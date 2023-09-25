Налоговая не вправе назначать штраф, если отчетность не сдана из-за сбоя ПО

В 2022 году произошло несколько сбоев в работе программного обеспечения по стороны налоговой. Тогда же вышло письмо ФНС от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@, в котором налоговики сообщали, что не будут штрафовать организации, которые не смогли вовремя представить налоговую отчетность по ТКС из-за технических сбоев в сети, при представлении подтверждающих документов.

Позднее налоговики выпустили еще несколько писем с указанием документов, которыми бухгалтеры могут подтвердить технический сбой. Это письма ФНС от 23.11.2022 № БС-3-24/13089@, № БС-3-24/13091@ и от 21.11.2022 № ПА-3-24/12955@.

Для подтверждения того факта, что бухгалтерия своевременно направляла отчетность, которая не прошла из-за технического сбоя нужно получить документ, сформированный оператором ЭДО или разработчиком бухгалтерской учетной системы.

В документе должны быть указаны данные о дате и времени отправки отчетности в электронном виде по ТКС. Кроме того, подтверждающими документами могут быть:

Письма от разработчиков бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО. В них должно быть указано, что в определенный период времени у пользователя ПО отсутствовала техническая возможность формирования или доставки налоговых деклараций (расчетов).

Скриншоты, свидетельствующие о недоступности сервиса.

Обращения любым способом в ИФНС, в том числе с использованием публичных каналов.

Документы о сбое ПО нужно представить в ИФНС:

либо до завершения камеральной проверки по декларации,

либо до вручения акта.

Если не сможете подать «оправдательные» письма до вручения акта, то сразу после его вручения или в ходе рассмотрения материалов проверки, подайте в ИФНС ходатайство о неприменении штрафных санкций, приложив к нему письмо от оператора ЭДО или разработчика учетной бухгалтерской программы.

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Суды на стороне бухгалтеров, если сроки сдачи отчетности нарушены из-за сбоя ПО

Если налоговую не удовлетворят документы, подтверждающие сбой ПО, и она все же назначит штраф за нарушение сроков сдачи отчетности, его можно оспорить в суде.

Судьи, в таких вопросах поддерживают бухгалтеров, опираясь на нормы пункта 1 статьи 109 НК, где говорится, что одним из условий для привлечения к ответственности является наличие вины. Перечень обстоятельств, исключающих вину, приведен в статье 111 НК, и он является открытым.

Поэтому, даже при отсутствии документов, судьи рассматривают все фактические обстоятельства, которые стали причиной нарушения сроков сдачи отчетности.

Тем не менее руководству компании и бухгалтерии стоит иметь в виду, что при сбое учетной программы нужно принять все доступные меры для устранения сбоя и подать отчетность сразу после восстановления работоспособности ПО (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 22.08.2023 № Ф06-6297/2023 по делу № А06-7577/2022).