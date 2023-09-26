Постановка на воинский учет, уменьшение налогов на взносы ИП, переквалификация договоров с самозанятыми. Обзор консультаций экспертов для бухгалтера

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График рабочего времени на ПВЗ
Сотрудникам на пункте выдачи установлен суммированный учет рабочего времени по 11 часов два через два. Нужно ли закрепить суммированный учет рабочего времени в трудовом договоре или достаточно положения об оплате труда? Доплачивать до нормы сотруднику или перевести на неполную рабочую неделю?
Ответ эксперта
В трудовом договоре должна быть прописана ставка, на которую принимается работник, и работодатель обязан обеспечить выполнение нормы рабочего времени.
В положении об оплате труда вы можете прописать только продолжительность учётного периода. В вашем случае, насколько я понимаю, это будет год. А продолжительность ставки конкретного человека должна быть прописана в его трудовом договоре. Если у по итогам года разница вышла всего 11 часов, то смысла переводить работников на неполную ставку нет. Тому, у кого вышла недоработка 11 часов необходимо заплатить до ставки, а у кого вышла сверхурочная работа…
Постановка на воинский учет
Организация ранее не стояла на учете в военкомате, при этом все мужчины, работающие в организации в 2023, старше 27 лет. Нужно ли сдавать по ним отчеты в военкомат и ставить таких мужчин на учет при приеме на работу/увольнение с работы? Каким способом можно подать эти отчеты? А вообще где-нибудь в законодательстве прописаны способы отправки этих отчетов, можете прислать ссылку на закон?
Ответ эксперта
Да, сведения о мужчинах нужно сдавать пока они не будут сняты с воинского учета. Даже те, кто числится в запасе состоят на учете там до 55 лет, что зависит от воинского звания и т. д.
То есть вам следует сейчас послать формы о приеме на работу и увольнении каждого военнообязанного. Пока штрафы за неуведомление военкомата по месту жительства сотрудника до 5 тыс. руб., но они скоро вырастут.
За то, что организация не стоит на воинском учете…
На каком счёте отразить апгрейд компьютера
В организации купили детали на сумму 88 500 рублей для замены и апгрейда компьютера такие, как материнская плата, монитор, накопитель, видеокарта. На бухгалтерский счет поставить эти запчасти? Какие будут проводки?
Ответ эксперта
В любом случае предлагаю новый компьютер оформить как малоценное имущество: монитор и комплект системный блок. Конечно при условии, что у вас в УП в БУ к ОС относится имущество стоимостью более 100 тыс. рублей.
Оприходовать все комплектующие, кроме монитора (его сразу на сч. 10.21.1 как малоценное имущество), на сч. 10.01 «Сырье и материалы».
Далее создайте документ Комплектация номенклатуры в разделе Склад.
В строке Комплект укажите создаваемое имущество (создайте номенклатуру, например, Системный блок, с видом Малоценное оборудование и запасы).
Количество — 1.
Счет учета — 10.21.1 (должен установиться автоматически при выборе номенклатуры).
В табличной части ниже – составляющие (все, что приняли на сч. 10.01 и плюс корпус системного блока из старого ОС, если учитывали его в учете).
Заполнить состав комплектующих можно разными способами:..
Переквалификация договоров с самозанятыми в трудовые - риски
В компании только 30% персонала оформлено по трудовым договорам, остальные около 70% людей, выполняющих работу, — это самозанятые. Как не попасть на риски налоговой проверки?
Переводить вознаграждения самозанятым лучше 1-2-3 раза в месяц? В какие даты лучше?
Есть ли какая-то общая рекомендованная сумма выплат самозанятым в месяц?
Ответ эксперта
Нужно учитывать, что в РФ внедрена скоринговая система ФНС России по отношениям с самозанятым.
Так, скоринговой системой анализируется целый комплекс факторов, влияющих на итоговую оценку правоотношений:
периодичность выплат (если вознаграждение по договору выплачивается каждый месяц, равными промежутками от одной и той же организации, то это может свидетельствовать о косвенных признаках трудовых отношений);
источники выплат (поступают ли выплаты от одного лица или самозанятый сотрудничает со множеством контрагентов);
взаимосвязь самозанятых, их клиентов и бывших работодателей (для выявления признаков перевода сотрудников в самозанятые через аффилированные компании).
То есть если у этого самозанятого не будет других клиентов и он будет работать только на территории вашего ИП + ежемесячные выплаты, то риски очень велики…
5.
Страховые взносы ИП за себя (1% от дохода) и налог УСН
Страховые взносы 1% с дохода ИП можно не платить до 01.07.2024, но налог за 3 квартал 2023 уменьшить на их размер можно. Для этого подаем уведомление и платим сразу уменьшенную сумму? Правильно же я понимаю письмо ФНС от 25.08.2023?
Ответ эксперта
В письме от 25.08.2023 № СД-4-3/10872@ говорится о порядке уменьшения налога по УСН или ПСН на личные взносы до их фактической уплаты, а также о том, как учитывать взносы в размере 1% с доходов свыше 300 000 руб.
Согласно недавним изменениям, теперь взносы допустимо учесть до момента их фактической уплаты. Налог по УСН за налоговый (отчетный) период можно уменьшить на взносы, подлежащие уплате в этом налоговом периоде (новая ред. п. 3.1 ст. 346.21 НК).
Что касается дополнительного взноса за 2023 год с суммы дохода свыше 300 000 руб…
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