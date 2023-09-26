Новые правила оплаты нотариальных услуг: кто с 1 октября может не платить нотариусам

Но, отмечая успехи нотариусов, министерство в то же время признает, что необходимо добиться доступности нотариальных услуг для граждан, снизив тарифы на оплату наиболее значимых нотариальных действий.

Высокая стоимость нотариальных услуг нередко порождает жалобы на нотариусов со стороны граждан, поскольку они вполне обоснованно ожидают, что за такие деньги услуга должна быть оказана безукоризненно и никаких проблем с полученными у нотариуса документами у них не возникнет. На деле же так происходит далеко не всегда.

С 1 октября 2023 г. вступит в силу новый закон, который, если обобщить комментарии парламентариев при его принятии, должен сделать нотариальные услуги более доступными для граждан (закон от 29 декабря 2022 г. № 588-ФЗ).

Частнопрактикующие нотариусы (а таковых сейчас подавляющее большинство) будут взимать за свои услуги единый нотариальный тариф, который состоит из двух частей:

федеральный (это размер госпошлины, установленный ст. 333.24 НК),

региональный (это аналог ныне существующей платы за услуги правового и технического характера, которая составляет львиную долю в итоговом счете, который выставляют нотариусы своим клиентам).

Региональный тариф будет также утверждаться нотариальными палатами, при этом они обязаны будут применять методику расчета, разработанную Минюстом. Эта методика уже утверждена и официально опубликована (приказ Минюста от 12 сентября 2023 г. № 253).

Судя по этому документу, размер платы за нотариальные услуги теперь будет зависеть от ряда региональных показателей — таких, как: величина прожиточного минимума на душу населения, среднее количество нотариальных действий и их сложность, объем капитальных и текущих инвестиций в обеспечение системы нотариата.

В этой же методике представлен новый перечень льгот по оплате нотариальных действий. Согласно ему полностью освобождаются от регионального тарифа (т. е. фактически — от всей платы за нотариальное действие):

ветераны ВОВ,

дети, которые остались без попечения родителей и находятся в детских домах и интернатах,

все несовершеннолетние дети — при оформлении сделок по отчуждению принадлежащей им недвижимости и соглашения об определении их долей в жилье, купленном за счет средств материнского капитала,

инвалиды по зрению — при оформлении им подписи-факсимиле,

граждане, мобилизованные на военную службу, начиная с 21 сентября 2022 г., а также военнослужащие и приравненные к ним сотрудники силовых ведомств, участвующие в СВО, — при удостоверении доверенностей, завещаний, согласия на выезд ребенка за границу и прочих юридически значимых волеизъявлений,

наследники указанных военнослужащих (в случае гибели последних) освобождаются от платы при получении свидетельства о праве на наследство.

На 50% от регионального тарифа будут освобождены:

инвалиды 1 группы и дети-инвалиды.

Перечень тех, кто освобождается от оплаты федерального тарифа (т. е. госпошлины) при получении нотариальной услуги, представлен в ст. 333.38 НК — это инвалиды 1-2 группы и дети-инвалиды (освобождаются на 50%), граждане — при выдаче свидетельства о праве на наследство на жилье, где они проживали вместе с наследодателем, и т. д. Этот список пока не меняется.