Электронные медкнижки введут до 1 сентября 2024 года

Специалисты отдельных профессий и работающие в определенных отраслях при поступлении на работу обязаны проходить предварительные и периодические медосмотры.

Документом, подтверждающим их прохождение, является медицинская книжка.

Электронная медкнижка введена в действие с 1 сентября 2023 года приказом Министерства здравоохранения от 18.02.2022 г. № 90н. Предполагалось, что переход на электронный формат станет обязательным уже в этом году. Но, затем приказом №429н от 15.08.2023 Минздрав перенес дату перехода на электронные трудовые книжки работников на год.

«Установить, что до 1 сентября 2024 г. допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе, оформленных на бланках и по форме, которые применялись до дня вступления в силу настоящего приказа с внесением сведений в ранее сформированный реестр выданных личных медицинских книжек.»

До 1 сентября 2024 года действует переходный период, когда действительными считаются медкнижки на бумажном носителе, оформленные на старых бланках и новые электронные.

Еще на год не утрачивает силу форма Бумажной медкнижки, которая утверждена в Приложение № 1 приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.05.2005 г. № 402 (с изменениями от 10 июля 2007 г.). До 1 сентября 2024 г. вы можете требовать от работников медицинские книжки на бумажном носителе. При этом, работники могут уже сейчас оформлять электронные медкнижки в том медицинском учреждении, к которому они прикреплены.

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