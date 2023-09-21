Обзоры для бухгалтера

Узнайте, на что нужно обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

Напоминаем, что ежегодно контролирующие органы меняют формы отчетности, их количество, сроки и порядок представления. 2023 года не стал исключением. Рекомендуем срочно разобраться в изменениях в законах и новых разъяснениях Минфина и ФНС.

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Узнайте, на что нужно обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров
Иллюстрация: Vanessa Garcia/pexels

Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание

Когда: 2 октября

На вебинаре разберем:

  • Что сдают и уплачивают по итогам 9 месяцев организации и ИП на всех системах налогообложения:

    • на ОСНО;

    • на УСН;

    • на ЕСХН;

    • на АУСН;

    • ИП.

  • Какие изменения в законах и новые разъяснения Минфина и ФНС нужно учесть при расчете налогов и взносов.

  • Отчетность по сотрудникам в ФНС.

  • Отчетность в СФР.

  • На что обратить внимание при сдаче отчетности

  • Типичные ошибки при сдаче отчетности за 9 месяцев

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Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки

Когда: 22 сентября

На вебинаре разберем:

  • Проблемы дробления бизнеса;

  • Налоговые риски работы с самозанятыми;

  • Доначисления НДФЛ и страховых взносов по «серым» и «черным» выплатам;

  • Когда инспекция признает расходы необоснованными, статья 54.1 НК РФ: алгоритм доказывания налоговыми органами получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды;

  • Что ожидать во время КНП, ВНП в 2023-2024 и другие вопросы.

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Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей

Когда: 3 октября

На вебинаре разберем:

  • Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.

  • Реестр воинского учета.

  • Обязанности по ведению воинского учета в организации.

  • Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.

  • Информирование военкоматов.

  • Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.

Бонус: на вебинаре предоставим образцы документов и конспект вебинара.

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Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски

Когда: 27 сентября

  • Работа по договору ГПХ. Варианты и риски.

  • Работа с ИП. Варианты и риски.

  • Работа с СМЗ. Варианты и риски.

  • Преимущества и недостатки трудового договора.

  • Что привлекает внимание налоговой.

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