Новые штрафы по воинскому учету для организаций: изменения в 2023 году

Новые штрафы с 01.10.2023

Список действующих финансовых наказаний за ошибки и недочеты в вопросах воинского учета с 01.10.2023 пополнился новыми видами (закон от 31.07.2023 № 404-ФЗ).

Такие штрафы за воинский учет для организаций и должностных лиц с 01.10.2023 придется перечислять в бюджет, если работодатели вовремя не оповестят работников, призванных на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части.

Повышенные штрафы

Законодатели решили эффективнее мотивировать работодателей на качественное ведение воинского учета. Для этого штрафы на должностных лиц за отдельные нарушения подняли более чем в 30 раз.

Напомним, что за эти нарушения и раньше материально наказывали должностных лиц, но санкции были значительно мягче. Теперь же за указанные упущения накажут и компанию. Причем размер штрафа за воинский учет для нее крупнее: от 350 000 руб. до 400 000 руб.

Исключение: штраф за непредставление/опоздание с представлением сведений, необходимых для воинского учета — за это накажут только должностных лиц.

Для субъектов МСП законодатели предусмотрели послабление — для них штрафные санкции за те же нарушения предусмотрены в пониженном на 50% размере.

Что сдавать по воинскому учету, какие формы, когда и куда, а также образцы документов найдете здесь.

Военно-транспортные штрафы

В ст. 19.38 КоАП с 01.10.2023 новые штрафы по воинскому учету предусмотрены для директора и компании за невыполнение военно-транспортных обязанностей.

Такими штрафами будет наказываться отказ передать транспортное средство на нужды армии.

Военкоматы хорошо осведомлены о наличии у компании транспорта. Они регулярно получают сведения из ГИБДД, Росстата и ФНС.

Важно! Перечень транспорта, подлежащего изъятию в рамках военно-транспортной обязанности, утвержден в Приложении № 1 к приказу Минобороны от 14.03.2014 № 151.

Другой статьей КоАП предусмотрен еще один вид штрафа, связанный с неисполнением военно-транспортных обязанностей:

Что входит в понятие «военно-транспортные» обязанности и для кого они устанавливаются, сказано в ст. 13 закона «О мобилизационной подготовке…» от 26.02.1997 № 31-ФЗ и Положении, утвержденном Указом Президента от 02.10.1998 № 1175.

Напомним, что до 01.10.2023 размеры штрафов по данной статье были более скромными: от 500 руб. до 1000 руб. на директора, от 10 000 руб. до 20 000 руб. на компанию.

Порядок наложения штрафов

С развитием системы межведомственного обмена информацией и цифровых технологий у военкоматов достаточно ресурсов, чтобы выписывать новые многотысячные штрафы в массовом порядке, в том числе по формальным основаниям.

Чтобы штрафы не стали для работодателей неприятной неожиданностью, напомним порядок их наложения:

Если штраф выписан из-за недочетов в отчетности, следует в кратчайшие сроки отправить в военкомат недостающие сведения.

Могут ли отменить или снизить штраф

Учитывая резкий рост размеров штрафов за воинский учет в 2023 году, перед работодателями остро встал вопрос: как отменить штраф или снизить штрафные риски?

В первую очередь необходимо учесть, что, если протокол о нарушении уже оформлен, работодателю нужно как можно быстрее представить в военкомат все сведения и пояснения по запросу должностного лица — такие действия повышают шансы на снижение или отмену штрафа.

Затем работодателю важно тщательно проанализировать обстоятельства выявленного нарушения и отыскать те, которые могут смягчить наказание.

О наличии смягчающих обстоятельств следует сообщить представителям военкомата, рассматривающим дело. В любом случае назначение наказания полностью остается на усмотрение конкретного военкомата.

К примеру, если работодатель на 1—2 дня позже установленного срока представил в военкомат необходимые сведения и опоздание произошло по уважительной причине, есть все шансы отбиться от штрафа.

Если же военкомат на смягчающие обстоятельства не отреагировал и штраф выписал в полном объеме, можно обратиться с жалобой в суд. Закон отводит на такое обращение ограниченный срок: 10 дней со дня вручения постановления.

Обратите внимание! При малозначительности нарушения предусмотрена возможность освобождения от наказания (ст. 2.9 КоАП).

Будет ли штраф при трудоустройстве работника без военного билета

Для таких случаев штраф не предусмотрен — закон не запрещает принять на работу военнообязанного без военного билета, но сообщить о нем в военкомат работодатель должен (письмо Минтруда от 14.08.2023 № 14-6/в-960).

Отправлять сообщение нужно по специальной форме:

Время на подачу сообщения сократилось с 2 недель до 3 дней. Отправить его можно на бумаге или через портал «Госуслуги».

Если работодатель откажет кандидату в приеме на работу только на том основании, что у него нет военных документов, трудовые права работника будут нарушены. Наличие или отсутствие военного билета не влияет на деловые качества соискателя и его способность выполнять трудовые функции (ст. 64 ТК).

Как снизить штрафные риски

Действующее законодательство по воинскому учету находится в стадии серьезной трансформации. Часть НПА уже обновили, другая часть ждет своего часа.

В условиях нормативной неразберихи работодателям стоит максимально обезопасить себя от штрафов по воинскому учету в 2023 году и последующие периоды. Универсальных способов для этого не существует, но не будет лишним подстраховаться таким набором действий:

Назначить в компании ответственное лицо, отслеживающее все законодательные изменения в вопросах воинского учета. Организовать постоянный контроль за качеством ведения воинского учета. При выявлении нарушения оперативно принимать меры по его устранению, давать полноценные объяснения о причинах нарушений должностному лицу военкомата. Для минимизации рисков наложения крупных штрафов привлекать для участия в деле юриста (штатного или по договору).

Итоги

Новые многотысячные штрафы в вопросах воинского учета введены для укрепления дисциплины работодателей. Законодатели рассчитывают, что компаниям и должностным лицам будет выгоднее исполнять обязанности, чем впустую тратить финансовые ресурсы на оплату штрафов.