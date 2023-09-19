Ведение бизнеса

«Синергия» запустила корпоративную образовательную платформу со встроенной нейросетью

Образовательная платформа Synergy HUB, ориентированная на корпоративный сегмент, даст компаниям возможность создавать на ее базе собственные корпоративные университеты.

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«Синергия» запустила корпоративную образовательную платформу со встроенной нейросетью
Иллюстрация: freepik.com

Они могут разместить на платформе свои курсы, а также воспользоваться готовыми учебными материалами крупнейшего российского частного университета «Синергия». Впервые на российском рынке в новую платформу глубоко интегрирован искусственный интеллект.

Внедрение ИИ позволит пользователям Synergy HUB составлять тексты любого жанра и сложности, создавать тематические планы курса под те или иные компетенции.

Нейросети и дружелюбный интерфейс делают процесс создания курсов максимально простым и интуитивно понятным даже для начинающих.

Клиенты могут подстраивать внутреннее рабочее пространство платформы под свои запросы — менять расстановку блоков, сегментировать блоки под различные категории пользователей, размещать свой корпоративный университет на базе Synergy HUB на собственном брендированном домене.

Кроме того, платформа может служить комплексным решением для компаний благодаря интеграции сервиса вебинаров, коммуникационной и эвент-платформ, а также образовательных библиотек от «Синергии».

Здесь представлены курсы по обучению «гибким» навыкам, бизнес-программы для обучения ТОП-лидеров Synergy Business, а также различные материалы по переподготовке и повышению квалификации.

Президент «Синергии» Вадим Лобов уверен, что, Synergy HUB — это не только легкий, удобный и интуитивно понятный инструмент для обучения и повышения квалификации работников компании: «Это доступ к огромной библиотеке наших образовательных материалов, которые мы в «Синергии» собирали много лет. Это возможность привить работникам любовь к обучению в течение всей жизни. Мы много лет исповедуем эту философию, и именно благодаря ей наши выпускники добиваются выдающихся карьерных успехов».

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