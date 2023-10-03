Обзоры для бухгалтера

Как пошагово начать воинский учет. Штрафы за валютные операции. Как исправить должность в трудовой книжке. Обзор консультаций экспертов для бухгалтера

Каждый день эксперты «Клерк» помогают бухгалтерам в их нелегкой работе. Смотрите подборку интересных вопросов пользователей и ответов наших экспертов.

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Как пошагово начать воинский учет. Штрафы за валютные операции. Как исправить должность в трудовой книжке. Обзор консультаций экспертов для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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Штраф за нарушение валютного законодательства

Налоговая провела проверку представленных документов в рамках одного требования. Должностное лицо будет оштрафовано по 31 протоколу (по количеству ведомостей из кассы). Я же считала, что это одно контрольное (надзорное) мероприятие, и поскольку нарушение по одной статье и однотипное, то штраф будет не более 30 000.

«5. Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля выявлены два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей (частью статьи) настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, совершившему их лицу назначается административное наказание как за совершение одного административного правонарушения».

Налоговая считает по другому. Правомерно ли решение налоговой?

Ответ эксперта

Да, вы верно цитируете п. 5 ст. 4.4 КоАП за одно и тоже нарушение наказывают один раз. Причем важно отметить, что в письме ФНС России от 26.07.2023 № 17-3-03/0101@ указано…

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Как исправить должность в трудовом договоре и трудовой книжке?

Сотрудница оформлена на должность «врач-стоматолог общей практики» в 2014 году. Для продления сертификата стоматолога такая должность не подходит, нужно указать «врач-стоматолог». Как внести исправления/изменения в трудовой договор и трудовую книжку?

Также нужно оформить данного сотрудника еще и на должность «врач-стоматолог ортопед». Как нужно сделать: совмещением или внутренним совместительством?

Ответ эксперта

Можно сделать приказ допсоглашение к трудовому договору, изложив соответствующий пункт в новой редакции. «Врач -стоматолог». И внести соответствующие записи и в электронную, и в бумажную трудовую книжку.

Если такая проблема с названием должности только у одного человека, а у остальных всё нормально, то пусть работник напишет заявление, что просит перевести её на должность врача-стоматолога. И вы сделаете обычный приказ о переводе…

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Открытие ОП у ООО: как применять онлайн-кассу

Подскажите, пожалуйста, риски если ООО не будет открывать ОП.
ООО зарегистрировано по прописке руководителя. Есть аренда офиса по другому адресу. Там же находится магазин. Для регистрации кассы — просят поставить на учет ОП. Можно ли не открывать ОП, как лучше тогда зарегистрировать кассу (по адресу фактическому или в чеках прописать юридический)?

Ответ эксперта

Добрый день ! В соответствии с п. 2 ст. 4.2 54-ФЗ, при регистрации онлайн кассы собственник обязан указать указаны адрес и место установки ККТ. А в пункте 1 ст. 4.3 54-ФЗ ККМ должно применяться в месте осуществления расчетов с покупателем. То есть зарегистрировать кассовый аппарат необходимо там, где будут клиенты будут расплачиваться за купленный товар или оказанную услугу…

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Больничный на уволенного совместителя

Подлежит ли оплате больничный лист на уволенного внешнего совместителя, если с даты увольнения не прошло еще 30 дней до болезни? Можно ли не оплачивать данный больничный? Как правильно ответить на запрос?

Ответ эксперта

Сейчас порядок оплаты больничного листа вообще не зависит от того, по совместительству работает человек или по основному месту работы. ЭЛН с одним номером поступает всем работодателям. Поэтому в вашей ситуации, нужно разбираться, как долго работал у вас данный гражданин, и есть ли у него работа сейчас. Без этого точно мы не определим, положена ли ему оплата больничного. Например…

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Воинский учет

Просьба подсказать, если можно пошагово, с чего начинать вести воинский учет и взаимодействия с военкоматом. Ранее ООО не вели воинский учет.

Ответ эксперта

В части организации воинского учёта согласно п. 39 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утвержденных Генеральным штабом Вооруженных Сил Российской Федерации 11.07.2017, в каждой организации разрабатываются (ведутся):

  • приказ об организации воинского учета граждан, в том числе бронирования граждан, пребывающих в запасе, по форме согласно приложению № 4 к Методическим рекомендациям.

Приказом определяются персональный состав и функциональные обязанности работников по ведению воинского учета, в т. ч. бронированию граждан…

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Задавайте вопросы экспертам Клерк.Консультаций. Среднее время ответа составляет 3 часа, а значит уже в течение рабочего дня проблема будет решена.

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