Коды ОКВЭД для торговли на маркетплейсе

Торговля через маркетплейс: что это

Площадки для дистанционной торговли в Интернете (маркетплейсы) приобрели в последнее время масштабную популярность. И аналитики и эксперты прогнозируют дальнейший рост этого рыночного сегмента с утроением выручки в 2023—2025 годах.

В законодательстве на сегодняшний день отсутствует официальная расшифровка понятия «торговля на маркетплейсе». Дадим это определение исходя из действующих нормативных документов:

Чтобы торговать на маркетплейсах, собственник площадки и продавцы должны соблюдать ряд требований: по описанию сведений о себе и товаре, способах его доставки покупателю, особенностях возврата и т. д.

Кроме того, продавцам потребуется дополнить соответствующие виды деятельности в ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Какие применяются ОКВЭД для маркетплейсов, расскажем далее.

Код ОКВЭД для маркетплейса

ОКВЭДы определяются по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014, в том числе ОКВЭД для торговли на маркетплейсах.

Продажа товаров на маркетплейсах относится к торговле по информационно-коммуникационной сети Интернет.

Этому виду деятельности в классификаторе отведен специальный код:

Подходит ли этот ОКВЭД для ИП для маркетплейсов? Да, как и для компаний, торгующих на площадках для дистанционной торговли в Интернете.

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Детализация подгруппы 47.91

Подгруппа с шифром 47.91 объединяет коды для розничной торговли, в том числе путем заказа товаров через интернет — виду торговой деятельности, при котором покупатель выбирает товар по информации на интернет-страницах и осуществляет свой заказ через информационно-коммуникационную сеть Интернет.

Выбирая ОКВЭД для маркетплейсов в 2023 году, следует учесть, что классификатор не предусматривает в подгруппе 47.91 градации на отдельные коды по видам продаваемых товаров. К примеру, невозможно выбрать отдельный ОКВЭД для продажи одежды на маркетплейсе, обуви или бытовой техники.

Следует учесть, что ОКВЭД должен содержать не менее четырех цифровых знаков, поэтому целесообразно выбрать код всего раздела 47.91 — это автоматически включит в заявленные виды деятельности все виды, поименованные в данном разделе.

Этот код универсален, т. е. одинаково подходит ОКВЭД 47.91 для «Озон», «Яндекс Маркета» и других.

Такой подход к выбору ОКВЭД не порождает никаких дополнительных налоговых обязательств: налоги будут уплачиваться только с фактически осуществляемых видов деятельности.

Особенности торговли через маркетплейсы

К торговле через маркетплейс применимы те же правила, что и к дистанционной торговле через интернет-магазин, но с учетом некоторых особенностей.

Кроме того, следует учесть отдельные нюансы ведения учета при такой торговле. К примеру, компании, совмещающие оптовую и розничную торговлю, отражают на отдельных субсчетах стоимость товаров, предназначенных для продажи оптом и в розницу, а также ведут обособленный учет розничной и оптовой выручки.

Если же вся розничная торговля ведется через маркетплейс, нет необходимости учета товаров в бухучете по продажным ценам (как это осуществляется в рознице) и учета товаров в торговом зале (как розничным магазинам) — необходимость в раздельном учете отпадает.

Затраты на продажу товаров отражаются по обычным правилам — на счете 44. Правила списания товаров имеют варианты, поэтому их следует сформулировать в учетной политике. Это может быть ежемесячное списание без распределения на остаток непроданных товаров или списание пропорционально стоимости проданных товаров. Распределять такие затраты по видам деятельности или нет, зависит от профессионального суждения бухгалтера, ведущего учет.

При торговле через маркетплейсы придется организовать раздельный учет продажи товаров, облагаемых по разным ставкам НДС или не облагаемых этим налогом.

Компаниям, совмещающим торговлю через маркетплейсы с иными способами, обычно не требуется раздельный учет продаж на счете 90. Определить точную сумму продаж через маркетплейсы можно по счету 76.

Как правило, этот счет применяется для расчетов с маркетплейсами. Расчеты с другими покупателями ведутся на счете 62.

Итоги

Продажа товаров на маркетплейсах относится к торговле по информационно-коммуникационной сети Интернет. Этому виду деятельности в классификаторе отведена подгруппа с кодом 47.91. Целесообразно выбрать код всего раздела 47.91 — это автоматически включит в заявленные виды деятельности все виды, поименованные в данном разделе.