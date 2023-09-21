Узнайте, на что нужно обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

Отчетность компаний и ИП за 9 месяцев: на что обратить внимание
Когда: 2 октября
На вебинаре разберем:
Что сдают и уплачивают по итогам 9 месяцев организации и ИП на всех системах налогообложения:
на ОСНО;
на УСН;
на ЕСХН;
на АУСН;
ИП.
Какие изменения в законах и новые разъяснения Минфина и ФНС нужно учесть при расчете налогов и взносов.
Отчетность по сотрудникам в ФНС.
Отчетность в СФР.
На что обратить внимание при сдаче отчетности
Типичные ошибки при сдаче отчетности за 9 месяцев
Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки
Когда: 22 сентября
На вебинаре разберем:
Проблемы дробления бизнеса;
Налоговые риски работы с самозанятыми;
Доначисления НДФЛ и страховых взносов по «серым» и «черным» выплатам;
Когда инспекция признает расходы необоснованными, статья 54.1 НК РФ: алгоритм доказывания налоговыми органами получения налогоплательщиками необоснованной налоговой выгоды;
Что ожидать во время КНП, ВНП в 2023-2024 и другие вопросы.
Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей
Когда: 3 октября
На вебинаре разберем:
Новые правила воинского учета с 1 октября 2023 года.
Реестр воинского учета.
Обязанности по ведению воинского учета в организации.
Заполнение карточки гражданина, подлежащего воинскому учету.
Информирование военкоматов.
Штрафы за нарушение порядка ведения воинского учета.
Бонус: на вебинаре предоставим образцы документов и конспект вебинара.
Как работать с ИП, ГПХ и СМЗ: основные риски
Когда: 27 сентября
Работа по договору ГПХ. Варианты и риски.
Работа с ИП. Варианты и риски.
Работа с СМЗ. Варианты и риски.
Преимущества и недостатки трудового договора.
Что привлекает внимание налоговой.
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