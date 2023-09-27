Какие выплаты положены работающим родителям в 2023 году. 6 пособий, которые можно получить от государства

Пособие при рождении ребенка

Это единовременная выплата, на которую имеют право все семьи при рождении ребенка — вне зависимости от размера дохода, наличия или отсутствия работы и т. д. Достаточно иметь российское гражданство и постоянно проживать на территории РФ. Однако пособие будет выплачено:

работающему родителю, если второй — безработный;

матери, если оба родителя работают;

родителю, проживающему с ребенком, если люди в разводе.

Размер пособия с 1 февраля 2023 года — 22 909,03 рубля; в некоторых регионах из-за местных коэффициентов или специальных программ сумма получается выше.

Пособие по беременности и родам

Женщинам, берущим декретный отпуск, выплачивается комплексное пособие по беременности и родам.

Рассчитывается оно так: доходы за 2 предыдущих календарных года делят на количество дней в этом периоде, полученное число умножают на количество дней декретного отпуска.

На выплату могут претендовать и безработные женщины, если они были уволены по сокращению штата и в течение года встали на учет в службу занятости.

Единое детское пособие для семей с низким доходом

С 2023 года власти упростили помощь малообеспеченным семьям и ввели единое детское пособие. Оно заменяет целый набор пособий, существовавших ранее (пособия по уходу за детьми до 3, 7 и 17 лет), и регулируется постановлением Правительства от 16.12.2022 № 2330. Пособие назначается:

беременным, вставшим на учет в срок до 12 недель беременности;

одному из родителей, усыновителей или опекунов (попечителей) ребенка до 17 лет.

Выдается оно при следующих условиях:

1. У взрослого и у ребенка есть российское гражданство, и они постоянно живут в России.

2. Среднедушевой доход семьи составляет не более прожиточного минимума на душу населения.

Чтобы рассчитать среднедушевой доход, нужно:

узнать, какой прожиточный минимум на душу населения установлен в конкретном регионе;

сложить доходы всех членов семьи и разделить на количество человек в семье. Если полученный результат не превышает прожиточный минимум, значит, это условие выполняется.

3. Семья владеет имуществом не выше определенного уровня. В ее собственность одновременно могут входить:

квартира (если квартир больше одной, то их суммарная площадь не должна быть больше 24 кв. м на одного члена семьи);

частный дом (если их больше одного, их суммарная площадь не должна превышать 40 кв. м на одного члена семьи);

дача / садовый домик;

гараж или место для машины (их может быть 2, если семья многодетная, получила автомобиль по программе соцподдержки или один из членов — инвалид);

земельные участки общей площадью не более одного гектара в сельской местности или 0,25 гектара в городской;

нежилое помещение;

банковский вклад с суммарным доходом менее одного прожиточного минимума на душу населения в регионе;

автомобиль (их может быть 2, если семья многодетная, получила один по программе соцподдержки или один из членов — инвалид);

мотоцикл (их может быть 2 — при таких же обстоятельствах, как и для автомобиля);

самоходное средство, которому менее пяти лет (таких может быть 2, если одно получено по программе соцподдержки);

моторная лодка или катер, которым менее пяти лет (таких судов может быть два, если одно получено по программе соцподдержки).

4. У совершеннолетних членов семьи есть подтвержденный доход или объективная причина его отсутствия. Причиной может быть:

беременность (и если срок на момент подачи заявления — более 12 недель);

уход за ребенком до 3 лет;

уход за ребенком до 18 лет в качестве единственного родителя;

уход за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы, лицом, нуждающимся в постоянном уходе или достигшим 80 лет;

статус многодетной семьи (на момент подачи заявления);

очное обучение до 23 лет;

срочная служба в армии (включается 3 месяца после ее окончания);

участие в СВО (на момент подачи заявления);

лечение или уход за больным ребенком непрерывно более 3 месяцев;

статус безработного до шести месяцев;

нахождение под стражей, отбывание наказания (включается 3 месяца после освобождения).

Размер пособия определяется индивидуально и может составлять 50, 76 или 100% прожиточного минимума в регионе.

Заявление на получение единого пособия подает родитель, усыновитель или опекун (попечитель). Это можно сделать в любой момент, пока ребенку не исполнилось 17 лет. Беременные женщины могут подать заявление по прошествии 12 недель беременности.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Это ежемесячное пособие может получать родитель, усыновитель, опекун (попечитель) или просто родственник, который ухаживает за ребенком младше 1,5 лет.

На пособие могут претендовать работающие граждане. Однако оно доступно и неработающим, если они:

были уволены во время беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком;

не получают пособие по безработице;

получают среднее специальное или высшее образование на очном отделении.

Для работающих тоже есть ограничение: гражданин должен трудиться неполный день или на долю ставки. Нельзя получать и полный заработок, и пособие.

Требования к доходам семьи при назначении пособия такие же, как в случае с единым пособием. Но они не относятся:

к получающим среднее специальное или высшее образование на очном отделении;

уволенным во время беременности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

Если у семьи есть право еще и на единое пособие, то придется выбирать: оба получать нельзя. А вот если человек ухаживает за двумя или более детьми до 1,5 лет, то можно оформить пособие на каждого из них.

Размер такого пособия — 4% от среднего заработка за два предыдущих календарных года.

Пособие на ребенка военнослужащего

Военнослужащие по призыву могут оформить ежемесячное пособие на ребенка. Оно также выплачивается, если родитель учится на первом курсе военной образовательной организации, например является курсантом военного училища (ст. 12.5 и 12.6 ФЗ).

Пособие выплачивается матери ребенка. Или опекуну/родственнику, который ухаживает за ребенком, пока отец проходит воинскую службу.

Оформить пособие можно с рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет, но только в период службы отца.

Размер пособия фиксированный: в 2023 году оно составляет 15 548,07 рубля в месяц.

Выплаты из материнского капитала

На детей до 3 лет можно оформить ежемесячные выплаты из материнского капитала. Сделать это можно, если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Подавать заявление о таком распоряжении средствами материнского капитала можно с рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет. Если в семье больше одного ребенка младше 3 лет, то оформить эти выплаты можно для каждого из них.

Ежемесячно семья будет получать сумму в один прожиточный минимум для ребенка, установленный в соответствующем регионе. Важно понимать, что это не отдельное пособие из бюджета: деньги берутся из материнского капитала, выделенного на этого ребенка.

Кстати, сам материнский капитал в 2023 году увеличился. За первого ребенка семья теперь получит 586 946 рублей, за второго — 775 628 рублей. Доплата на второго ребенка, если семья получила маткапитал на первого, равна 188 681 рублю. Эти нормы вступили в силу 1 февраля 2023 года.

Как оформить выплаты

Подать заявление можно на портале «Госуслуги» из подтвержденного аккаунта. Также можно сделать это лично — в отделении СФР (бывший Пенсионный фонд) или через МФЦ. И на сайте, и в учреждениях подскажут, какие документы необходимы дополнительно.