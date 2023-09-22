Всегда ли не нужна транспортная накладная для вычета НДС у покупателя

Транспортная накладная в учете

Вы знаете, что транспортную накладную (ТН) оформляют при заключении договора перевозки груза. Она подтверждает заключение этого договора и является обязательным документом, независимо от факта оформления каких-либо других документов.

Она выступает в качестве перевозочного документа и служит доказательством наличия правоотношений между отправителем груза и перевозчиком. Она определяет условия перевозки.

Наряду с ТН можно применять в качестве первичного учетного документа товарно-транспортную накладную (ТТН) (см. письма Минтранса от 20 июля 2011 г. № 03-01/08-1980ис, Минфина от 22 декабря 2011 г. № 03-03-10/123).

Товарно-транспортная накладная (ТТН) предназначена для учета движения товарно-материальных ценностей и расчетов за их перевозки автомобильным транспортом.

Транспортный раздел ТТН служит для учета транспортной работы и расчетов грузоотправителей или грузополучателей с организациями-владельцами автотранспорта за услуги по перевозке грузов.

Товарный раздел ТТН служит для списания ТМЦ у грузоотправителей и оприходования их у грузополучателей.

Когда транспортные накладные не нужны

Бывает, что транспортные накладные (ТН и/или ТТН) вообще не нужны: если покупатель договор перевозки не заключает и расходов по оплате доставки не несет; если стоимость доставки включена в стоимость товара.

В этих случаях отсутствие транспортных накладных не влияет на принятие к вычету предъявленного поставщиком товаров НДС (см., например, постановления Четвертого ААС от 20 января 2015 г. № 04АП-6785/14, ФАС Северо-Кавказского округа от 18 февраля 2013 г. № Ф08-258/13 и др.).

Еще в письме Минфина от 30 октября 2012 г. № 03-07-11/461 указано, что, если налогоплательщик не является заказчиком перевозки и принял товары на учет на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12, из-за отсутствия у него ТТН в вычете НДС по приобретаемым товарам ему не откажут.

НДС — сложный налог и следят за ним налоговики очень тщательно. Разобраться во всех особенностях НДС поможет курс повышения квалификации «Все про НДС от нуля до сложных моментов». На курсе научитесь на практических примерах работать с НДС и составлять отчетность. Купить курс Вы — гуру НДС, и уверены в своих знаниях? Пройдите тестирование и подтвердите свою квалификацию официальным дипломом.

Когда транспортная накладная нужна

Такой же вывод изложен и в письме Минфина от 20 декабря 2022 г. № 03-07-11/125081. Но заметим, что здесь Минфин отвечает на конкретный вопрос фирмы, который связан именно с той ситуацией, когда ТН или ТТН не нужны: договор перевозки покупатель не оформляет. Поэтому не стоит переносить этот вывод на все случаи перевозки.

Если покупатель заключает договор на перевозку груза со сторонним перевозчиком, транспортная накладная будет ему нужна для вычета НДС, чтобы доказать факт доставки, приема товара и постановки его на учет. И на это счет есть многочисленная арбитражная практика (см., к примеру, постановления Президиума ВАС от 9 декабря 2010 г. № 8835/10, ФАС Западно-Сибирского округа от 29 декабря 2010 г. № А27-11151/2010 и др.).

Итак, запомним вывод: если товар поставлялся собственными силами поставщика или покупателя, то для подтверждения права на вычет НДС у покупателя транспортная накладная не обязательна. Она понадобится, если у покупателя есть договор перевозки со сторонней транспортной компанией.