Постановка на воинский учет, уменьшение налогов на взносы ИП, переквалификация договоров с самозанятыми. Обзор консультаций экспертов для бухгалтера

Организация ранее не стояла на учете в военкомате, при этом все мужчины, работающие в организации в 2023, старше 27 лет. Нужно ли сдавать по ним отчеты в военкомат и ставить таких мужчин на учет при приеме на работу/увольнение с работы? Каким способом можно подать эти отчеты? А вообще где-нибудь в законодательстве прописаны способы отправки этих отчетов, можете прислать ссылку на закон?

Да, сведения о мужчинах нужно сдавать пока они не будут сняты с воинского учета. Даже те, кто числится в запасе состоят на учете там до 55 лет, что зависит от воинского звания и т. д.

То есть вам следует сейчас послать формы о приеме на работу и увольнении каждого военнообязанного. Пока штрафы за неуведомление военкомата по месту жительства сотрудника до 5 тыс. руб., но они скоро вырастут.

За то, что организация не стоит на воинском учете…