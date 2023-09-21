Узнайте, на что нужно обратить внимание при сдаче отчетности за 9 месяцев. Обзор вебинаров

В течение года ИФНС может присылать компании или предпринимателю запрос на предоставление документов или сведений. Причины могут быть разные, так же как объем запрашиваемого и срок, который дается. Чтобы бухгалтеру избежать неприятностей и не нервничать каждый раз, собрали в статье решения на все случаи.