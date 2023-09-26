Финансовая грамотность и предпринимательское мышление: нужно ли прокачивать эти скилы у сотрудников

Что такое финансовая грамотность и зачем она нужна сотруднику

Финансовая грамотность — это способность анализировать события и действия с точки зрения их влияния на финансово-экономические показатели.

Обладающий финансовой грамотностью сотрудник понимает, как устроена структура затрат и доходов компании, на какие финансовые показатели ориентированы цели, какие существуют механизмы их достижения, и выстраивает свою работу на основе этой информации.

Многие сотрудники до сих пор считают: «В компании есть финансовые службы, пусть они считают деньги, а я буду заниматься своей работой». Мой многолетний опыт анализа доказывает, что применять в корпоративной культуре такой подход — заблуждение. Когда нет базовой системы управления на основе цифр и финансовой логики, и бизнесовые, и кадровые решения принимаются исходя из настроения, личных взаимоотношений с участниками процесса, то есть не совсем объективно.

Часто я слышу утверждение, что за финансовыми показателями бизнеса должны следить собственники (выгодоприобретатели), а всем остальным сотрудникам достаточно выполнять свои задачи. На первый взгляд, логично, зачем считать деньги акционера, это не этично.

Но практика показывает, что без синхронизации подходов руководства и исполнителя не получится понятных и прозрачных целей. А это всегда губительно сказывается на бизнесе и порождает эффект лебедя, рака и щуки.

Люди на местах часто демотивированы, так как не понимают конечной цели своей работы. Моя практика показывает, что лучшие результаты в бизнесе достигаются благодаря:

информационной открытости,

финансовой грамотности,

вовлечённости,

мотивации через KPI.

Такой подход к управлению персоналом обеспечивает эффективность каждого отдельно взятого сотрудника.

Отношения между работодателем и сотрудником выстраиваются по модели предпринимательского мышления: сотрудник вовлечён и заинтересован, чтобы его действия принесли компании прибыль.

Зачем наемному работнику предпринимательское мышление

Основная черта предпринимателя — это способность брать на себя ответственность и отвечать за принятые решения.

Если смотреть глобально, большинство проблем бизнеса связано с инфантильным подходом к жизни и работе, а именно с неумением людей брать на себя какую-либо ответственность. То есть кадровый вопрос напрямую влияет на эффективность предприятия.

Многие лидеры бизнеса справедливо опасаются, что талантливые сотрудники, получив новые знания и навыки, почувствуют себя предпринимателями и уйдут из компании в свободное плавание, поэтому не дают «лишних» возможностей для развития. Риск, что человек уйдёт, есть всегда. Но гораздо страшнее, на мой взгляд, безучастное исполнение рабочих обязанностей по регламенту и из-под палки.

Не всем быть предпринимателями — это правда. Не все способны брать на себя ответственность и сопутствующий ей стресс.

Суть предпринимательского подхода, о котором я говорю, заключается в том, что не так важно, на себя работает человек или в найме. Любые бизнес-отношения предстают в виде набора обязательств двух одинаково заинтересованных сторон, некоего контракта, заключаемого добровольно и взаимовыгодно.

Человек с предпринимательской моделью мышления и в найме ищет возможности улучшить и оптимизировать свою работу в надежде, что работодатель заметит это и даст возможности для карьерного роста, увеличения KPI и т. д.

В компании, которая не способна дать человеку релевантный партнёрский ответ, велик риск текучести кадров. И уходить будут инициативные и автономные люди — самый ценный ресурс бизнеса. Задача HR-специалиста в данном случае — донести до собственника эту идею и предложить инструменты удержания кадров.

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Какие инструменты помогут развить предпринимательское мышление у сотрудников?

На мой взгляд, хороши те программы обучения, которые отвечают следующим запросам.

Преодоление информационного вакуума, расширение кругозора сотрудников.

Синхронизация целей разных подразделений, отдельных сотрудников через декомпозицию общих целей организации.

Повышение финансовой грамотности широкого круга сотрудников — управляющих и линейных.

Возможность регулярной коммуникации между отдельными сотрудниками и целыми подразделениями.

Мотивация через вовлечённость и перспективы профессионального роста и, как следствие, повышение личного дохода и финансово-экономических показателей компании.

Логичный вопрос — какие обучающие программы использовать? Внутренние, созданные силами организации и её специалистов, или внешние — с привлечением бизнес-тренеров и консультантов?

Я сторонник комбинации учебных программ, потому что у каждого подхода есть плюсы и минусы. Программа, разработанная внутри, способна не только развить профессиональные навыки сотрудников, но и помогает изучить внутренние регламенты и бизнес-процессы.

Это помогает новому сотруднику быстрее пройти период адаптации, учит работать в связке со смежными подразделениями. Часто на погружение сотрудника в рабочую среду может уходить до года, что малоэффективно для бизнеса.

Однако у внутренних программ есть ряд существенных недостатков.

Привычные для компании бизнес-процессы и механизмы могут быть несовершенными или ошибочными. Необходимость использовать только их может работать в минус и компании, и сотрудникам. Я встречаю такое часто. В крупных компаниях часто на первом месте стоит не эффективная работа, а передел зон влияния и противостояние между отделами. Разработать и реализовать эффективную учебную программу в такой среде трудно или вообще невозможно. Внутренним коучам гораздо сложнее быть непредвзятыми, так как в своих формулировках они всегда зависимы от работодателя и коллег. В некотором смысле они становятся заложниками бизнес-процессов и той среды, в которой работают ежедневно.

В то же время с современным расцветом инфоцыганства сложно выбрать действительно прикладные и полезные внешние программы, которые помогут развить и бизнес-процессы, и компетенции сотрудников.

Найм токсичного бизнес-тренера может оказать обратный эффект — навязать неработающие инструменты и внести путаницу, а также напрасно потратить значительные деньги компании и время сотрудников. Всё это, к сожалению, очень распространено на современном рынке образовательных услуг.

Портрет современного профессионала с точки зрения собственника бизнеса

Современный рынок, на мой взгляд, уникален из-за колоссального разрыва между реальной профессиональной пригодностью сотрудников и их финансовыми ожиданиями.

Возможно, виной тому не ориентированная на практику консервативная система образования. Или современная система ценностей, в которой слабые менеджеры считают себя дорогостоящими профессионалами. Не допустить таких «профессионалов» в компанию может грамотный принимающий на работу HR-специалист.

Хочу рассказать о необходимых софт- и хард-скилах, которые я считаю базой для эффективного развития карьеры в современном мире и которые учитываю при приёме на работу.

Софт-скилы

Эмоциональный интеллект.

Важнейшая составляющая всех софт-скилов, он подразумевает способность как управлять собственными эмоциями, так и правильно считывать, интерпретировать эмоции других людей. Этот навык вырабатывается с течением жизни, при этом ключевую роль тут играет именно разнообразие и интенсивность коммуникаций, а также сложных жизненных ситуаций, а не длительность.

Развитие эмоционального интеллекта, по моему мнению, можно ускорить при помощи чтения книг, общения с людьми различных профессий и судеб. Одной из важнейших составляющих эмоционального

Проактивное мышление.

Способность предвидеть необходимость совершения тех или иных действий и совершать их, не дожидаясь команды сверху. Также неразрывно связана с вышеупомянутой способностью брать на себя ответственность и готовностью отвечать за последствия принимаемых решений.

Адаптивность.

Способность считывать изменения окружающей среды и своевременно менять стратегию работы. Одна из важных составляющих адаптивности — формирование у человека, обладающего предпринимательским мышлением, определенного психологического стержня, позволяющего не отчаиваться в сложных ситуациях и даже при наступлении негативных сценариев уметь создавать новое.

Хард-скилы

Системное мышление.

Возможность логически обрабатывать и упорядочивать большие массивы информации, находить причинно-следственные связи в цепочках событий, выстраивать механизмы, оптимизирующие рабочие процессы, а также способность целенаправленно декомпозировать задачи, правильно делегировать и интерпретировать получаемые результаты. Системность находит своё отражение в работе с документооборотом, а также в планировании, постановке и приёмке задач.

Не только сотрудники, но и многие собственники бизнеса грешат непоследовательностью и нелогичностью принимаемых решений. Личная бессистемность неизбежно порождает броуновское движение во всей организации.

Владение современными технологиями.

Да, не каждому сотруднику нужно обладать знаниями в современных информационных технологиях и электронике на уровне системного администратора. Но время диктует свои правила, поэтому минимальным джентльменским набором считаю:

профессиональное пользование смартфоном и компьютером,

владение на высоком уровне пакетом MS Office,

базовые навыки работы в фото- и видеоредакторах,

навык подготовки презентационных материалов,

слепую печать со скоростью не ниже 250 знаков в минуту,

работу с планировщиками задач и календарями, всеми современными средствами коммуникации,

понимание основных принципов работы интернета и локальных сетей,

владение навыками работы с современной оргтехникой.

Вообще выбор стека технологий и программного обеспечения для жизни и работы — это в некотором смысле «цифровая оболочка» человека, которая во многом определяет его эффективность в нашем переполненном информацией, очень быстром мире.

Грамотная устная и письменная речь.

Умение четко, целенаправленно и ёмко излагать собственные мысли как на бумаге, так и в личном общении. Невозможно смотреть без слез на деловую переписку 90% современного российского менеджмента.

Лично для меня как руководителя грамотная речь даже на уровне общения в соцсетях и мессенджерах является визитной карточкой человека.

Банально, но стать грамотнее помогает чтение книг. В отдельных случаях я рекомендовал бы пройти дополнительные курсы русского языка — это никогда не поздно.

Резюме

Сильному руководителю не стоит бояться развития у сотрудников модели предпринимательского мышления. Наоборот, нужно ему способствовать, устранять информационный вакуум, делиться с сотрудниками общей картиной состояния бизнеса, выстраивая партнерские отношения и прозрачную систему KPI.

Задача грамотного HR-специалиста — построить корпоративную культуру, в которой будет место и для стабильности, и для стремительного развития. Открытая и дружелюбная среда снижает текучесть ценных кадров.

Повышение финансовой грамотности сотрудников поднимает уровень вовлеченности и делает действия более осмысленными и синхронными с целями компании.

Грамотная комбинация внешних и внутренних обучающих программ способна дать мощный буст любому бизнесу при условии тщательного и осознанного их выбора.

Работа плохого бизнес-тренера, как внутреннего, так и внешнего, сродни работе неопытного врача: в лучше случае не навредит, но и не сделает ничего полезного, в худшем — отрежет что-то полезное и пришьёт что-то ненужное.