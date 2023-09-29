Первичные документы

Контроль наличия документов по акту сверки в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Квартал близится к своему завершению, а это значит, что совсем скоро бухгалтеру предстоит заполучить оригиналы всех первичных документов и свериться со своими контрагентами.

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Контроль наличия документов по акту сверки в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
Иллюстрация: vecstock/freepik

До настоящего времени в программе была предусмотрена возможность отслеживать наличие оригиналов документов в самих документах поступлений и реализаций.

Теперь же, начиная с релиза 3.0.142, вышедшего буквально пару дней назад, такая опция добавлена и в акт сверки. Благодаря нововведениям, сверяясь с контрагентами, больше не потребуется формировать дополнительный реестр в списке поступлений и реализаций для выявления «пробелов» в первичных документах.

То есть теперь в самом акте сверки мы сможем увидеть документы, которые нам не подписал покупатель или не предоставил поставщик. Как этот лайфхак работает на практике — читайте в этом материале. 

Допустим, мы закупили товар у нашего поставщика по двум накладным.

Документы по первой накладной мы к учету приняли и зафиксировали, что у нас есть оригинал, отметив галочкой. 

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Товар по второй накладной мы приняли, однако поставщик оригиналы не предоставил (потерял водитель, в документе отсутствуют печать, подписи ответственных лиц и т.д.). Галочку в таком случае мы не проставляем.

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Напоминаем, что эти галочки можно безболезненно снимать и ставить, даже если документ попадает в период, который закрыт для редактирования.

Теперь формируем акт сверки с нашим поставщиком в разделе «Покупки» или «Продажи».

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Мы видим, что напротив того документа, в котором мы не устанавливали галочку «Оригинал», во вкладке «По данным организации» появилась предупреждающая запись. Программа нам сообщает о том, что нет оригинала.

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Если на данном этапе у вас нет предупреждающих записей справа от документов, проверьте, проставлены ли галочки в настройках формы. Для этого нажмите кнопку «Еще» — «Изменить форму».

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Далее раскройте поэтапно пункты «Группа страницы», «По данным организации», «По данным организации Группа Замечания» и установите галочки напротив «Есть замечания», «Текст замечания». Сохраним настройки, нажав «ОК».

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Теперь предупреждения должны появиться.

Кроме того, предусмотрена возможность распечатать реестр отсутствующих документов.

Для этого нажмем «Печать» и выберем «Контроль наличия документов».

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Откроется вот такое окно.

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Можно распечатать такой реестр при необходимости, либо по кнопке

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сохранить в удобном для вас формате и направить непосредственно контрагенту для оперативного запроса всех недостающих документов.

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Далее рассмотрим пример, в котором мы продаем товар нашему покупателю по двум накладным.

В одной из них мы отметим, что «Документ подписан» нашим покупателем.

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А другой аналогичный документ такой галочкой отмечать не будем.

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Сформируем акт сверки.

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Аналогично первому примеру видим предупреждающие записи. Для выведения реестра на печать выполним такие же действия.

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Добавление такой функции позволит сэкономить ваше время, ведь это очень удобно в текущем моменте, сверяясь с контрагентом, оперативно запросить недостающие документы.

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