признанными доходами и затратами, включая налоги и обязательные платежи.

По итогам года прибыли может и не быть, а может образоваться убыток. Полученный по году убыток указывается по строке 2400 в круглых скобках.

Взаимоувязка ОФР и баланса по показателям прибыли

Для проверки правильности заполнения ОФР обратитесь к бухгалтерскому балансу.

Проверьте, выполняется ли равенство: Нераспределенная прибыль отчетного года = Нераспределенная прибыль предыдущего периода + Чистая прибыль отчетного периода

Это равенство может не соблюдаться при распределении дивидендов.

В таком случае применяется другое равенство: Нераспределенная прибыль отчетного года = Нераспределенная прибыль предыдущего периода + Чистая прибыль отчетного периода - Выплаченные дивиденды.

Во втором случае нужно иметь решение учредителей о распределении дивидендов.